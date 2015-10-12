Тема: Выбор банка для ИП и интернет-магазина



kaavain : Перевод с карты на карту прется до ТРЕХ РАБОЧИХ ДНЕЙ это как, вменяемо?



Я очень активный юзер этой услуги. Никаких трех дней нету. Это просто их отмазка, если что-то пойдет не так) Бабки доходят моментально. Даже из других регионов. Всё чётко



Я очень активный юзер этой услуги. Никаких трех дней нету. Это просто их отмазка, если что-то пойдет не так) Бабки доходят моментально. Даже из других регионов. Всё чётко kaavain : А фраза горячей линии на мое "банкомат съел карту" - "продиктуйте ее номер"?



Тоже банкомат 2 раза сжирал карту. Ни разу меня номер не просили назвать. Вот все остальные данные - да, долго диктовал). Но это беда, видимо, всех банкоматов и банков. Росбанк тоже сжирал в своё время. Такая же процедура, как и у Сбера.



kaavain : Сбер - это банк для параноиков



Почему? Вполне всё в рамках разумного.



kaavain : тарифы адские...



На что именно? Карта 3000 в год, как и у всех. Счет 600 в месяц, тоже вполне себе. Единственное, что у них точно не очень, это проценты по вкладам. Но меня данный вид дохода вообще не интересует.



kaavain : кому нужны банкоматы на каждом углу



Кроме банкоматов на каждом углу, удобно деньги перебрасывать. Очень часто этим приходиться пользоваться. А распространенность карт Сбера самая большая.



kaavain : АСВ это 1.4 лимона, у нас стока денег на ИПшном счету не бывает.



У меня если бывает, то это оборотные деньги. Я не могу ими рисковать, т.к. бабки от АСВ получить - это не 5 минут нифига. Поэтому для подстразовки своей жопы юзаю Сбер) У меня если бывает, то это оборотные деньги. Я не могу ими рисковать, т.к. бабки от АСВ получить - это не 5 минут нифига. Поэтому для подстразовки своей жопы юзаю Сбер)

Anton Shishkin : Карта 3000 в год, как и у всех. Счет 600 в месяц, тоже вполне себе



А ниче, что карты в общем-то бесплатные? У меня их хренова туча, включая стикеры бесконтактные, Платинум, Голд и Аирбонус. Я плачу 1200р в год только за аирбонус, и то потому что бонусами у меня примерно 25-30 000р в год набегает.



И не лукавствуй, ты платишь 600р в год? Мне казалось у тебя там цифра другая звучала.



Мне проще, у меня нет оборотных, у меня все свои. Больше 500тр не бывает на ИПшном счету.

_________________

Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. А ниче, что карты в общем-то бесплатные? У меня их хренова туча, включая стикеры бесконтактные, Платинум, Голд и Аирбонус. Я плачу 1200р в год только за аирбонус, и то потому что бонусами у меня примерно 25-30 000р в год набегает.И не лукавствуй, ты платишь 600р в год? Мне казалось у тебя там цифра другая звучала.Мне проще, у меня нет оборотных, у меня все свои. Больше 500тр не бывает на ИПшном счету._________________Хочешь что-нибудь узнать?

Карта голдовая - 3000 руб в год. Расчетный счет - 600 рублей в месяц без учета интернет-банка, он 550 стоит в месяц. Бесплатные карты? Голдовые?

У меня 8 карт. Бесплатных ни одной. Как?!

Anton Shishkin : Бесплатные карты? Голдовые?



При определенном обороте - да. Причем бесплатные не только мои, но и допкарты - жены. Я же говорю - Сбер это для параноиков, чем он отлично пользуется, сдирая три шкуры.



Авангард поднял до 900р в месяц обслуживание, я и то кривлю нос. А тут 1150...

_________________

Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. При определенном обороте - да. Причем бесплатные не только мои, но и допкарты - жены. Я же говорю - Сбер это для параноиков, чем он отлично пользуется, сдирая три шкуры.Авангард поднял до 900р в месяц обслуживание, я и то кривлю нос. А тут 1150..._________________Хочешь что-нибудь узнать?

Anton Shishkin : У меня 8 карт. Бесплатных ни одной. Как?!











Ты сам знаешь ответ - "это сбербанк, детка". У меня в общей сложности ... сложно посчитать... около 14, если считать допкарты что у жены. Плачу только за 1.

