|Тема:
Визуальные истории о продуктах для социальных сетей, кто делал?
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|В общем, сделали для бренда Янус такую историю:
Полностью на http://wekot.ru/seriya-kartinok-dlya-janus/
Кто-то пользовался такими для повышения интереса к товарам?
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Годный SMM для интернет-магазинов. www.Smopro.ru
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|А результат то был? Картинки определенно денег стоили. Окупилось?
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|Какая прелесть)) Обращает внимание, однозначно))
Я уже давно поняла, чем менее стандартный подход, тем больше привлекает внимание к себе.
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www.bslana.com простые буквы делают сильные тексты
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|Можно вопрос- где размещать такие картинки, на каких рессурсах? Попробовать можно, так как художник свой, а вот куда их выставлять не знаю.