|Продается интернет-магазин детских товаров (товары для новорожденных и мам)
Магазину 9+ лет
Ассортимент: подгузники, гигиена, товары для кормления, детское питание, косметика, бытовая химия, игрушки, одежда, КГТ (мебель, коляски, автокресла).
основа продаж подгузники, а также сопровождающие товары. Склад собственный и партнерские.
~40 заказов день. Оборот 50 млн в год.
Магазин может быть интересен исключительно игрокам данного рынка или смежных.
По этой причине информация лаконичная, поскольку игроки рынка в курсе всех остальных параметров
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