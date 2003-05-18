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Цена покупателя
18/05/2003
Так проблема как раз в том и состоит, что найти нормальный финансовый пакет не удалось, фин.консультанта, сведущего в и-коммерс, толкового тоже найти очень сложно. Западные пакеты? ну не знаю, в свое время я как и многие другие "переболел" увлечением валютным дилингом, даже аналитические пакеты в Штатах закупал, но, в общем, тяжело и скучно с ними работать. Прибыль к затратам действительно хороший коэффициент, но мы его могли использовать только в самом начале, а вообще он особенно хорош для бизнес планов нового дела :)
В общем, проблема наша в том, что оборот увеличивается, а цена покупателя перестала снижаться, и начинает расти, поэтому я и забеспокоился.
Так проблема как раз в том и состоит, что найти нормальный финансовый пакет не удалось, фин.консультанта, сведущего в и-коммерс, толкового тоже найти очень сложно. Западные пакеты? ну не знаю, в свое время я как и многие другие "переболел" увлечением валютным дилингом, даже аналитические пакеты в Штатах закупал, но, в общем, тяжело и скучно с ними работать. Прибыль к затратам действительно хороший коэффициент, но мы его могли использовать только в самом начале, а вообще он особенно хорош для бизнес планов нового дела :)
В общем, проблема наша в том, что оборот увеличивается, а цена покупателя перестала снижаться, и начинает расти, поэтому я и забеспокоился.
19/05/2003
Андрэ, но "лечить" конкретного больного по "диссертации" очень сложно. У вас ведь никакой конкретики, никаких исходных данных, а вы просите "предугадать события".
"Я одеждой торгую" - какой? рабочей? купальниками?
Вот в ответ на вашу "теорию" и идет тоже, "чиста теория".
То, что "цена покупателя" растет - это вообщето, нормально. Нефть мелкого залегания вы уже выкачали, самомродки на поверхности собрали, самые крупные ягоды побрали, самого большого зверя поповыбили.Теперь пришло время работы.
Кстати. здорово у вас в офф-лайне... Вложил Х - получил У, вложил 2Х - получил 2У. Так вложите 1000Х и получите 1000У и закройте "тему" :-)))
Андрэ, но "лечить" конкретного больного по "диссертации" очень сложно. У вас ведь никакой конкретики, никаких исходных данных, а вы просите "предугадать события".
"Я одеждой торгую" - какой? рабочей? купальниками?
Вот в ответ на вашу "теорию" и идет тоже, "чиста теория".
То, что "цена покупателя" растет - это вообщето, нормально. Нефть мелкого залегания вы уже выкачали, самомродки на поверхности собрали, самые крупные ягоды побрали, самого большого зверя поповыбили.Теперь пришло время работы.
Кстати. здорово у вас в офф-лайне... Вложил Х - получил У, вложил 2Х - получил 2У. Так вложите 1000Х и получите 1000У и закройте "тему" :-)))
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