Тема: шопскрипт



Ребят, хочу открыть им на шопе7, давным давно работал на 2 или 3. Кто сталкивался, какие замечания. Буду при много благодарен

Автор: qualified

голосов : 12

Дата: 11:06, Чт., 2 Фев. 17

11:06, Чт., 2 Фев. 17



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Мой блог: Эксперт-Report Работал на 4 всё было очень хорошо. 5 версию сильно переделали и не всем это понравилось, а дальше смотреть надо. Имеет смысл плотно поюзать демоверсию._________________



Очень удобный шаблонизатор- правки по дизайну может делать и неподкованный в этом человек.

Работает все стабильно и быстро на 40 000 товаров.



По сравнению с другими движками содержит максимальный набор функций из коробки. давно его использую. Считаю прямой альтернативой битрикса. Такой же стандартизированный маркетплейс, но дешевле битриксового.Очень удобный шаблонизатор- правки по дизайну может делать и неподкованный в этом человек.Работает все стабильно и быстро на 40 000 товаров.По сравнению с другими движками содержит максимальный набор функций из коробки.

pagan3d : По сравнению с другими движками содержит максимальный набор функций из коробки.

Скажите, сколько фрилансеры-разработчики и/или студии за час берут по программированию? Легко найти разработчиков компетентных, которые возьмутся за интеграцию с внешними сервисами (интеграция со службами доставки, ip-телефонии, например)? Скажите, сколько фрилансеры-разработчики и/или студии за час берут по программированию? Легко найти разработчиков компетентных, которые возьмутся за интеграцию с внешними сервисами (интеграция со службами доставки, ip-телефонии, например)?



На официальном сайте есть форум поддержки- там большинство разрабов сидят и там же можно подобрать его себе. Также в списке есть офиц. партнеры. Я сотрубничал с Quadro Desing, но минус том что они в Молдаыии и оплата баксами.



Движек по популярности в пятерке по рунету. С разрабами проблем нет стоимость часа не помню.. средний модуль сложной конфигурации обходится где то 5-10 тыс. Не сложные 2-3.. конечно все зависит от жадности разрабротчика.На официальном сайте есть форум поддержки- там большинство разрабов сидят и там же можно подобрать его себе. Также в списке есть офиц. партнеры. Я сотрубничал с Quadro Desing, но минус том что они в Молдаыии и оплата баксами.Движек по популярности в пятерке по рунету. С разрабами проблем нет

aml : Скажите, сколько фрилансеры-разработчики и/или студии за час берут по программированию? Легко найти разработчиков компетентных, которые возьмутся за интеграцию с внешними сервисами (интеграция со службами доставки, ip-телефонии, например)?

служб доставки полно, по телефонии вроде нет. но и потребности у нас нет.

а так все нравится, денег своих стоит. служб доставки полно, по телефонии вроде нет. но и потребности у нас нет.а так все нравится, денег своих стоит.

Raffaell : а так все нравится, денег своих стоит.

Спасибо за отзыв, поставил на тестовой сервер. Буду искать недостатки Спасибо за отзыв, поставил на тестовой сервер. Буду искать недостатки