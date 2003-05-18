/
Регистрация
Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Читайте нас также:
/
Регистрация

об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Форум Архив
Главная Форум Специальные форумы Архив
Предыдущая 1 2
Ответить

Цена покупателя



Ссылка на сообщение Andre
18/05/2003

Так проблема как раз в том и состоит, что найти нормальный финансовый пакет не удалось, фин.консультанта, сведущего в и-коммерс, толкового тоже найти очень сложно. Западные пакеты? ну не знаю, в свое время я как и многие другие "переболел" увлечением валютным дилингом, даже аналитические пакеты в Штатах закупал, но, в общем, тяжело и скучно с ними работать. Прибыль к затратам действительно хороший коэффициент, но мы его могли использовать только в самом начале, а вообще он особенно хорош для бизнес планов нового дела :)

В общем, проблема наша в том, что оборот увеличивается, а цена покупателя перестала снижаться, и начинает расти, поэтому я и забеспокоился.



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
19/05/2003

Андрэ, но "лечить" конкретного больного по "диссертации" очень сложно. У вас ведь никакой конкретики, никаких исходных данных, а вы просите "предугадать события".

"Я одеждой торгую" - какой? рабочей? купальниками?

Вот в ответ на вашу "теорию" и идет тоже, "чиста теория".

То, что "цена покупателя" растет - это вообщето, нормально. Нефть мелкого залегания вы уже выкачали, самомродки на поверхности собрали, самые крупные ягоды побрали, самого большого зверя поповыбили.Теперь пришло время работы.



Кстати. здорово у вас в офф-лайне... Вложил Х - получил У, вложил 2Х - получил 2У. Так вложите 1000Х и получите 1000У и закройте "тему" :-)))


Ответить
Предыдущая 1 2




Ответить


Форум закрыт. Написание сообщений ограничено




Разделы форума

Открытие бизнеса

   Бизнес-планирование
   Привлечение инвестиций
   Название и регистрация
   Сайт и приложение
   Первые шаги

Привлечение клиентов

   SEO и продающий маркетинг
   Продвижение бренда
   Нестандартные методы продвижения
   Эффективность рекламы

Удержание клиентов

   Дизайн и usability
   Контент
   CRM и взаимоотношения с клиентами

Ведение бизнеса

   Автоматизация
   Бухгалтерия и налогообложение
   Безопасность
   Доставка и логистика
   Обучение и управление персоналом
   Общий менеджмент
   Платежные системы
   Управление ассортиментом
   Юридические вопросы

Тенденции развития

   Российские тенденции
   Международные тенденции

Специальные форумы

   Новости Oborot.ru
   Кофейня
   Работа над ошибками
   Архив


Популярные темы
"Ригла" Alibaba AliЕxpress Amazon Avito Black Friday Cainiao GfK Goods.ru IKEA JD LED agency LetoSale Office Sharing Otto seo smm UTM Законопроект Исследования Киберпонедельник Китай М.Видео Максим Ноготков Олег Малис Роспатент Сафмар Сбербанк Связной Техносила Эльдорадо Энтер Юлмарт аудит беспилотники доставка дроны инвестиции мобильные покупки начинающим онлайн-аптеки онлайн-кинотеатры онлайн-продажа лекарств распродажа юмор

2001 - 2018 © Оборот.ру. Все права защищены