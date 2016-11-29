Тема: Нужен совет по оценке бизнеса (ИМ) для продажи







У меня действующий интернет-магазин детской одежды. Работаем уже 6 лет, т.е. бизнес довольно устойчивый и проверенный временем. Есть специализация на конкретном виде товаров, но возможно расширение ассортимента до любых детских товаров.



Есть моменты, которые лично меня не совсем устраивают (напишу ниже), и есть необходимость в решении жилищного вопроса, поэтому пришло решение продать этот бизнес.



По имеющимся у меня сведениям, стоимость бизнеса обычно оценивают так: текущая стоимость активов + полу- или годовая прибыль. Есть конечно варианты, но как предварительная прикидка стоимости эта схема мне понятна и подходит.



Расскажу подробнее, что у меня есть, т.е. что конкретно имеем из активов.



1. Нематериальные активы. Сайт интернет-магазина.

Характеристики сайта:

Домену 13 лет, зона ру., из одного слова, связанного с детской тематикой. Домен я покупала у киберсквоттера и покупала дорого, но жадность продавца не может являться показателем стоимости домена, поэтому отдельно оценивать домен не буду, а стоимость его оценю в составе сайта.

CMS Битрикс, лицензия, оплачивается ежегодно, на 2017 год уже оплачена.

Сайт «вылизан» под сео-продвижение с технической стороны (оптимизация кода, скорость загрузки страниц, отсутствие ошибок, битых ссылок и т.д.), также «вылизан» с точки зрения сео-оптимизации и продвигается (имеет хорошие позиции) по большому числу среднечастотных ключевиков в своей тематике, но также имеет и потенциал к увеличению поискового трафика, т.к. есть разделы/категории, которые имеются на сайте, но еще не провигались в поиске.

Посещаемость с органики 10000 чел/мес или усредненно 333 чел/день (есть сезонность).

Зарегистрирован в Яндекс Каталоге и DMOZ. ТИЦ 100, PR n/a

Сайту присвоено несколько регионов в Яндексе через панель вебмастера, Якаталог и Ясправочник, основным считается Москва.

Есть выгрузка в Яндекс Маркет и другие прайс-агрегаторы.

Настроен и работает обмен данными с 1С, т.е. на сайте всегда отображено реальное наличие товаров, также есть товары со статусом «на заказ»

В индексе Яндекса 1330 страниц, Гугл 1600 страниц

Номенклатура 1000-1200 наименований в наличии и на заказ. Конечно же, есть потенциал к расширению ассортимента.

Подключен платежный агрегатор для приема платежей картами на сайте.

Интернет-телефония. На сайте два городских номера в кодах 495 и 812, а также номер 8800 для регионов.

Онлайн-консультант Живосайт.

Дизайн современный, адаптивную верстку под мобильные устройства как раз делаем, в декабре должна быть готова.

Сайт хостится на выделенном сервере RUVDS.

Вроде все.

А да, есть программист/верстальщик на удаленке, который останется с новым владельцем сайта. Он же администрирует выделенный сервер.

Стоимость сайта по прямым затратам в лицензию, разработку и продвижение я оцениваю в 200 тыс. руб., хотя влили в него точно больше, просто не единовременно.

Отдельно не оцениваю клиентскую базу в 9000 клиентов и действующие акаунты в соц.сетях с живыми подписчиками. Пусть это будет бонусом к стоимости сайта.



Что скажете по оценке этого пункта?





2. Материальные активы. Товары.

Тут все просто. В ценах поставщиков (закупочных) товара на складе храню от 700 т.руб до 1 млн.руб в сезон. Сейчас Новогодний сезон и на данный момент остатков на 900 т.р.

Наценка в рознице у меня порядка 70-80%, чтобы понимать, что в ценах продажи это 1,5-1,6 млн. руб.

Возможны также оптовые продажи, периодически случаются, и есть небольшая база оптовых клиентов, но специально это направление не развивали.

Контакты поставщиков (около 15-ти) прилагаются, с двумя основными поставщиками есть договоренности об отсрочках платежей и спец.ценах, эти условия перейдут к новому владельцу ИМ.



3. Материальные активы. Офис. Шоу-рум.

Мы арендуем 22 кв.м. в центре СПб в недорогом офисном здании. Это и офис, и шоу-рум/склад одновременно.

