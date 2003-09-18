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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Арим умер!?!?



Ссылка на сообщение наблюдатель
18/09/2003

Давно я так не смеялся :)Думаю пора запретить слова "интернет-магазин" и "электронная торговля".

И не надо будет придумывать то чего нет. И не надо будет ассоциаций того чего нет. Есть обычный бизнес где интернет - просто струмент или оборудование, типа полки с товарами или кассового аппарата. Прикольно что люди создают ассоциации кассовых аппаратов. Терминаторы рунета :)



Ссылка на сообщение Светлана Морозова
18/09/2003

Спасибо, Andre!

Но Вы чуточку ошиблись с количеством детей: у меня -5. А у Оксаны - 7.

А на счет АРИМА и зубоскальства Вы совершенно правы.



Ссылка на сообщение Светлана Морозова
18/09/2003

2наблюдатель

Следующая ассоциация будет "Ассоциация ветеранов электронной коммерции" АВЭК. Это типа, как бывших президентов.

А смеяться, право, не грешно!

Смейтесь, говорят это жизнь продлевает.



Ссылка на сообщение Kurt
18/09/2003

Забавно, сфера маленькая, а асоциаций вон сколько...

Скоро еще профсоюзы пойдут...

Кстати, в своей время, не очень давно представители шоу-бизнеса тоже хотели свою ассоцию создать. Но вот что-то тоже не сложилось. Видать, сложное это дело, как ни крути. Особенно если нету цель, задачь, средств.



Да, а Константин, Оксана, Светлана не раскажут в чем они не сошлись? В каких мнениях? И чем теперь их асcоциации будут различаться? Чем одна будет лучше второй?:)



Ссылка на сообщение Светлана Морозова
18/09/2003

Мы в основном во всем сходились и сходимся.

И будем продолжать работать.

Сейчас оргмоменты решим и продолжим



Ссылка на сообщение Светлана Морозова
18/09/2003

2Kurt

Напишите мне, если интересно.

У нас направление одно, но можно сотрудничать, избегая конкуренции.



Ссылка на сообщение Константин Каширин
19/09/2003

Мы в общем-то не расходились ни с кем, кроме Оксаны. А почему разошлись с ней - не хочу выносить сор из избы. Сначала мы Оксану выбрали главной, потом обратно перевыбрали, что тут такого? Обычная жизнь. Это ушедшие пресс-конференции созывают, а оставшиеся продолжают работать.

А то что переизбранные тут же новую ассоциацию делают - это тоже понятно.



Насчет свежих новостей из АРИМа - не все сразу. Только не надо нас обвинять закрытости! ;-)) Просто пока нечем хвастаться. Как будут достижения, а они будут, - молчать не будем.



И не стоит уход Оксаны считать какой-то смертью. Спокойно, все живы. Сами же порицали ее политику, а когда ушла - стали думать что все умерло.



Мне кажется, что процесс становления таких ассоциаций - дело небыстрое. Даже хотя бы потому, что общий вектор согласовать между представителями состоявшегося бизнеса непросто. Но этот вектор есть, и мы работаем.



Ссылка на сообщение Михаил
19/09/2003

А смысл в таком кол-ве Ассоциаций, если задачи и цели одинаковы, или это взыграл наш Российский ментолитет - наплодить организаций, ассоциаций создать большую кормушку для чиновников от Интернета и развлекать друг друга умными разговорами типа "Кому на Руси жить хорощо" (читай в интернете). А толку - НОЛЬ.



Ссылка на сообщение lnx
19/09/2003

Михаил:

Пусть будут сотни ассоциаций, вам-то что? Или Вы хотите директивой запретить создавать ассоциации с похожими целями? Выживет сильнейший.



Ссылка на сообщение Михаил
19/09/2003

Уважаемый или уважаемая Inx! Да ради Бога пусть создают хоть сто ассоциаций, только не надо пудрить мозги остальным, что мы созданы для облегчения жизни кому-то, в частности ИМ - жизнь показала, каждый выживает в одиночку. И таже ассоциация прежде чем что-то делать подумает прежде всего - "А выгодно ли это нам, т.е. ассоциации, а уж в пятую-десятую очередь подумет об ИМ". Еще когда создавался АРИМ Оксана всех пугала - что покупатели увидят, что у магазина нет "значка" члена ассоциации и все побегут искать магазин с оным. Я и тогда говорил и сейчас могу повторить, что покупателю важно не членство в той или иной ассоциации, а наличие товара по вкусной цене, профессионализм продавцов-консультантов и своевременная доставка товара в удобное для клиента время плюс наличие мощной сервисной службы. А как этого добиться все ассоциации вместе взятые этому не научат, и даже общих рекомендаций не дадут. И потом мне несколько не понятно, кто входит в нее?

По себе знаю торговля отнимет по 12-14 часов, практически без выходных, расслабиться некогда, а здесь ассоциация....



Ссылка на сообщение Петр
19/09/2003

Так бы и сказали, что ЭЛКИТО=ОксанаС

могу только им (Элките) посочувствовать...



Ссылка на сообщение Константин Каширин
19/09/2003

Михаил!

Расслабиться вам некогда, работа у вас отнимает по 12-14 часов, остается 8-10, минус 2 часа на дорогу до работы и обратно, остается 6-8. Кроме этого вы должны есть и ходить, пардон, в туалет, на это еще 1,5 часа. У вас остается 4-5 часов в день на сон, то есть вы постоянно не высыпаетесь!



Тогда зачем вы пишете такие длинные сообщения в этот форум, от которых вам никакой пользы? Может, лучше выспаться как следует? Мне кажется, у вас что-то несходится!



Ссылка на сообщение Михаил
22/09/2003

Константин Каширин!

Вы или не знаете, что в сутках 24 часа или у Вас нелады с арифметикой, а это довольно прискорбный факт.

А туалет и столовая есть в офисе, так что с этим все нормально по 12-14 часов терпеть не приходится и со сном все в порядке, тронут Вашей заботой.



Ссылка на сообщение Argo
22/09/2003

Грядущий семинар ЭЛКИТО впечатляет масштабом освещаемых вопросов. Тут тебе и служба доставки и взаимодействие с конкурентами и анализ потребительской корзины. И на все про все 5 часов включая регистрацию, кофе-брейк и тусовку в курилке. Где-то я уже видела такой способ подачи инф. А, ну конечно, в фильме "Матрица"! Там тоже обучали Нео за пару часов всему всему путем подключения к персональной ЭВМ. Предполагаю, что участники семинара всенепременно должны воскликнуть покидая сие мероприятие: "Я знаю Кун-фу!!" Примечательно, что к "светлому будущему" в части организации доставки поведет участников САМА Г-жа Сакович. Видно, не дает слава народного героя И. Сусанина покоя О. Сакович. (Тот еще был проводник, если кто запамятовал.)

Хочется отметить так же "цели и задачи" ЭЛКИТО. Особо порадовал меня пункт №9 "Стартовать проект Рекомендовано ЭЛКИТО...". Аднако, в русский языка есть многа хароший слов! Как то "запустить, внедрить...ets".

Стартовать проект - это просто глумление какое-то над русским языком. Остается пожелать АРИМу хорошей, вдумчивой работы без О.Сакович.


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