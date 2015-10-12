Выбор банка для ИП и интернет-магазина

Перевод с карты на карту прется до ТРЕХ РАБОЧИХ ДНЕЙ это как, вменяемо?
Я очень активный юзер этой услуги. Никаких трех дней нету. Это просто их отмазка, если что-то пойдет не так) Бабки доходят моментально. Даже из других регионов. Всё чётко
kaavain :
А фраза горячей линии на мое "банкомат съел карту" - "продиктуйте ее номер"?
Тоже банкомат 2 раза сжирал карту. Ни разу меня номер не просили назвать. Вот все остальные данные - да, долго диктовал). Но это беда, видимо, всех банкоматов и банков. Росбанк тоже сжирал в своё время. Такая же процедура, как и у Сбера.
kaavain :
Сбер - это банк для параноиков
Почему? Вполне всё в рамках разумного.
kaavain :
тарифы адские...
На что именно? Карта 3000 в год, как и у всех. Счет 600 в месяц, тоже вполне себе. Единственное, что у них точно не очень, это проценты по вкладам. Но меня данный вид дохода вообще не интересует.
kaavain :
кому нужны банкоматы на каждом углу
Кроме банкоматов на каждом углу, удобно деньги перебрасывать. Очень часто этим приходиться пользоваться. А распространенность карт Сбера самая большая.
kaavain :
АСВ это 1.4 лимона, у нас стока денег на ИПшном счету не бывает.
У меня если бывает, то это оборотные деньги. Я не могу ими рисковать, т.к. бабки от АСВ получить - это не 5 минут нифига. Поэтому для подстразовки своей жопы юзаю Сбер)
Anton Shishkin :
Карта 3000 в год, как и у всех. Счет 600 в месяц, тоже вполне себе
А ниче, что карты в общем-то бесплатные? У меня их хренова туча, включая стикеры бесконтактные, Платинум, Голд и Аирбонус. Я плачу 1200р в год только за аирбонус, и то потому что бонусами у меня примерно 25-30 000р в год набегает.
И не лукавствуй, ты платишь 600р в год? Мне казалось у тебя там цифра другая звучала.
Мне проще, у меня нет оборотных, у меня все свои. Больше 500тр не бывает на ИПшном счету. _________________ Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.
Карта голдовая - 3000 руб в год. Расчетный счет - 600 рублей в месяц без учета интернет-банка, он 550 стоит в месяц. Бесплатные карты? Голдовые?
У меня 8 карт. Бесплатных ни одной. Как?!
Anton Shishkin :
Бесплатные карты? Голдовые?
При определенном обороте - да. Причем бесплатные не только мои, но и допкарты - жены. Я же говорю - Сбер это для параноиков, чем он отлично пользуется, сдирая три шкуры.
Авангард поднял до 900р в месяц обслуживание, я и то кривлю нос. А тут 1150... _________________ Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.
Anton Shishkin :
У меня 8 карт. Бесплатных ни одной. Как?!
Ты сам знаешь ответ - "это сбербанк, детка". У меня в общей сложности ... сложно посчитать... около 14, если считать допкарты что у жены. Плачу только за 1. _________________ Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.
300 тыс. р. остатка правда надо держать на счету, можно на текущем, а можно на вкладе или в акциях через их фонды например, кому как нравиться.
Получаете 5 дебетовок и 3 кредитки (все голдовые, хотя не понимаю в чем тут "цимус"), можно терять сколько хочешь, перевыпуск бесплатно + страховки всей семьи за бугром + съем наличных в банкоматах по всему миру без комиссии (но правда за небольшую фикс плату Райфу, что вообщем намного выгоднее любых других вариантов - перевожу партнеру таким образом деньги в Европу - отослал ему одну из карт, когда требуется он просто налик снимает в соседнем банкомате с моей карты и очень радуется, что ему не надо налоги с этого платить ) ну и всякие там няшки еще какие то...
p.s. а вот кстати облом со снятием в чужих банкоматах оказывается, с 6 октября ввели 1%, черт, это конечно для перевода нала не много, но раньше было интереснее ...
Последний раз редактировалось: anstrem (23:50, Пн., 12 Окт. 15), всего редактировалось 8 раз(а)
anstrem :
не понимаю в чем тут "цимус"
Разве что страховка выезжающего бесплатно на год. Хотя... Антон, спроси Сбербанк, почем у них страховки ВЗР для держателей карт? Угадаю.... 100 евро! А в Авангарде (и не только) - 22. То бишь мне лично карта обходится не то, чтобы бесплатно, мне еще доплачивают примерно 320 евро в год (покупаю ежегодно 4 страховки)....
Не, ниче личного, просто "это сбер, детка"
Ну не может он быть "банком с человеческим лицом" так как ему это нахрен не надо, с таким количеством клиентов и таким процентом параноиков. Согласись, даже ты там исключительно по причине паранойи... _________________ Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.
kaavain :
А в Авангарде (и не только) - 22. То бишь мне лично карта обходится не то, чтобы бесплатно, мне еще доплачивают примерно 320 евро в год
В Райфе тогда вообще "озолотитесь" Оно там не только просто бесплатно, да еще и на супругов и детей распространяется тоже...