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Поделитесь впечатлениями от нашего интернет-магазина
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|Продаем товары для дома - интернет-магазин Территория Уюта. Что можете сказать, какие впечатления? https://uytterra.ru/
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|У вас с тайным умыслом название сайта практически копирует адрес одного известного сетевого магазина? )
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|Меню верхнее, крайние правые пункты перекрываются боковой плашкой. Например "Новогодние подарки"-> "Новогодние товары" -> "Ёлки" -> дальше не кликается.
Плюс к этому карточка товара html объемом 588Кб, а всего загружается 3 мегабайта. Это слишком много.