Два рабочих места – столы, стулья, компьютеры, принтер, сканер. Шкафы и стеллажи для хранения продукции. Прилавки с аксессуарами и мелочью, вешала с одеждой. Для клиентов из Питера есть возможность пощупать товар и примериться.

Курьерскую доставка через службу Грастин – в Москву и СПб на следующий день, в Нижний Новгород через 1 день. В Москве шоу-рума нет, но есть возможность примерить одежду в пунктах выдачи Грастин.

В начале деятельности был офис/шоу-рум в Москве, потом я переехала в СПб и офис переехал со мной, может еще раз переехать куда-нибудь 

Я понимаю, что этот пункт можно включать в стоимость бизнеса, а можно и не включать, ведь мне не обязательно ограничивать себя только потенциальными покупателями из Питера. Но если включать, то оценить по остаточной стоимости мебели и техники. Тогда это пусть будет примерно 100 тыс.руб.



Таким образом, реальная стоимость моих активов 1200000 руб.



4. Далее, финансовый результат и показатели бизнеса.



Среднемесячная выручка за последний год 210 тыс.руб, в среднем 70 выполненных заказов в месяц со средним чеком 3000 руб. Затраты с одним офисным сотрудником 35-40 тыс.руб. Ежемесячная чистая прибыль около 45-50 тыс. руб. Если сотрудника не держать, то затраты на 20-25 тыс. меньше, по сути только недорогая аренда, телефония/интернет и хостинг.

В продажах есть сезонность, поэтому данные просто усреднила по году.



Эти показатели даны вообще без затрат в рекламу. Это доход с текущего органического трафика из поисковых систем и повторных покупок клиентов.



С рекламой и маркетингом у меня совсем никак и это одна из причин продажи бизнеса. Я по сути своей технарь и сухарь, вообще никакого креатива. Мне было важно настроить учет, автоматизацию, синхронизацию, бизнес-процессы и прочее А вот работой с клиентами, привлечением, рекламой мне очень трудно заниматься, нет ни знаний в этой области, ни склонности к этому. В 2011-2014 годах прокатывало и без этих знаний, конкуренция была гораздо меньше в сети. Сейчас понимаю, что без этого в е-коммерс никак, поэтому лучше передать свой ИМ в хорошие руки опытного человека.



Итак, вернемся к стоимости бизнеса.

Если считать по вышеприведенной формуле, то мой бизнес должен стоить примерно 1,2 млн (активы) + 0,5 млн (прибыль 10 мес) = 1,7 млн руб.



С этой мыслью я обратилась к бизнес-брокеру, с которым у меня состоялся интересный разговор, от которого я до сих пор в недоумении.



Брокера вообще нисколько не интересовала стоимость моих активов. Он спросил прибыль в месяц, умножил ее на 12 и сказал, что стоимость моего бизнеса 600 тыс.руб.

Я говорю:

- подождите! а как же стоимость сайта, как же товарные остатки?

- Ваши остатки никому не нужны, а сайт стоит порядка 30 тыс руб, этим можно пренебречь (он не смотрел на мой сайт, он говорил про любой гипотетический сайт в принципе).



Скажу честно – в таком случае я вообще не понимаю, что же берет покупатель за эти 600 тыс. руб., если все предложения у брокеров построены на этом принципе? Корявый сайт за 30 т.р. и контакты поставщиков? Ну может еще какую-никакую клиентскую базу?



Да, интернет-магазин не обязан держать товар на своем складе и можно работать со склада поставщика. Но это в рынках с высокими средними чеками. Конкуренция по детской одежде довольно высока, нет в наличии товара – никто особо не станет ждать, спокойно и быстро пойдут и купят на другом сайте.

Да, возможно, для моих оборотов я держу слишком много товарных остатков в наличии. Но одно это не обесценивает их стоимость до нуля Кто работал с одеждой, тот поймет меня, почему я держу столько запасов. Ведь каждый товар, каждая модель имеет еще и размеры, и кроме того, что покупателю нужен выбор по ассортименту, также должны быть и желаемые размеры в наличии.

Теоретически я могу просто устроить распродажу, скинуть с розничных цен 30-50% и довольно быстро распродать товар как раз по себестоимости. В этом случае я получу даже больше, чем брокер мне предложил.

Но я не собираюсь убивать сам актив, действующий хороший интернет-магазин, рабочий сайт, в который было вложено много труда. Зачем?



