Тема: Визуальные истории о продуктах для социальных сетей, кто делал?









Полностью на



Кто-то пользовался такими для повышения интереса к товарам?

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Годный SMM для интернет-магазинов. В общем, сделали для бренда Янус такую историю:Полностью на http://wekot.ru/seriya-kartinok-dlya-janus/ Кто-то пользовался такими для повышения интереса к товарам?_________________Годный SMM для интернет-магазинов. www.Smopro.ru





А результат то был? Картинки определенно денег стоили. Окупилось?





Я уже давно поняла, чем менее стандартный подход, тем больше привлекает внимание к себе.

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простые буквы делают сильные тексты Какая прелесть)) Обращает внимание, однозначно))Я уже давно поняла, чем менее стандартный подход, тем больше привлекает внимание к себе._________________ www.bslana.com простые буквы делают сильные тексты

Можно вопрос- где размещать такие картинки, на каких рессурсах? Попробовать можно, так как художник свой, а вот куда их выставлять не знаю.