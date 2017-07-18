/
Регистрация
Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Читайте нас также:
/
Регистрация

об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Форум Юридические вопросы
Главная Форум Ведение бизнеса Юридические вопросы
Ответить

Декларации таможенного союза



Ссылка на сообщение  Екатерина Климова,
Директор      ИП Климова
18/07/2017

Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Поделитесь, пожалуйста, на все ли товары, которые подлежат обязательному декларированию таможенного союза по безопасности продуктов, у вас есть декларации? Строго ли следите за этим или закрываете на них глаза?
Интересуют и товары, ввозимые из Европы. Буду благодарна за ответы!



Ссылка на сообщение  Екатерина Климова,
Директор      ИП Климова
10/08/2017

Насколько мне известно, это новый вид сертификации кожгалантереи. Может быть, кто-то в курсе?



Ссылка на сообщение Александр Феклистов,
бухгалтер Эпидбиомед
4
22/08/2017

У нас между РФ только поставки производятся, декларация как правило не требуется так как наш груз не превышает 10 тысяч, так сказать укладываемся в норму без бумажной волокиты.



Ссылка на сообщение  Екатерина Климова,
Директор      ИП Климова
22/08/2017

Александр Феклистов:

У нас между РФ только поставки производятся, декларация как правило не требуется так как наш груз не превышает 10 тысяч, так сказать укладываемся в норму без бумажной волокиты.

Александр, то есть если я закупаю товар на менее , чем 10000 руб, то эти декларации при продаже мне не обязательно иметь и предьявлять?


Ответить




Ответить



:D
:)
:(
:o
:shock:
:?
8)
:lol:
:x
:P
:oops:
:cry:
:evil:
:twisted:
:roll:
:wink:
:!:
:?:
:idea:
:arrow:
:|
:mrgreen:




Разделы форума

Открытие бизнеса

   Бизнес-планирование
   Привлечение инвестиций
   Название и регистрация
   Сайт и приложение
   Первые шаги

Привлечение клиентов

   SEO и продающий маркетинг
   Продвижение бренда
   Нестандартные методы продвижения
   Эффективность рекламы

Удержание клиентов

   Дизайн и usability
   Контент
   CRM и взаимоотношения с клиентами

Ведение бизнеса

   Автоматизация
   Бухгалтерия и налогообложение
   Безопасность
   Доставка и логистика
   Обучение и управление персоналом
   Общий менеджмент
   Платежные системы
   Управление ассортиментом
   Юридические вопросы

Тенденции развития

   Российские тенденции
   Международные тенденции

Специальные форумы

   Новости Oborot.ru
   Кофейня
   Работа над ошибками
   Архив


Популярные темы
"Ригла" Alibaba AliЕxpress Amazon Avito Black Friday Cainiao GfK Goods.ru IKEA JD LED agency LetoSale Office Sharing Otto seo smm UTM Законопроект Исследования Киберпонедельник Китай М.Видео Максим Ноготков Олег Малис Роспатент Сафмар Сбербанк Связной Техносила Эльдорадо Энтер Юлмарт аудит беспилотники доставка дроны инвестиции мобильные покупки начинающим онлайн-аптеки онлайн-кинотеатры онлайн-продажа лекарств распродажа юмор
2001 - 2017 © Оборот.ру. Все права защищены