Выбор банка для ИП и интернет-магазина - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
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Главная >> Форумы >> Открытие бизнеса >> Бизнес-планирование
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Главная >> Форумы >> Открытие бизнеса >> Бизнес-планирование
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Тема:

Выбор банка для ИП и интернет-магазина
СообщениеАвтор: Anton Shishkin  Репутация: 11.7
голосов: 8
Дата: 19:25, Пн., 12 Окт. 15
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kaavain :
Перевод с карты на карту прется до ТРЕХ РАБОЧИХ ДНЕЙ это как, вменяемо?


Я очень активный юзер этой услуги. Никаких трех дней нету. Это просто их отмазка, если что-то пойдет не так) Бабки доходят моментально. Даже из других регионов. Всё чётко Wink

kaavain :
А фраза горячей линии на мое "банкомат съел карту" - "продиктуйте ее номер"?


Тоже банкомат 2 раза сжирал карту. Ни разу меня номер не просили назвать. Вот все остальные данные - да, долго диктовал). Но это беда, видимо, всех банкоматов и банков. Росбанк тоже сжирал в своё время. Такая же процедура, как и у Сбера.

kaavain :
Сбер - это банк для параноиков


Почему? Вполне всё в рамках разумного.

kaavain :
тарифы адские...


На что именно? Карта 3000 в год, как и у всех. Счет 600 в месяц, тоже вполне себе. Единственное, что у них точно не очень, это проценты по вкладам. Но меня данный вид дохода вообще не интересует.

kaavain :
кому нужны банкоматы на каждом углу


Кроме банкоматов на каждом углу, удобно деньги перебрасывать. Очень часто этим приходиться пользоваться. А распространенность карт Сбера самая большая.

kaavain :
АСВ это 1.4 лимона, у нас стока денег на ИПшном счету не бывает.


У меня если бывает, то это оборотные деньги. Я не могу ими рисковать, т.к. бабки от АСВ получить - это не 5 минут нифига. Поэтому для подстразовки своей жопы юзаю Сбер)

СообщениеАвтор: kaavain  Репутация: -8.3
голосов: 19
Дата: 19:32, Пн., 12 Окт. 15
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Anton Shishkin :
Карта 3000 в год, как и у всех. Счет 600 в месяц, тоже вполне себе


А ниче, что карты в общем-то бесплатные? У меня их хренова туча, включая стикеры бесконтактные, Платинум, Голд и Аирбонус. Я плачу 1200р в год только за аирбонус, и то потому что бонусами у меня примерно 25-30 000р в год набегает.

И не лукавствуй, ты платишь 600р в год? Мне казалось у тебя там цифра другая звучала.

Мне проще, у меня нет оборотных, у меня все свои. Больше 500тр не бывает на ИПшном счету.
_________________
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СообщениеАвтор: Anton Shishkin  Репутация: 11.7
голосов: 8
Дата: 23:13, Пн., 12 Окт. 15
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Карта голдовая - 3000 руб в год. Расчетный счет - 600 рублей в месяц без учета интернет-банка, он 550 стоит в месяц. Бесплатные карты? Голдовые?
СообщениеАвтор: Anton Shishkin  Репутация: 11.7
голосов: 8
Дата: 23:14, Пн., 12 Окт. 15
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У меня 8 карт. Бесплатных ни одной. Как?!
СообщениеАвтор: kaavain  Репутация: -8.3
голосов: 19
Дата: 23:16, Пн., 12 Окт. 15
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Anton Shishkin :
Бесплатные карты? Голдовые?


При определенном обороте - да. Причем бесплатные не только мои, но и допкарты - жены. Я же говорю - Сбер это для параноиков, чем он отлично пользуется, сдирая три шкуры.

Авангард поднял до 900р в месяц обслуживание, я и то кривлю нос. А тут 1150...
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СообщениеАвтор: kaavain  Репутация: -8.3
голосов: 19
Дата: 23:17, Пн., 12 Окт. 15
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Anton Shishkin :
У меня 8 карт. Бесплатных ни одной. Как?!





Ты сам знаешь ответ - "это сбербанк, детка". Smile У меня в общей сложности ... сложно посчитать... около 14, если считать допкарты что у жены. Плачу только за 1.
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СообщениеАвтор: anstrem 
голосов: 7
Дата: 23:26, Пн., 12 Окт. 15
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Anton Shishkin :
У меня 8 карт. Бесплатных ни одной. Как?!


Нда, banki.ru Вам в помощь.
Ну, например, вот так: http://www.raiffeisen.ru/retail/package/gold/

300 тыс. р. остатка правда надо держать на счету, можно на текущем, а можно на вкладе или в акциях через их фонды например, кому как нравиться.

Получаете 5 дебетовок и 3 кредитки (все голдовые, хотя не понимаю в чем тут "цимус"), можно терять сколько хочешь, перевыпуск бесплатно + страховки всей семьи за бугром + съем наличных в банкоматах по всему миру без комиссии (но правда за небольшую фикс плату Райфу, что вообщем намного выгоднее любых других вариантов - перевожу партнеру таким образом деньги в Европу - отослал ему одну из карт, когда требуется он просто налик снимает в соседнем банкомате с моей карты и очень радуется, что ему не надо налоги с этого платить Smile) ну и всякие там няшки еще какие то...

p.s. а вот кстати облом со снятием в чужих банкоматах оказывается, с 6 октября ввели 1%, черт, это конечно для перевода нала не много, но раньше было интереснее ... Sad

Последний раз редактировалось: anstrem (23:50, Пн., 12 Окт. 15), всего редактировалось 8 раз(а)
СообщениеАвтор: kaavain  Репутация: -8.3
голосов: 19
Дата: 23:33, Пн., 12 Окт. 15
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anstrem :
не понимаю в чем тут "цимус"


Разве что страховка выезжающего бесплатно на год. Хотя... Антон, спроси Сбербанк, почем у них страховки ВЗР для держателей карт? Угадаю.... 100 евро! А в Авангарде (и не только) - 22. То бишь мне лично карта обходится не то, чтобы бесплатно, мне еще доплачивают примерно 320 евро в год (покупаю ежегодно 4 страховки)....

Не, ниче личного, просто "это сбер, детка" Smile

Ну не может он быть "банком с человеческим лицом" так как ему это нахрен не надо, с таким количеством клиентов и таким процентом параноиков. Согласись, даже ты там исключительно по причине паранойи...
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СообщениеАвтор: anstrem 
голосов: 7
Дата: 23:52, Пн., 12 Окт. 15
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kaavain :
А в Авангарде (и не только) - 22. То бишь мне лично карта обходится не то, чтобы бесплатно, мне еще доплачивают примерно 320 евро в год


В Райфе тогда вообще "озолотитесь" Smile Оно там не только просто бесплатно, да еще и на супругов и детей распространяется тоже...
СообщениеАвтор: Борис Быков 
Дата: 16:17, Пт., 10 Фев. 17
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Предлагаю Морской банк. Старый, надежный и с выгодными тарифами.
_________________
http://rko.maritimebank.com/
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Главная >> Форумы >> Открытие бизнеса >> Бизнес-планирование
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