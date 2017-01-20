

Магазину 9+ лет

Ассортимент: подгузники, гигиена, товары для кормления, детское питание, косметика, бытовая химия, игрушки, одежда, КГТ (мебель, коляски, автокресла).

основа продаж подгузники, а также сопровождающие товары. Склад собственный и партнерские.

~40 заказов день. Оборот 50 млн в год.

Магазин может быть интересен исключительно игрокам данного рынка или смежных.

По этой причине информация лаконичная, поскольку игроки рынка в курсе всех остальных параметров



Пишите в почту о Вашей заинтересованность, Ваши вопросы и Вашу оценку данного предложения Продается интернет-магазин детских товаров (товары для новорожденных и мам)Магазину 9+ летАссортимент: подгузники, гигиена, товары для кормления, детское питание, косметика, бытовая химия, игрушки, одежда, КГТ (мебель, коляски, автокресла).основа продаж подгузники, а также сопровождающие товары. Склад собственный и партнерские.~40 заказов день. Оборот 50 млн в год.Магазин может быть интересен исключительно игрокам данного рынка или смежных.По этой причине информация лаконичная, поскольку игроки рынка в курсе всех остальных параметровПишите в почту о Вашей заинтересованность, Ваши вопросы и Вашу оценку данного предложения