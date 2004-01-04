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дешево и не сердито



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
04/01/2004

=Максим

1. не думаю что Шура прикалывается (дурака валять можно, но весьма недолго)

2. ..."профессиональный программист и профессиональный экономист поверили в свои силы" ... и что дальше?...

3. и никого я лично душить не собираюсь (думаю, что и многие другие тоже)

Мы в общем попытались объяснить, что то, чем Шура решила заняться - не совсем легкое дело, но если человек так решил, ну что ж - в добрый путь



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
04/01/2004

=Шура

Да и как всегда общие вопросы.

1. Хочу торговать - весьма похвальное стремление

2. По минимумум потратиться сейчас - это вряд ли и зависит от того, что понимать под этим самым минимумом и что за товары (услуги)

3. Рассчитывать только на себя - тоже похвально, но иногда надо и других привлекать. Хотя это тоже зависит от фактуры товара (услуги), которые Вы собираетесь предлагать

4. Хорошая погода на рынке - к сожалению так бывает не всегда и поэтому рассчитывать на это не стоит.

Поэтому прежде чем начинать хвататься за ХТМЛ, ФронтПейдж и пр.., может лучше попытаться ответить на некоторые несложные вопросы по бизнесу в целом?



Ссылка на сообщение Максим
04/01/2004

=Олег

А дальше буду клепать свой магазин, благо головы не темные =) ни у меня ни у коллектива. Да и есть небольшой опыт работы в Яндекс.Деньгах много видел, много знаю. А Шуре надо действительно задуматься.



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
05/01/2004

=Максим

По поводу магазина - понял. Что ж удачи на этом нелегком поприще

По поводу Шуры, вижу что вы тоже поняли, что человек не прикалывается, а просит помощи, пусть пока и не очень понимая как это делать и что спрашивать.

Как я уже писал в общих чертах все участники обсуждения попытались ей объяснить что ее ждет и с чего можно хотя бы начать свое вхождение в е-коммерцию.

О вот по поводу Я.денег могли бы открыть новый топик. Думаю, нашлось бы много желающих уточнить детали, узнать отличия ипрочие особенности.



Ссылка на сообщение Максим
05/01/2004

=Олег.

Вообще все достаточно конкретно изложено на money.yandex.ru и PayCash.ru но топик можно сделать конечно могу отвечать на вопросы по мере возможности. Сайт мне этот очень нравится не жалко тратить на него время.



Ссылка на сообщение Денис
06/01/2004

to all

посмеялся :) Но на самом деле таких как Шура много. Я тоже один начинал работать и хтмл и пхп и mysql изучал с нуля. Все желал сам. Не скажу, что это пустая трата времени. Это все нужно. Работаешь в сети - будь добр, понимай, как она работает (хоть чуток).

Все ИМХО



Ссылка на сообщение Andre
06/01/2004

А я так до сих пор и не удосужился изучить хтмл и пхп и mysql :(

А витринка на фронтпаге дала чуть ли не основной объем заказов под новый год. Когда-то сделал ее за 5 дней, считая изучение FP с нуля.


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