Прошу вашей помощи и комментариев по оценке моего бизнеса. За сколько реально можно его продать? Прав ли брокер? Права ли я? Где и как лучше продавать бизнес? Буду рада услышать ваши мнения.



С уважением, Людмила. Здравствуйте! Прошу помощи профессионалов, т.к. есть непонятки по определению стоимости бизнеса для продажи.У меня действующий интернет-магазин детской одежды. Работаем уже 6 лет, т.е. бизнес довольно устойчивый и проверенный временем. Есть специализация на конкретном виде товаров, но возможно расширение ассортимента до любых детских товаров.Есть моменты, которые лично меня не совсем устраивают (напишу ниже), и есть необходимость в решении жилищного вопроса, поэтому пришло решение продать этот бизнес.По имеющимся у меня сведениям, стоимость бизнеса обычно оценивают так: текущая стоимость активов + полу- или годовая прибыль. Есть конечно варианты, но как предварительная прикидка стоимости эта схема мне понятна и подходит.Расскажу подробнее, что у меня есть, т.е. что конкретно имеем из активов.1. Нематериальные активы. Сайт интернет-магазина.Характеристики сайта:Домену 13 лет, зона ру., из одного слова, связанного с детской тематикой. Домен я покупала у киберсквоттера и покупала дорого, но жадность продавца не может являться показателем стоимости домена, поэтому отдельно оценивать домен не буду, а стоимость его оценю в составе сайта.CMS Битрикс, лицензия, оплачивается ежегодно, на 2017 год уже оплачена.Сайт «вылизан» под сео-продвижение с технической стороны (оптимизация кода, скорость загрузки страниц, отсутствие ошибок, битых ссылок и т.д.), также «вылизан» с точки зрения сео-оптимизации и продвигается (имеет хорошие позиции) по большому числу среднечастотных ключевиков в своей тематике, но также имеет и потенциал к увеличению поискового трафика, т.к. есть разделы/категории, которые имеются на сайте, но еще не провигались в поиске.Посещаемость с органики 10000 чел/мес или усредненно 333 чел/день (есть сезонность).Зарегистрирован в Яндекс Каталоге и DMOZ. ТИЦ 100, PR n/aСайту присвоено несколько регионов в Яндексе через панель вебмастера, Якаталог и Ясправочник, основным считается Москва.Есть выгрузка в Яндекс Маркет и другие прайс-агрегаторы.Настроен и работает обмен данными с 1С, т.е. на сайте всегда отображено реальное наличие товаров, также есть товары со статусом «на заказ»В индексе Яндекса 1330 страниц, Гугл 1600 страницНоменклатура 1000-1200 наименований в наличии и на заказ. Конечно же, есть потенциал к расширению ассортимента.Подключен платежный агрегатор для приема платежей картами на сайте.Интернет-телефония. На сайте два городских номера в кодах 495 и 812, а также номер 8800 для регионов.Онлайн-консультант Живосайт.Дизайн современный, адаптивную верстку под мобильные устройства как раз делаем, в декабре должна быть готова.Сайт хостится на выделенном сервере RUVDS.Вроде все.А да, есть программист/верстальщик на удаленке, который останется с новым владельцем сайта. Он же администрирует выделенный сервер.Стоимость сайта по прямым затратам в лицензию, разработку и продвижение я оцениваю в 200 тыс. руб., хотя влили в него точно больше, просто не единовременно.Отдельно не оцениваю клиентскую базу в 9000 клиентов и действующие акаунты в соц.сетях с живыми подписчиками. Пусть это будет бонусом к стоимости сайта.Что скажете по оценке этого пункта?2. Материальные активы. Товары.Тут все просто. В ценах поставщиков (закупочных) товара на складе храню от 700 т.руб до 1 млн.руб в сезон. Сейчас Новогодний сезон и на данный момент остатков на 900 т.р.Наценка в рознице у меня порядка 70-80%, чтобы понимать, что в ценах продажи это 1,5-1,6 млн. руб.Возможны также оптовые продажи, периодически случаются, и есть небольшая база оптовых клиентов, но специально это направление не развивали.Контакты поставщиков (около 15-ти) прилагаются, с двумя основными поставщиками есть договоренности об отсрочках платежей и спец.ценах, эти условия перейдут к новому владельцу ИМ.3. Материальные активы. Офис. Шоу-рум.Мы арендуем 22 кв.м. в центре СПб в недорогом офисном здании. Это и офис, и шоу-рум/склад одновременно.