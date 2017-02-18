При доставке нет частичного выкупа. Вопрос.

Anton Shishkin : Т.к. несколько раз там был, то я чего-то не заметил стимулирования... Не поделитесь, как они стимулируют?



А Вы %% выкупа(невыкупа) в таблице скидок у них что не видели что ли ?

И это еще цветочки, пару раз закажете по куче всего и не выкупите - попадете в их черный список - после доставка уже будет только по предоплате и без какого либо выбора...



Это WB несколько лет назад был добрый, розовый и пушистый для всех без разбору - клиентскую массу наращивали, но сейчас гайки прилично закрутили.



Для тех кто выкупает все что заказывает, часто и много - все таки и осталось - по сути магазин работает в режиме купонника - розничные цены со ВСЕМИ скидками в иные дни у них ниже моих закупочных, за что конечно им дистрибьютеры всю плешь проели, но... "против лома нет приема" - отказать им в поставках не может себе позволить никто...

Но тех кто "не покупает" - они уже давно посылают нафиг и со скидками и с выбором... А Вы %% выкупа(невыкупа) в таблице скидок у них что не видели что ли ?И это еще цветочки, пару раз закажете по куче всего и не выкупите - попадете в их черный список - после доставка уже будет только по предоплате и без какого либо выбора...Это WB несколько лет назад был добрый, розовый и пушистый для всех без разбору - клиентскую массу наращивали, но сейчас гайки прилично закрутили.Для тех кто выкупает все что заказывает, часто и много - все таки и осталось - по сути магазин работает в режиме купонника - розничные цены со ВСЕМИ скидками в иные дни у них ниже моих закупочных, за что конечно им дистрибьютеры всю плешь проели, но... "против лома нет приема" - отказать им в поставках не может себе позволить никто...Но тех кто "не покупает" - они уже давно посылают нафиг и со скидками и с выбором...