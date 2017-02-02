Ребят, хочу открыть им на шопе7, давным давно работал на 2 или 3. Кто сталкивался, какие замечания. Буду при много благодарен
Работал на 4 всё было очень хорошо. 5 версию сильно переделали и не всем это понравилось, а дальше смотреть надо. Имеет смысл плотно поюзать демоверсию. _________________ Мой блог:Эксперт-Report
давно его использую. Считаю прямой альтернативой битрикса. Такой же стандартизированный маркетплейс, но дешевле битриксового.
Очень удобный шаблонизатор- правки по дизайну может делать и неподкованный в этом человек.
Работает все стабильно и быстро на 40 000 товаров.
По сравнению с другими движками содержит максимальный набор функций из коробки.
pagan3d :
По сравнению с другими движками содержит максимальный набор функций из коробки.
Скажите, сколько фрилансеры-разработчики и/или студии за час берут по программированию? Легко найти разработчиков компетентных, которые возьмутся за интеграцию с внешними сервисами (интеграция со службами доставки, ip-телефонии, например)?
стоимость часа не помню.. средний модуль сложной конфигурации обходится где то 5-10 тыс. Не сложные 2-3.. конечно все зависит от жадности разрабротчика.
На официальном сайте есть форум поддержки- там большинство разрабов сидят и там же можно подобрать его себе. Также в списке есть офиц. партнеры. Я сотрубничал с Quadro Desing, но минус том что они в Молдаыии и оплата баксами.
Движек по популярности в пятерке по рунету. С разрабами проблем нет
aml :
Скажите, сколько фрилансеры-разработчики и/или студии за час берут по программированию? Легко найти разработчиков компетентных, которые возьмутся за интеграцию с внешними сервисами (интеграция со службами доставки, ip-телефонии, например)?
служб доставки полно, по телефонии вроде нет. но и потребности у нас нет.
а так все нравится, денег своих стоит.
Raffaell :
а так все нравится, денег своих стоит.
Спасибо за отзыв, поставил на тестовой сервер. Буду искать недостатки