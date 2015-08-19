Визуальные истории о продуктах для социальных сетей, кто делал? - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
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Главная >> Форумы >> Привлечение клиентов >> Имиджевая реклама
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Главная >> Форумы >> Привлечение клиентов >> Имиджевая реклама
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Визуальные истории о продуктах для социальных сетей, кто делал?
СообщениеАвтор: sheller  Репутация: 100
голосов: 6
Дата: 20:16, Ср., 19 Авг. 15
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В общем, сделали для бренда Янус такую историю:


Полностью на http://wekot.ru/seriya-kartinok-dlya-janus/

Кто-то пользовался такими для повышения интереса к товарам?
_________________
Годный SMM для интернет-магазинов. www.Smopro.ru

СообщениеАвтор: hllh 
Дата: 12:31, Сб., 24 Окт. 15
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А результат то был? Картинки определенно денег стоили. Окупилось?
СообщениеАвтор: Светлана Бобринская 
Дата: 12:42, Пт., 6 Ноя. 15
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Какая прелесть)) Обращает внимание, однозначно))

Я уже давно поняла, чем менее стандартный подход, тем больше привлекает внимание к себе.
_________________
www.bslana.com простые буквы делают сильные тексты
СообщениеАвтор: Симон 
Дата: 22:32, Вт., 10 Янв. 17
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Можно вопрос- где размещать такие картинки, на каких рессурсах? Попробовать можно, так как художник свой, а вот куда их выставлять не знаю.
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Главная >> Форумы >> Привлечение клиентов >> Имиджевая реклама
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