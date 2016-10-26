Тема: Оплата на карточку Сбербанк



Потратила кучу времени на поиск готового решения, готового модуля, но ничего не нашла. На форуме ранее тема затрагивалась (http://oborot.ru/forum2/viewtopic.php?t=34391&postdays=0&postorder=asc&&start=0) указано, что реализовать несложно, но нигде нет примеров. Хотелось бы что-то вроде такого: после подтверждения заказа со способом оплаты "На карточку Сбербанк" переходить на страницу некого агрегатора, где уже будут вбиты данной нашей карточки Сбербанк и сумма заказа с доставкой, а покупателю останется ввести только свои данные. Подскажите, есть ли что-то такое? Сайт на Битриксе. Добрый день! Очень хочется принимать платежи напрямую на карточку Сбербанка от держателей карточек Сбербанка. Без комиссий для покупателе, мы готовы оплатить комиссию, но лучше без нееПотратила кучу времени на поиск готового решения, готового модуля, но ничего не нашла. На форуме ранее тема затрагивалась (http://oborot.ru/forum2/viewtopic.php?t=34391&postdays=0&postorder=asc&&start=0) указано, что реализовать несложно, но нигде нет примеров. Хотелось бы что-то вроде такого: после подтверждения заказа со способом оплаты "На карточку Сбербанк" переходить на страницу некого агрегатора, где уже будут вбиты данной нашей карточки Сбербанк и сумма заказа с доставкой, а покупателю останется ввести только свои данные. Подскажите, есть ли что-то такое? Сайт на Битриксе.





sasha_crisp : Подскажите, есть ли что-то такое?



Есть называется "чернуха". Нормальный агрегатор мараться таким не будет, а тот, кто будет - я бы держался от него подальше.



Вот модули "сбербанк онлайн" существуют, но это совсем не тоже самое.

http://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/bankingservice/payments_receiving

_________________

Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. Есть называется "чернуха". Нормальный агрегатор мараться таким не будет, а тот, кто будет - я бы держался от него подальше.Вот модули "сбербанк онлайн" существуют, но это совсем не тоже самое._________________Хочешь что-нибудь узнать?

kaavain : Есть называется "чернуха".



А если платить с этих сумм налоги? Тогда это "белуха"? А если платить с этих сумм налоги? Тогда это "белуха"?

Anton Shishkin :



А если платить с этих сумм налоги? Тогда это "белуха"?





Ну тогда это просто нарушение договора с банком. Что, впрочем, глупо.

_________________

Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. Ну тогда это просто нарушение договора с банком. Что, впрочем, глупо._________________Хочешь что-нибудь узнать?

kaavain : Что, впрочем, глупо.



Что, впрочем, пофигу Что, впрочем, пофигу

Хоть бы какое-нибудь решение. Часто просят на сбер перевести, а не оплачивать на сайте, как у нас на сайте есть возможность. Всем будет так удобно, но хочется оформить красиво. Anton Shishkin : Что, впрочем, пофигу

Честно говоря, я очень рассчитывала на Вас совет, т.к. вижу, что Вы гуру онлайн оплат)) Честно говоря, я очень рассчитывала на Вас совет, т.к. вижу, что Вы гуру онлайн оплат))

Хоть бы какое-нибудь решение. Часто просят на сбер перевести, а не оплачивать на сайте, как у нас на сайте есть возможность. Всем будет так удобно, но хочется оформить красиво. Anton Shishkin : Что, впрочем, пофигу

Честно говоря, я очень рассчитывала на Вас совет, т.к. вижу, что Вы гуру онлайн оплат)) Честно говоря, я очень рассчитывала на Вас совет, т.к. вижу, что Вы гуру онлайн оплат))

Автор: Фролик

голосов : 9

Дата: 21:17, Ср., 26 Окт. 16

21:17, Ср., 26 Окт. 16

Агрегатор? Я таких не видел, превод с карты на карту идет внутри системы сбербанк и не связан с moneysend.

sasha_crisp : Честно говоря, я очень рассчитывала на Вас совет, т.к. вижу, что Вы гуру онлайн оплат))



Всегда пожалуйста



Да, если Вам вдруг надо разжевать, то пожалуйста:



Подчеркну, ГЛАВНОЕ ВОВРЕМЯ ПЛАТИТЬ НАЛОГИ. Это всё что надо налоговикам. С нашими декларациями они в туалет ходят (иногда, когда бумага кончается). Всегда пожалуйстаДа, если Вам вдруг надо разжевать, то пожалуйста: https://pravoved.ru/question/560217/ Подчеркну, ГЛАВНОЕ ВОВРЕМЯ ПЛАТИТЬ НАЛОГИ. Это всё что надо налоговикам. С нашими декларациями они в туалет ходят (иногда, когда бумага кончается).

Anton Shishkin : Это всё что надо налоговикам. С нашими декларациями они в туалет ходят (иногда, когда бумага кончается).



Я теперь так не думаю. После того, как мне предложили летом объяснить, почему есть расхождения в балансе и декларации. Я теперь так не думаю. После того, как мне предложили летом объяснить, почему есть расхождения в балансе и декларации.

olgalann : После того, как мне предложили летом объяснить, почему есть расхождения в балансе и декларации



Правильно Все должно совпадать, иначе налоговик напрягается, а результатом напряга у него должен быть штраф.

_________________

Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. Правильно Все должно совпадать, иначе налоговик напрягается, а результатом напряга у него должен быть штраф._________________Хочешь что-нибудь узнать?

olgalann : почему есть расхождения в балансе и декларации



Я подразумевал только ИП на УСН. У нас нет баланса Я подразумевал только ИП на УСН. У нас нет баланса

http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/czebra.sberbank/?r=success#tab-about-link



пишут отзывы, что все хорошо,

сами будем ставить его, ибо р/с в сбербанке пишут отзывы, что все хорошо,сами будем ставить его, ибо р/с в сбербанке



вопрос не в экономии пары тысяч рублей вопрос: установить модуль с маркетплейса ( там есть несколько предложений) или через Сбербанк установить платежную систему ? в чем разница ?вопрос не в экономии пары тысяч рублей

спасибо за ответы) помогло)