Два рабочих места – столы, стулья, компьютеры, принтер, сканер. Шкафы и стеллажи для хранения продукции. Прилавки с аксессуарами и мелочью, вешала с одеждой. Для клиентов из Питера есть возможность пощупать товар и примериться.Курьерскую доставка через службу Грастин – в Москву и СПб на следующий день, в Нижний Новгород через 1 день. В Москве шоу-рума нет, но есть возможность примерить одежду в пунктах выдачи Грастин.В начале деятельности был офис/шоу-рум в Москве, потом я переехала в СПб и офис переехал со мной, может еще раз переехать куда-нибудь Я понимаю, что этот пункт можно включать в стоимость бизнеса, а можно и не включать, ведь мне не обязательно ограничивать себя только потенциальными покупателями из Питера. Но если включать, то оценить по остаточной стоимости мебели и техники. Тогда это пусть будет примерно 100 тыс.руб.Таким образом, реальная стоимость моих активов 1200000 руб.4. Далее, финансовый результат и показатели бизнеса.Среднемесячная выручка за последний год 210 тыс.руб, в среднем 70 выполненных заказов в месяц со средним чеком 3000 руб. Затраты с одним офисным сотрудником 35-40 тыс.руб. Ежемесячная чистая прибыль около 45-50 тыс. руб. Если сотрудника не держать, то затраты на 20-25 тыс. меньше, по сути только недорогая аренда, телефония/интернет и хостинг.В продажах есть сезонность, поэтому данные просто усреднила по году.С рекламой и маркетингом у меня совсем никак и это одна из причин продажи бизнеса. Я по сути своей технарь и сухарь, вообще никакого креатива. Мне было важно настроить учет, автоматизацию, синхронизацию, бизнес-процессы и прочееА вот работой с клиентами, привлечением, рекламой мне очень трудно заниматься, нет ни знаний в этой области, ни склонности к этому. В 2011-2014 годах прокатывало и без этих знаний, конкуренция была гораздо меньше в сети. Сейчас понимаю, что без этого в е-коммерс никак, поэтому лучше передать свой ИМ в хорошие руки опытного человека.Итак, вернемся к стоимости бизнеса.Если считать по вышеприведенной формуле, то мой бизнес должен стоить примерно 1,2 млн (активы) + 0,5 млн (прибыль 10 мес) = 1,7 млн руб.С этой мыслью я обратилась к бизнес-брокеру, с которым у меня состоялся интересный разговор, от которого я до сих пор в недоумении.Брокера вообще нисколько не интересовала стоимость моих активов. Он спросил прибыль в месяц, умножил ее на 12 и сказал, что стоимость моего бизнеса 600 тыс.руб.Я говорю:- подождите! а как же стоимость сайта, как же товарные остатки?- Ваши остатки никому не нужны, а сайт стоит порядка 30 тыс руб, этим можно пренебречь (он не смотрел на мой сайт, он говорил про любой гипотетический сайт в принципе).Скажу честно – в таком случае я вообще не понимаю, что же берет покупатель за эти 600 тыс. руб., если все предложения у брокеров построены на этом принципе? Корявый сайт за 30 т.р. и контакты поставщиков? Ну может еще какую-никакую клиентскую базу?Да, интернет-магазин не обязан держать товар на своем складе и можно работать со склада поставщика. Но это в рынках с высокими средними чеками. Конкуренция по детской одежде довольно высока, нет в наличии товара – никто особо не станет ждать, спокойно и быстро пойдут и купят на другом сайте.Да, возможно, для моих оборотов я держу слишком много товарных остатков в наличии. Но одно это не обесценивает их стоимость до нуляКто работал с одеждой, тот поймет меня, почему я держу столько запасов. Ведь каждый товар, каждая модель имеет еще и размеры, и кроме того, что покупателю нужен выбор по ассортименту, также должны быть и желаемые размеры в наличии.Теоретически я могу просто устроить распродажу, скинуть с розничных цен 30-50% и довольно быстро распродать товар как раз по себестоимости. В этом случае я получу даже больше, чем брокер мне предложил.Но я не собираюсь убивать сам актив, действующий хороший интернет-магазин, рабочий сайт, в который было вложено много труда. Зачем?Прошу вашей помощи и комментариев по оценке моего бизнеса. За сколько реально можно его продать? Прав ли брокер? Права ли я? Где и как лучше продавать бизнес? Буду рада услышать ваши мнения.С уважением, Людмила.





