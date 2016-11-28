Тема: Оцените интернет магазин





Запустили рекламу в директе и эдвордс. Рекламу в процессе понемногу допиливаем, т.е. прописываем минус слова, убираем нерелевантные запросы. Конверсия пока 0! Нужны рекомендации по юзабилити. Что именно не нравится покупателям? Добрый день, уважаемые коллеги! Оцените, плиз, магазин радиоуправляемых моделей quadromotors.ru Запустили рекламу в директе и эдвордс. Рекламу в процессе понемногу допиливаем, т.е. прописываем минус слова, убираем нерелевантные запросы. Конверсия пока 0! Нужны рекомендации по юзабилити. Что именно не нравится покупателям?





Текст сделать узким - не более 10-12 слов в строке. Увеличить шрифт и сделать более контрастным.

Текст сделать SEO-оптимизированным и структурированным, то есть с заголовками. Слов должно быть не менее 300. Выбросьте все восхваления самого себя, любимого. Пишите об ассортименте и удобстве покупки.



Фотографии на главной сделать более простыми, информативными. Посетитель должен иметь возможность сразу понять, куда ему кликать. Сделать фото с одного ракурса. В теге img вставьте атрибут title. Убрать слайд-шоу - никто не будет тупо смотреть, а вдруг появится что-то интересное.Текст сделать узким - не более 10-12 слов в строке. Увеличить шрифт и сделать более контрастным.Текст сделать SEO-оптимизированным и структурированным, то есть с заголовками. Слов должно быть не менее 300. Выбросьте все восхваления самого себя, любимого. Пишите об ассортименте и удобстве покупки.Фотографии на главной сделать более простыми, информативными. Посетитель должен иметь возможность сразу понять, куда ему кликать. Сделать фото с одного ракурса. В теге img вставьте атрибут title.

Спасибо за развернутную критику!

1. По поводу слайд-шоу: согласен, малоинформативный элемент. В планах заменить его на слайды категорий,

по примеру юлмарта.

2. Цитата: Текст сделать узким - не более 10-12 слов в строке. Увеличить шрифт и сделать более контрастным.

Ширину текста сделаем уже, спасибо за замечание. По поводу контраста и размера, действительно плохо читаем? Хотелось бы еще услышать мнение других людей по этому поводу...

3. Цитата: Текст сделать SEO-оптимизированным и структурированным, то есть с заголовками. Слов должно быть не менее 300. Выбросьте все восхваления самого себя, любимого. Пишите об ассортименте и удобстве покупки.

Спасибо за эти замечания, перепишем весь тест. Действительно, как то несерьезно написан. SEO тоже проработаем!

4. Цитата: Фотографии на главной сделать более простыми, информативными. Посетитель должен иметь возможность сразу понять, куда ему кликать. Сделать фото с одного ракурса. В теге img вставьте атрибут title.

Совсем забыли про фото. Спасибо, будем оптимизировать все фото сайта. Пропишем все атрибуты title тега img.

Все замечания постараемся учесть!



Уважаемые коллеги, хотелось бы еще услышать мнение по поводу удобства навигации, добавления в корзину, удобства оформления заказа... Понятно ли сколько стоит доставка (там кнопочка есть "Варианты доставки" на странице товара)?

И вообще сайт вызывает доверие?![img][/img] Совсем забыли про фото. Спасибо, будем оптимизировать все фото сайта. Пропишем все атрибуты title тега img.Все замечания постараемся учесть!Уважаемые коллеги, хотелось бы еще услышать мнение по поводу удобства навигации, добавления в корзину, удобства оформления заказа... Понятно ли сколько стоит доставка (там кнопочка есть "Варианты доставки" на странице товара)?И вообще сайт вызывает доверие?![img][/img]

Майк Лермонтов : Конверсия пока 0!

Всё просто, сейчас век интернета, все научились пользоваться поиском. Почему покупатель должен купить у Вас, а не на aliexpress гораздо дешевле с бесплатной доставкой? Гарантией в 2 месяца вы никого не удивите. Всё просто, сейчас век интернета, все научились пользоваться поиском. Почему покупатель должен купить у Вас, а не на aliexpress гораздо дешевле с бесплатной доставкой? Гарантией в 2 месяца вы никого не удивите.

Shurupov :

Майк Лермонтов :

Конверсия пока 0!



Всё просто, сейчас век интернета, все научились пользоваться поиском. Почему покупатель должен купить у Вас, а не на aliexpress гораздо дешевле с бесплатной доставкой? Гарантией в 2 месяца вы никого не удивите.

Алиэкспресс конечно всегда победит ценой и помимо него много очень крутых конкурентов в Москве. Но минус Али - качество, дорогие технически сложные модели там заказывать опасно. Я раньше сам оптом закупал товар из Китая (всякие недорогие электроприборы) и из 10 штук 1 точно приходил бракованный.

По поводу гарантии, согласен, срок не большой. Возможно смогу сделать и год. Алиэкспресс конечно всегда победит ценой и помимо него много очень крутых конкурентов в Москве. Но минус Али - качество, дорогие технически сложные модели там заказывать опасно. Я раньше сам оптом закупал товар из Китая (всякие недорогие электроприборы) и из 10 штук 1 точно приходил бракованный.По поводу гарантии, согласен, срок не большой. Возможно смогу сделать и год.





Я бы меню сделал другим цветом, слишком много серого. Это ведь сайт по продажи машинок

Логотип вроде красного цвета))



Не хватает функции быстрый заказ. А то в оформлении заказа в корзине много полей



На странице товара, я бы сделал описание товара на всю ширину.



Еще неплохо было бы поставить онлайн консультанта, сейчас есть бесплатные уже)



Слайдер должен быть. Людям нравится щелкать по кнопкам. Сайт мне в целом понравился.Я бы меню сделал другим цветом, слишком много серого. Это ведь сайт по продажи машинокЛоготип вроде красного цвета))Не хватает функции быстрый заказ. А то в оформлении заказа в корзине много полейНа странице товара, я бы сделал описание товара на всю ширину.Еще неплохо было бы поставить онлайн консультанта, сейчас есть бесплатные уже)Слайдер должен быть. Людям нравится щелкать по кнопкам.