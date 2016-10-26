Оплата на карточку Сбербанк

Добрый день! Очень хочется принимать платежи напрямую на карточку Сбербанка от держателей карточек Сбербанка. Без комиссий для покупателе, мы готовы оплатить комиссию, но лучше без нее Потратила кучу времени на поиск готового решения, готового модуля, но ничего не нашла. На форуме ранее тема затрагивалась (http://oborot.ru/forum2/viewtopic.php?t=34391&postdays=0&postorder=asc&&start=0) указано, что реализовать несложно, но нигде нет примеров. Хотелось бы что-то вроде такого: после подтверждения заказа со способом оплаты "На карточку Сбербанк" переходить на страницу некого агрегатора, где уже будут вбиты данной нашей карточки Сбербанк и сумма заказа с доставкой, а покупателю останется ввести только свои данные. Подскажите, есть ли что-то такое? Сайт на Битриксе.
sasha_crisp :
Подскажите, есть ли что-то такое?
Есть называется "чернуха". Нормальный агрегатор мараться таким не будет, а тот, кто будет - я бы держался от него подальше.