Активы - имеют цену.



Битрикс - а что у вас за лицензия, что ежегодно ее оплачивать надо? Она же покупается единоразово.



Оценка сайта в 30 тыс - это жесть. Пусть он мне за эту цену такой сайт продаст - я штуки 3-4 точно куплю. Вот прямо сейчас.



Насчет оценки бизнеса - обычно считают или доход за год или прибыль за год/два. У вас прибыль в месяц - 50 тыс. Цена как бизнеса - 600 тыс-1 млн 200 тыс. В этих пределах вы и можете торговаться. Если вы как бизнес подадите, что сотрудник не нужен точно - то это оценка в 840 тыс-1 млн 700 тыс.



Попробуйте увеличить обороты, сможете продать дороже, учитывая, что по рекламе вообще ничего не делали. Шлите лесом такого брокера.Активы - имеют цену.Битрикс - а что у вас за лицензия, что ежегодно ее оплачивать надо? Она же покупается единоразово.Оценка сайта в 30 тыс - это жесть. Пусть он мне за эту цену такой сайт продаст - я штуки 3-4 точно куплю. Вот прямо сейчас.Насчет оценки бизнеса - обычно считают или доход за год или прибыль за год/два. У вас прибыль в месяц - 50 тыс. Цена как бизнеса - 600 тыс-1 млн 200 тыс. В этих пределах вы и можете торговаться. Если вы как бизнес подадите, что сотрудник не нужен точно - то это оценка в 840 тыс-1 млн 700 тыс.Попробуйте увеличить обороты, сможете продать дороже, учитывая, что по рекламе вообще ничего не делали.

Aleksey Bozhin : Битрикс - а что у вас за лицензия, что ежегодно ее оплачивать надо? Она же покупается единоразово.



Да, покупается единоразово, а потом продляется на год по льготной цене. Если не продлять, то ни обновлений, ни тех.поддержки не будет. Тех. поддержкой конечно мы ни разу не пользовались, но обновления делали.





Aleksey Bozhin : Попробуйте увеличить обороты, сможете продать дороже, учитывая, что по рекламе вообще ничего не делали.



Да вот если бы я могла это делать! Я экспериментировала с контекстом, и сама, и с наемным фрилансером - только слив денег, в одежде конверсия низкая, не окупается трафик с 1-й покупки, тут как-то комплексно работать надо, да мне трудно в этом разобраться.





Благодарю Вас за советы, очень ценно. Да вот если бы я могла это делать! Я экспериментировала с контекстом, и сама, и с наемным фрилансером - только слив денег, в одежде конверсия низкая, не окупается трафик с 1-й покупки, тут как-то комплексно работать надо, да мне трудно в этом разобраться.Благодарю Вас за советы, очень ценно.



Есть активы, нет активов. Не имеет значения.

Через год инвестор должен отбить вложенное и начать получать "чистую" прибыль.

Больше 600 вряд ли дадут. И остатки проще распродать со скидкой постоянным покупателям и получить живые деньги. Комплексно вы не продадите. Да еще за 1,5-2 мр.

Кроме того, я не заметил в расходах зарплату на руководство магазином. Значит сейчас прибыль еще меньще, чем 50 тр в месяц. Ситуация печальная, на самом деле.

Попробуйте продать конкурентам. Они хоть знают, с чем связываются.



_________________

Всегда с уважением.

http://upravlenie-prodazhami.ru Да, цена бизнеса=прибыль за год.Есть активы, нет активов. Не имеет значения.Через год инвестор должен отбить вложенное и начать получать "чистую" прибыль.Больше 600 вряд ли дадут. И остатки проще распродать со скидкой постоянным покупателям и получить живые деньги. Комплексно вы не продадите. Да еще за 1,5-2 мр.Кроме того, я не заметил в расходах зарплату на руководство магазином. Значит сейчас прибыль еще меньще, чем 50 тр в месяц. Ситуация печальная, на самом деле.Попробуйте продать конкурентам. Они хоть знают, с чем связываются._________________Всегда с уважением.



