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БД для Интернет-магазина
12/06/2003
Ну скоро будут :-))
В принципе все они практически одинаковые (т е одинаковы для практики)
Серъезный вопрос по большому счету - КОММЕРЧЕСКУЮ базу пользовать или НЕТ
Если коммерческую - как правило меньше требований к программеру да и легче (может быть) управлять этим
Но нужно сразу себе отдавать отчет в том что стоить это будет хорошо
А ежели GPL - так требования к программеру побольше
мое мнение - в условиях России ЯВНО лучше GPL - потому как хороших программистов у нас много и стоят они недорого
А где нибудь в штатах расклад может быть и другой
В любом случае - если GPL - то MySQL Firebird SAP DB или Postgress - не слишком существенно
СУЩЕСТВЕННО - что считает ваш конкретный уже выбранный программист
Вот ЕГО и спросите
Ну скоро будут :-))
В принципе все они практически одинаковые (т е одинаковы для практики)
Серъезный вопрос по большому счету - КОММЕРЧЕСКУЮ базу пользовать или НЕТ
Если коммерческую - как правило меньше требований к программеру да и легче (может быть) управлять этим
Но нужно сразу себе отдавать отчет в том что стоить это будет хорошо
А ежели GPL - так требования к программеру побольше
мое мнение - в условиях России ЯВНО лучше GPL - потому как хороших программистов у нас много и стоят они недорого
А где нибудь в штатах расклад может быть и другой
В любом случае - если GPL - то MySQL Firebird SAP DB или Postgress - не слишком существенно
СУЩЕСТВЕННО - что считает ваш конкретный уже выбранный программист
Вот ЕГО и спросите
12/06/2003
Итак:
1. Я - фактически программист и админ магазина DIGITALSHOP (и много чего еще, но это не важно в данном случае) и я не "волосатый" и пиво пью по случаю ;)
2. Наш магазин работает на Apache+PHP+MySQL (при этом я не микрософтоненавистник, всё это стоит на W2k ;) )
3. MySQL это будет или что-то иное?.. Отдайте этот вопрос на рассмотрение будущего АДМИНА магазина. Ему это администрить и лучше будет то, что ему самому удобнее.
Если грамотно распределять ресурсы, вовремя делать UPGRADE аппаратуры и железа, то всё будет работать нормально!
Итак:
1. Я - фактически программист и админ магазина DIGITALSHOP (и много чего еще, но это не важно в данном случае) и я не "волосатый" и пиво пью по случаю ;)
2. Наш магазин работает на Apache+PHP+MySQL (при этом я не микрософтоненавистник, всё это стоит на W2k ;) )
3. MySQL это будет или что-то иное?.. Отдайте этот вопрос на рассмотрение будущего АДМИНА магазина. Ему это администрить и лучше будет то, что ему самому удобнее.
Если грамотно распределять ресурсы, вовремя делать UPGRADE аппаратуры и железа, то всё будет работать нормально!
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