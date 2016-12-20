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Главная >> Форумы >> Открытие бизнеса >> Бизнес-планирование
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Главная >> Форумы >> Открытие бизнеса >> Бизнес-планирование
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Поделитесь впечатлениями от нашего интернет-магазина
СообщениеАвтор: EliseevUytterra 
Дата: 12:49, Вт., 20 Дек. 16
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Продаем товары для дома - интернет-магазин Территория Уюта. Что можете сказать, какие впечатления? https://uytterra.ru/

СообщениеАвтор: Kons 
Дата: 0:37, Пн., 26 Дек. 16
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У вас с тайным умыслом название сайта практически копирует адрес одного известного сетевого магазина? )
СообщениеАвтор: Prizzrak 
Дата: 1:00, Пн., 26 Дек. 16
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Меню верхнее, крайние правые пункты перекрываются боковой плашкой. Например "Новогодние подарки"-> "Новогодние товары" -> "Ёлки" -> дальше не кликается.

Плюс к этому карточка товара html объемом 588Кб, а всего загружается 3 мегабайта. Это слишком много.
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Главная >> Форумы >> Открытие бизнеса >> Бизнес-планирование
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