_________________

Усилители сотовой связи. 3G роутеры, 3G камеры и прочая фигня, которая облегчает жизнь Отчасти брокер прав. Как Вы думаете- кому нужны ваши товарные остатки. Насколько закупочная цена была адекватной для потенциального покупателя_________________Усилители сотовой связи. 3G роутеры, 3G камеры и прочая фигня, которая облегчает жизнь

ODBS : Как Вы думаете- кому нужны ваши товарные остатки. Насколько закупочная цена была адекватной для потенциального покупателя



Да вот я-то как раз думаю, что любому нужны!))) Т.к. если товара нет, что продавать тогда? Зачем нужен сайт магазина, если продавать нечего?))



Другой вопрос, что да, чаще накапливается не самое ходовое, можно делать дисконт.



Сейчас читаю ваши комментарии, и думаю все-таки сделать распродажу по товару. По цене закупки в рознице - это очень интересная цена для покупателя. Да вот я-то как раз думаю, что любому нужны!))) Т.к. если товара нет, что продавать тогда? Зачем нужен сайт магазина, если продавать нечего?))Другой вопрос, что да, чаще накапливается не самое ходовое, можно делать дисконт.Сейчас читаю ваши комментарии, и думаю все-таки сделать распродажу по товару. По цене закупки в рознице - это очень интересная цена для покупателя.



Должен сказать, что при оценке чего-либо (и бизнеса в том числе) существуют 3 метода - сравнительный, затратный, доходный. И считать надо тоже всеми тремя методами, а среднее значение между ними как раз и окажется наиболее близким к истине.

А разногласия между участниками дискуссии как раз и связаны именно с тем, что каждый из участникам посчитал только одним-единственным методом, а остальными пренебрёг))

Брокер посчитал только доходным методом)

Автор темы посчитала и затратным, и доходным, но вместо того, чтобы взять СРЕДНЕЕ значение, умудрилась СЛОЖИТЬ результаты этих обоих методов))) Что, в принципе, является естественных желанием любого собственника при оценке своих активов))

Доходный метод предполагает то, сколько прибыли принесёт данный бизнес за n-ый период. При оценке подобного бизнеса принято брать за расчёт 1 год. В нашем случае получается 600 тыс. рублей.

Затратный метод предполагает, сколько средств будет потрачено на воссоздание аналогичного бизнеса с нуля (создание сайта, покупка товара, обставка шоу-рума, нематериальные активы). Получилось 1200 тыс. рублей.

Сравнительный метод предполагает сравнение цен на анлогичные предложения о продаже готового бизнеса. Но в силу специфики ниши и отсутствия объектов для сравнения, я бы пренебрёг данным методом.

Далее высчитывается среднее значение между результатами применённых методов:

0,5х600 + 0,5х1200 = 900 тыс. рублей

Коэффициенты 0,5 определяются экспертным методом. В случае оценки бизнеса, значимость доходного метода можно взять и повыше, но материальные активы тоже нельзя сбрасывать со счетов, поэтому я бы всё-таки взял коэффициенты 0,5. Тем более, что автор пишет, что потенциал магазина не раскрыт полностью и можно увеличить прибыль, вкладываясь в рекламу. Но финансовые показатели конечно не очень, такая прибыль при данных вложениях является низкой, поэтому и накладывает свой отпечаток на итоговую стоимость оценки.

