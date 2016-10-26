Оплата на карточку Сбербанк - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Платежные системы
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Платежные системы
Страницы: 1, 2  >> НОВАЯ ТЕМА    Ответить   
Тема:

Оплата на карточку Сбербанк
СообщениеАвтор: sasha_crisp 
Дата: 14:51, Ср., 26 Окт. 16
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Добрый день! Очень хочется принимать платежи напрямую на карточку Сбербанка от держателей карточек Сбербанка. Без комиссий для покупателе, мы готовы оплатить комиссию, но лучше без нееSmile Потратила кучу времени на поиск готового решения, готового модуля, но ничего не нашла. На форуме ранее тема затрагивалась (http://oborot.ru/forum2/viewtopic.php?t=34391&postdays=0&postorder=asc&&start=0) указано, что реализовать несложно, но нигде нет примеров. Хотелось бы что-то вроде такого: после подтверждения заказа со способом оплаты "На карточку Сбербанк" переходить на страницу некого агрегатора, где уже будут вбиты данной нашей карточки Сбербанк и сумма заказа с доставкой, а покупателю останется ввести только свои данные. Подскажите, есть ли что-то такое? Сайт на Битриксе.

СообщениеАвтор: kaavain  Репутация: -8.5
голосов: 19
Дата: 17:28, Ср., 26 Окт. 16
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sasha_crisp :
Подскажите, есть ли что-то такое?


Есть называется "чернуха". Нормальный агрегатор мараться таким не будет, а тот, кто будет - я бы держался от него подальше.

Вот модули "сбербанк онлайн" существуют, но это совсем не тоже самое.
http://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/bankingservice/payments_receiving
_________________
Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.
СообщениеАвтор: Anton Shishkin  Репутация: 11.5
голосов: 8
Дата: 19:24, Ср., 26 Окт. 16
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kaavain :
Есть называется "чернуха".


А если платить с этих сумм налоги? Тогда это "белуха"? Very Happy
СообщениеАвтор: kaavain  Репутация: -8.5
голосов: 19
Дата: 19:28, Ср., 26 Окт. 16
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Anton Shishkin :


А если платить с этих сумм налоги? Тогда это "белуха"?


Ну тогда это просто нарушение договора с банком. Что, впрочем, глупо.
_________________
Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.
СообщениеАвтор: Anton Shishkin  Репутация: 11.5
голосов: 8
Дата: 19:40, Ср., 26 Окт. 16
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kaavain :
Что, впрочем, глупо.


Что, впрочем, пофигу Smile
СообщениеАвтор: sasha_crisp 
Дата: 19:51, Ср., 26 Окт. 16
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Хоть бы какое-нибудь решение. Часто просят на сбер перевести, а не оплачивать на сайте, как у нас на сайте есть возможность. Всем будет так удобно, но хочется оформить красиво.
Anton Shishkin :
Что, впрочем, пофигу

Честно говоря, я очень рассчитывала на Вас совет, т.к. вижу, что Вы гуру онлайн оплат))
СообщениеАвтор: sasha_crisp 
Дата: 19:51, Ср., 26 Окт. 16
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Хоть бы какое-нибудь решение. Часто просят на сбер перевести, а не оплачивать на сайте, как у нас на сайте есть возможность. Всем будет так удобно, но хочется оформить красиво.
Anton Shishkin :
Что, впрочем, пофигу

Честно говоря, я очень рассчитывала на Вас совет, т.к. вижу, что Вы гуру онлайн оплат))
СообщениеАвтор: Фролик  Репутация: 18.7Репутация: 18.7
голосов: 9
Дата: 21:17, Ср., 26 Окт. 16
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Агрегатор? Я таких не видел, превод с карты на карту идет внутри системы сбербанк и не связан с moneysend.
СообщениеАвтор: Anton Shishkin  Репутация: 11.5
голосов: 8
Дата: 23:20, Ср., 26 Окт. 16
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sasha_crisp :
Честно говоря, я очень рассчитывала на Вас совет, т.к. вижу, что Вы гуру онлайн оплат))


Всегда пожалуйста Cool

Да, если Вам вдруг надо разжевать, то пожалуйста: https://pravoved.ru/question/560217/ Wink

Подчеркну, ГЛАВНОЕ ВОВРЕМЯ ПЛАТИТЬ НАЛОГИ. Это всё что надо налоговикам. С нашими декларациями они в туалет ходят (иногда, когда бумага кончается).
СообщениеАвтор: olgalann 
Дата: 20:39, Чт., 27 Окт. 16
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Anton Shishkin :
Это всё что надо налоговикам. С нашими декларациями они в туалет ходят (иногда, когда бумага кончается).


Я теперь так не думаю. После того, как мне предложили летом объяснить, почему есть расхождения в балансе и декларации.
СообщениеАвтор: kaavain  Репутация: -8.5
голосов: 19
Дата: 21:09, Чт., 27 Окт. 16
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olgalann :
После того, как мне предложили летом объяснить, почему есть расхождения в балансе и декларации


Правильно Все должно совпадать, иначе налоговик напрягается, а результатом напряга у него должен быть штраф.
_________________
Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.
СообщениеАвтор: Anton Shishkin  Репутация: 11.5
голосов: 8
Дата: 21:18, Чт., 27 Окт. 16
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olgalann :
почему есть расхождения в балансе и декларации


Я подразумевал только ИП на УСН. У нас нет баланса Smile
СообщениеАвтор: goldun 
Дата: 16:58, Вс., 30 Окт. 16
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http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/czebra.sberbank/?r=success#tab-about-link

пишут отзывы, что все хорошо,
сами будем ставить его, ибо р/с в сбербанке
СообщениеАвтор: goldun 
Дата: 13:46, Вс., 27 Ноя. 16
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вопрос: установить модуль с маркетплейса ( там есть несколько предложений) или через Сбербанк установить платежную систему ? в чем разница ?
вопрос не в экономии пары тысяч рублей
СообщениеАвтор: Nina12 
Дата: 20:25, Вт., 3 Янв. 17
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спасибо за ответы) помогло)
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Страницы: 1, 2  >> НОВАЯ ТЕМА    Ответить   
Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Платежные системы
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