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Главная >> Форумы >> Удержание клиентов >> CRM и взаимоотношения с клиентами
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Тема:

При доставке нет частичного выкупа. Вопрос.
СообщениеАвтор: anstrem 
голосов: 7
Дата: 12:34, Сб., 18 Фев. 17
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Anton Shishkin :
А лучше в данном сегменте даже не открываться


Да, да, люто плюсую, НЕ надо тут открываться
Меньше народа, больше кислорода
Mr. Green

Последний раз редактировалось: anstrem (12:43, Сб., 18 Фев. 17), всего редактировалось 1 раз

СообщениеАвтор: anstrem 
голосов: 7
Дата: 12:37, Сб., 18 Фев. 17
Отправить личное сообщение
Anton Shishkin :
Т.к. несколько раз там был, то я чего-то не заметил стимулирования... Не поделитесь, как они стимулируют?


А Вы %% выкупа(невыкупа) в таблице скидок у них что не видели что ли ?
И это еще цветочки, пару раз закажете по куче всего и не выкупите - попадете в их черный список - после доставка уже будет только по предоплате и без какого либо выбора...

Это WB несколько лет назад был добрый, розовый и пушистый для всех без разбору - клиентскую массу наращивали, но сейчас гайки прилично закрутили.

Для тех кто выкупает все что заказывает, часто и много - все таки и осталось - по сути магазин работает в режиме купонника - розничные цены со ВСЕМИ скидками в иные дни у них ниже моих закупочных, за что конечно им дистрибьютеры всю плешь проели, но... "против лома нет приема" - отказать им в поставках не может себе позволить никто...
Но тех кто "не покупает" - они уже давно посылают нафиг и со скидками и с выбором...
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Страницы: <<  1, 2 НОВАЯ ТЕМА    Ответить   
Главная >> Форумы >> Удержание клиентов >> CRM и взаимоотношения с клиентами
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