Таким образом, оценил бы данный бизнес в 900 тыс. рублей (+торг). А пытаться продавать его конечно же нужно в первую очередь через конкурентов. Я, как экономист-оценщик по образованию, не смог пройти мимо данной темы)Должен сказать, что при оценке чего-либо (и бизнеса в том числе) существуют 3 метода - сравнительный, затратный, доходный. И считать надо тоже всеми тремя методами, а среднее значение между ними как раз и окажется наиболее близким к истине.А разногласия между участниками дискуссии как раз и связаны именно с тем, что каждый из участникам посчитал только одним-единственным методом, а остальными пренебрёг))Брокер посчитал только доходным методом)Автор темы посчитала и затратным, и доходным, но вместо того, чтобы взять СРЕДНЕЕ значение, умудрилась СЛОЖИТЬ результаты этих обоих методов))) Что, в принципе, является естественных желанием любого собственника при оценке своих активов))Доходный метод предполагает то, сколько прибыли принесёт данный бизнес за n-ый период. При оценке подобного бизнеса принято брать за расчёт 1 год. В нашем случае получается 600 тыс. рублей.Затратный метод предполагает, сколько средств будет потрачено на воссоздание аналогичного бизнеса с нуля (создание сайта, покупка товара, обставка шоу-рума, нематериальные активы). Получилось 1200 тыс. рублей.Сравнительный метод предполагает сравнение цен на анлогичные предложения о продаже готового бизнеса. Но в силу специфики ниши и отсутствия объектов для сравнения, я бы пренебрёг данным методом.Далее высчитывается среднее значение между результатами применённых методов:0,5х600 + 0,5х1200 = 900 тыс. рублейКоэффициенты 0,5 определяются экспертным методом. В случае оценки бизнеса, значимость доходного метода можно взять и повыше, но материальные активы тоже нельзя сбрасывать со счетов, поэтому я бы всё-таки взял коэффициенты 0,5. Тем более, что автор пишет, что потенциал магазина не раскрыт полностью и можно увеличить прибыль, вкладываясь в рекламу. Но финансовые показатели конечно не очень, такая прибыль при данных вложениях является низкой, поэтому и накладывает свой отпечаток на итоговую стоимость оценки.Таким образом, оценил бы данный бизнес в 900 тыс. рублей (+торг). А пытаться продавать его конечно же нужно в первую очередь через конкурентов.

Людмила И. : что стоимость моего бизнеса 600 тыс.руб.



Я думаю, чисто интуитивно, если найдется вдруг случайно желающий (точнее - имеющий возможность) купить за эти деньги надо немедленно согласиться ибо...





Anton88 : Таким образом, оценил бы данный бизнес в 900 тыс. рублей (+торг).



Это оценка некого профессионального оценщика, который оперирует понятием "бизнес". У Вас же не бизнес, а так... ибо...



Людмила И. : Домен я покупала у киберсквоттера и покупала дорого



Это глупость, и она не стоит ничего.





Людмила И. : 333 чел/день



Вот главное, а в детской тематике это, как мне кажется рано нулю.



Все, что про сайт далее написано - все это полная фигня. Она чего-то стоит только потому, что кругом много ленивых дураков, которые не делают сайт ПРАВИЛЬНО, ак это сделано у Вас, хотя это СОВСЕМ НЕ СЛОЖНО. Но у дураков нет денег, а умный понимает что качественно сделанный сайт это норма а не что-то архиценное.





Людмила И. : Среднемесячная выручка за последний год 210 тыс.руб



То есть грязная прибыль - чуть больше 100 000р? И за это надо еще пахать? Ну, вы понимаете:



Людмила И. : Сейчас Новогодний сезон и на данный момент остатков на 900 т.р.



Делите пополам = 450 000р + 50 000р за сайт + 100 000р если найдется хороший нежадный и не очень дотошный клиент.



600 тр - максимум абсолютный.



PS: УТП у Вас нет, вот что было бы ценно и удвоило бы цену продажи. А так - ну все как у всех (даже думаю ниже среднего), время сейчас такое что желающих продать хоть за какие-то деньги примерно раза в три больше желающих купить.



Как-то так.

_________________

Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. Делите пополам = 450 000р + 50 000р за сайт + 100 000р если найдется хороший нежадный и не очень дотошный клиент.600 тр - максимум абсолютный.PS: УТП у Вас нет, вот что было бы ценно и удвоило бы цену продажи. А так - ну все как у всех (даже думаю ниже среднего), время сейчас такое что желающих продать хоть за какие-то деньги примерно раза в три больше желающих купить.Как-то так._________________Хочешь что-нибудь узнать?

kaavain : PS: УТП у Вас нет, вот что было бы ценно и удвоило бы цену продажи. А так - ну все как у всех (даже думаю ниже среднего), время сейчас такое что желающих продать хоть за какие-то деньги примерно раза в три больше желающих купить.



Я много думала над понятием УТП применительно к интернет-магазину.

Я назвала это - специализацией. Она у меня как раз есть.

Не вижу ни у кого УТП в детских интернет-магазинах.

Доставка на следующий день (день в день), примерка нескольких моделей/размеров, пункты выдачи и т.п. - есть у многих, и это уже не УТП.