_________________

Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. Ты сам знаешь ответ - "это сбербанк, детка".У меня в общей сложности ... сложно посчитать... около 14, если считать допкарты что у жены. Плачу только за 1._________________Хочешь что-нибудь узнать?

Автор: anstrem

голосов : 7

Дата: 23:26, Пн., 12 Окт. 15

23:26, Пн., 12 Окт. 15

Anton Shishkin : У меня 8 карт. Бесплатных ни одной. Как?!



Нда, banki.ru Вам в помощь.

Ну, например, вот так:



300 тыс. р. остатка правда надо держать на счету, можно на текущем, а можно на вкладе или в акциях через их фонды например, кому как нравиться.



Получаете 5 дебетовок и 3 кредитки (все голдовые, хотя не понимаю в чем тут "цимус"), можно терять сколько хочешь, перевыпуск бесплатно + страховки всей семьи за бугром + съем наличных в банкоматах по всему миру без комиссии (но правда за небольшую фикс плату Райфу, что вообщем намного выгоднее любых других вариантов - перевожу партнеру таким образом деньги в Европу - отослал ему одну из карт, когда требуется он просто налик снимает в соседнем банкомате с моей карты и очень радуется, что ему не надо налоги с этого платить ) ну и всякие там няшки еще какие то...



p.s. а вот кстати облом со снятием в чужих банкоматах оказывается, с 6 октября ввели 1%, черт, это конечно для перевода нала не много, но раньше было интереснее ...



Последний раз редактировалось: anstrem (23:50, Пн., 12 Окт. 15), всего редактировалось 8 раз(а) Нда, banki.ru Вам в помощь.Ну, например, вот так: http://www.raiffeisen.ru/retail/package/gold/ 300 тыс. р. остатка правда надо держать на счету, можно на текущем, а можно на вкладе или в акциях через их фонды например, кому как нравиться.Получаете 5 дебетовок и 3 кредитки (все голдовые, хотя не понимаю в чем тут "цимус"), можно терять сколько хочешь, перевыпуск бесплатно + страховкиза бугром + съем наличных в банкоматах по всему миру без комиссии (но правда за небольшую фикс плату Райфу, что вообщем намного выгоднее любых других вариантов - перевожу партнеру таким образом деньги в Европу - отослал ему одну из карт, когда требуется он просто налик снимает в соседнем банкомате с моей карты и очень радуется, что ему не надо налоги с этого платить) ну и всякие там няшки еще какие то...p.s. а вот кстати облом со снятием в чужих банкоматах оказывается, с 6 октября ввели 1%, черт, это конечно для перевода нала не много, но раньше было интереснее ...

anstrem : не понимаю в чем тут "цимус"



Разве что страховка выезжающего бесплатно на год. Хотя... Антон, спроси Сбербанк, почем у них страховки ВЗР для держателей карт? Угадаю.... 100 евро! А в Авангарде (и не только) - 22. То бишь мне лично карта обходится не то, чтобы бесплатно, мне еще доплачивают примерно 320 евро в год (покупаю ежегодно 4 страховки)....



Не, ниче личного, просто "это сбер, детка"



Ну не может он быть "банком с человеческим лицом" так как ему это нахрен не надо, с таким количеством клиентов и таким процентом параноиков. Согласись, даже ты там исключительно по причине паранойи...

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Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. Разве что страховка выезжающего бесплатно на год. Хотя... Антон, спроси Сбербанк, почем у них страховки ВЗР для держателей карт? Угадаю.... 100 евро! А в Авангарде (и не только) - 22. То бишь мне лично карта обходится не то, чтобы бесплатно, мне еще доплачивают примерно 320 евро в год (покупаю ежегодно 4 страховки)....Не, ниче личного, просто "это сбер, детка"Ну не может он быть "банком с человеческим лицом" так как ему это нахрен не надо, с таким количеством клиентов и таким процентом параноиков. Согласись, даже ты там исключительно по причине паранойи..._________________Хочешь что-нибудь узнать?

Автор: anstrem

голосов : 7

Дата: 23:52, Пн., 12 Окт. 15

23:52, Пн., 12 Окт. 15

kaavain : А в Авангарде (и не только) - 22. То бишь мне лично карта обходится не то, чтобы бесплатно, мне еще доплачивают примерно 320 евро в год



В Райфе тогда вообще "озолотитесь" Оно там не только просто бесплатно, да еще и на супругов и детей распространяется тоже... В Райфе тогда вообще "озолотитесь"Оно там не только просто бесплатно, да еще и на супругов и детей распространяется тоже...



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