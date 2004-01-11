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Биржи труда веб-разработчиков



Ссылка на сообщение Константин
11/01/2004

:) Эдвард, тогда чем отличается "проверенная компания" от "прикормленных". если у них нет ни помещения и т.маши. ни охраны?



" А вы как предприниматель уже обзавелись этими атрибутами?"

Сначала обзавелся. Потом посмотрел, что эта кодла на мне паразитирует самым натуральным образом. Поэтому её распустил, дав время на поиск новой работы (ну что б типа, "без обид", не как собаку за дверь), и перешёл в режим фрилансерства. Проклал от привычной АТС себе пару телефонов и выделенку, прикормил пару программеров удаленных (у них расценки ниже)и в ус не дую... отвечаю только за себя. :)

Накладные рухнули, цены для клиента очень стали приятные. И он экономит, и я не потерял!



Ссылка на сообщение Edward
11/01/2004

>Эдвард, тогда чем отличается "проверенная компания" от "прикормленных". если у них нет ни помещения и т.маши. ни охраны?



Тем, что компания - юр.лицо со всеми вытекающими...



Ссылка на сообщение Константин
11/01/2004

:) "юр.лицо" у нас стоит баксов 300, кажется. Всего.

Со всеми вытекающими... :)



Вот в Италии, например, оно стоит 10.000 + масса хлопот. Поэтому там ими не бросаются...


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