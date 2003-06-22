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Что-нибудь посоветуете?
22/06/2003
Каков вопрос-таков ответ. Впрочем, если у Вас действительно есть Первоклассно Сделанные Вещи. то вряд ли максимум к чему вы стремитесь -отдать их в ИМ одарим.
Каков вопрос-таков ответ. Впрочем, если у Вас действительно есть Первоклассно Сделанные Вещи. то вряд ли максимум к чему вы стремитесь -отдать их в ИМ одарим.
22/06/2003
2Andre
Вещи действительно эксклюзивные. И проблема как раз в том, что на поток это не поставишь.
Надо делать магазин как выставку с возможностью заказывать работы у понравившегося автора.
К тому же есть определенная конъюнктура, как на любом рынке. А подстраиваться не каждый ХУДОЖНИК захочет. Это как в совковые времена: кто-то писал портреты вождей и имел заказы, а кто-то - для души (и уезжал н запад)-))
2Andre
Вещи действительно эксклюзивные. И проблема как раз в том, что на поток это не поставишь.
Надо делать магазин как выставку с возможностью заказывать работы у понравившегося автора.
К тому же есть определенная конъюнктура, как на любом рынке. А подстраиваться не каждый ХУДОЖНИК захочет. Это как в совковые времена: кто-то писал портреты вождей и имел заказы, а кто-то - для души (и уезжал н запад)-))
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