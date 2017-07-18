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Декларации таможенного союза
18/07/2017
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Поделитесь, пожалуйста, на все ли товары, которые подлежат обязательному декларированию таможенного союза по безопасности продуктов, у вас есть декларации? Строго ли следите за этим или закрываете на них глаза?
Интересуют и товары, ввозимые из Европы. Буду благодарна за ответы!
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Поделитесь, пожалуйста, на все ли товары, которые подлежат обязательному декларированию таможенного союза по безопасности продуктов, у вас есть декларации? Строго ли следите за этим или закрываете на них глаза?
Интересуют и товары, ввозимые из Европы. Буду благодарна за ответы!
10/08/2017
Насколько мне известно, это новый вид сертификации кожгалантереи. Может быть, кто-то в курсе?
Насколько мне известно, это новый вид сертификации кожгалантереи. Может быть, кто-то в курсе?
Александр Феклистов,
бухгалтер Эпидбиомед
бухгалтер Эпидбиомед
|4
22/08/2017
У нас между РФ только поставки производятся, декларация как правило не требуется так как наш груз не превышает 10 тысяч, так сказать укладываемся в норму без бумажной волокиты.
У нас между РФ только поставки производятся, декларация как правило не требуется так как наш груз не превышает 10 тысяч, так сказать укладываемся в норму без бумажной волокиты.
22/08/2017
Александр, то есть если я закупаю товар на менее , чем 10000 руб, то эти декларации при продаже мне не обязательно иметь и предьявлять?
Александр Феклистов:
У нас между РФ только поставки производятся, декларация как правило не требуется так как наш груз не превышает 10 тысяч, так сказать укладываемся в норму без бумажной волокиты.
У нас между РФ только поставки производятся, декларация как правило не требуется так как наш груз не превышает 10 тысяч, так сказать укладываемся в норму без бумажной волокиты.
Александр, то есть если я закупаю товар на менее , чем 10000 руб, то эти декларации при продаже мне не обязательно иметь и предьявлять?
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