Можете привести пример действительно уникального предложения хоть у одного детского интернет-магазина одежды? Я б хоть поняла, в каком направлении думать. Я много думала над понятием УТП применительно к интернет-магазину.Я назвала это - специализацией. Она у меня как раз есть.Не вижу ни у кого УТП в детских интернет-магазинах.Доставка на следующий день (день в день), примерка нескольких моделей/размеров, пункты выдачи и т.п. - есть у многих, и это уже не УТП.Можете привести пример действительно уникального предложения хоть у одного детского интернет-магазина одежды? Я б хоть поняла, в каком направлении думать.

Людмила И. : Не вижу ни у кого УТП в детских интернет-магазинах.



Я же не говорил что оно есть у всех ДЕТСКИХ магазинов. Больше скажу - не знаю ни одного у которого оно есть.



Но речь была не об этом. То, что УТП нет ни у кого не делает ваше предложение более ценным.

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Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. Я же не говорил что оно есть у всех ДЕТСКИХ магазинов. Больше скажу - не знаю ни одного у которого оно есть.Но речь была не об этом. То, что УТП нет ни у кого не делает ваше предложение более ценным._________________Хочешь что-нибудь узнать?



Собственник считает, что они стоят столько, сколько он за них заплатил, а покупатель будет считать оборачиваемость и дисконтировать ее. Грубо говоря, ситуация следующая - товарных запасов на полгода-год работы (при обороте в 200 тыс.). Но (!!) скорее всего, в них процентов 60 группы С, то есть слабореализуемых без дисконтов. Они разойдутся через 2-3 года. И не стоят при продаже ничего совсем. Просто потому, что норма прибыли для инвестирования 40-50%, а за 2-3 года такие запасы уйдут в минус по этой ставке.

Отсюда и делать выводы.



Да, матобеспечение офиса тоже не стоит ничего или почти ничего. Потому что, скорее всего, покупатель будет брать магазин для интегрирования его как еще одной площадки продаж в имеющуюся структуру. Я, по крайней мере, так пару магазинов рассматривал для покупки. Как самодостаточный бизнес, увы, Ваш магазин не продашь - сейчас это самозанятость, не более того. Самый главный вопрос во всем этом - это оценка стоимости товарных запасов.Собственник считает, что они стоят столько, сколько он за них заплатил, а покупатель будет считать оборачиваемость и дисконтировать ее. Грубо говоря, ситуация следующая - товарных запасов на полгода-год работы (при обороте в 200 тыс.). Но (!!) скорее всего, в них процентов 60 группы С, то есть слабореализуемых без дисконтов. Они разойдутся через 2-3 года. И не стоят при продаже ничего совсем. Просто потому, что норма прибыли для инвестирования 40-50%, а за 2-3 года такие запасы уйдут в минус по этой ставке.Отсюда и делать выводы.Да, матобеспечение офиса тоже не стоит ничего или почти ничего. Потому что, скорее всего, покупатель будет брать магазин для интегрирования его как еще одной площадки продаж в имеющуюся структуру. Я, по крайней мере, так пару магазинов рассматривал для покупки. Как самодостаточный бизнес, увы, Ваш магазин не продашь - сейчас это самозанятость, не более того.

gift_seller : Самый главный вопрос во всем этом - это оценка стоимости товарных запасов.

Именно так! Я поэтому специально разделила потенциальную стоимость на части.

Я запустила распродажу сейчас с сайта на менее ликвидные остатки. Сразу пошли заказы на них.

По идее я могу до 50% склада распродать сама в ближайшее время.



Также понимаю, что мебель/оборудование/оргтехника в офисе могут не понадобиться. Я это учла, да и стоимость этому дала бросовую. Просто если вдруг понадобится кому - с нуля не организовывать офис, очень удобно.

Мне, например, у нас в офисе очень нравится, уютно и хорошо Именно так! Я поэтому специально разделила потенциальную стоимость на части.Я запустила распродажу сейчас с сайта на менее ликвидные остатки. Сразу пошли заказы на них.По идее я могу до 50% склада распродать сама в ближайшее время.Также понимаю, что мебель/оборудование/оргтехника в офисе могут не понадобиться. Я это учла, да и стоимость этому дала бросовую. Просто если вдруг понадобится кому - с нуля не организовывать офис, очень удобно.Мне, например, у нас в офисе очень нравится, уютно и хорошо

правильная оценка стоимости - пол дела. чтобы и не прогореть и получить необходимое