Главная Форум Специальные форумы Архив
|Предыдущая
|1
|2
дешево и не сердито
04/01/2004
=Максим
1. не думаю что Шура прикалывается (дурака валять можно, но весьма недолго)
2. ..."профессиональный программист и профессиональный экономист поверили в свои силы" ... и что дальше?...
3. и никого я лично душить не собираюсь (думаю, что и многие другие тоже)
Мы в общем попытались объяснить, что то, чем Шура решила заняться - не совсем легкое дело, но если человек так решил, ну что ж - в добрый путь
=Максим
1. не думаю что Шура прикалывается (дурака валять можно, но весьма недолго)
2. ..."профессиональный программист и профессиональный экономист поверили в свои силы" ... и что дальше?...
3. и никого я лично душить не собираюсь (думаю, что и многие другие тоже)
Мы в общем попытались объяснить, что то, чем Шура решила заняться - не совсем легкое дело, но если человек так решил, ну что ж - в добрый путь
04/01/2004
=Шура
Да и как всегда общие вопросы.
1. Хочу торговать - весьма похвальное стремление
2. По минимумум потратиться сейчас - это вряд ли и зависит от того, что понимать под этим самым минимумом и что за товары (услуги)
3. Рассчитывать только на себя - тоже похвально, но иногда надо и других привлекать. Хотя это тоже зависит от фактуры товара (услуги), которые Вы собираетесь предлагать
4. Хорошая погода на рынке - к сожалению так бывает не всегда и поэтому рассчитывать на это не стоит.
Поэтому прежде чем начинать хвататься за ХТМЛ, ФронтПейдж и пр.., может лучше попытаться ответить на некоторые несложные вопросы по бизнесу в целом?
=Шура
Да и как всегда общие вопросы.
1. Хочу торговать - весьма похвальное стремление
2. По минимумум потратиться сейчас - это вряд ли и зависит от того, что понимать под этим самым минимумом и что за товары (услуги)
3. Рассчитывать только на себя - тоже похвально, но иногда надо и других привлекать. Хотя это тоже зависит от фактуры товара (услуги), которые Вы собираетесь предлагать
4. Хорошая погода на рынке - к сожалению так бывает не всегда и поэтому рассчитывать на это не стоит.
Поэтому прежде чем начинать хвататься за ХТМЛ, ФронтПейдж и пр.., может лучше попытаться ответить на некоторые несложные вопросы по бизнесу в целом?
05/01/2004
=Максим
По поводу магазина - понял. Что ж удачи на этом нелегком поприще
По поводу Шуры, вижу что вы тоже поняли, что человек не прикалывается, а просит помощи, пусть пока и не очень понимая как это делать и что спрашивать.
Как я уже писал в общих чертах все участники обсуждения попытались ей объяснить что ее ждет и с чего можно хотя бы начать свое вхождение в е-коммерцию.
О вот по поводу Я.денег могли бы открыть новый топик. Думаю, нашлось бы много желающих уточнить детали, узнать отличия ипрочие особенности.
=Максим
По поводу магазина - понял. Что ж удачи на этом нелегком поприще
По поводу Шуры, вижу что вы тоже поняли, что человек не прикалывается, а просит помощи, пусть пока и не очень понимая как это делать и что спрашивать.
Как я уже писал в общих чертах все участники обсуждения попытались ей объяснить что ее ждет и с чего можно хотя бы начать свое вхождение в е-коммерцию.
О вот по поводу Я.денег могли бы открыть новый топик. Думаю, нашлось бы много желающих уточнить детали, узнать отличия ипрочие особенности.
Ответить
Форум закрыт. Написание сообщений ограничено