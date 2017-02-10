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Главная >> Форумы >> Удержание клиентов >> Дизайн и usability
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Главная >> Форумы >> Удержание клиентов >> Дизайн и usability
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Посмотрите, пожалуйста, сайт! Выскажите мнение.
СообщениеАвтор: Артур Шевцов 
Дата: 2:56, Пт., 10 Фев. 17
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happy-ninja.ru
Нужно стороннее мнение, что доделать или переделать. Сайт уже оптимизировали в рамках сео-продвижения, но интересно чужое видение.

СообщениеАвтор: serzh 
Дата: 9:05, Пт., 10 Фев. 17
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С первого экрана непонятно, о чем сайт.

Следов оптимизации не заметил.
Одни мета чего стоят:
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Главная >> Форумы >> Удержание клиентов >> Дизайн и usability
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