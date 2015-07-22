EMAIL-СПАМ-рассылка поделитесь опытом





Вполне подойдет любое,где есть интеграция по API.



Если хотите русскоязычный интерфейс - смотрите в сторону Гетреспонс или Смартреспондер. Если с английским все в порядке - Майлчимп.



Хотя я сейчас смотрю в сторону Ecommtool. Там помимо рассылки встроена партнерская программа, корзина и еще куча ништяков. Думаю к одностраничникам ее прикрутить. Учитывая то.что лично я по технической части несколько криворук и гемороиться с настройкой софта у меня нет ни времени ни желания я пользуюсь SAAS решениями.Вполне подойдет любое,где есть интеграция по API.Если хотите русскоязычный интерфейс - смотрите в сторону Гетреспонс или Смартреспондер. Если с английским все в порядке - Майлчимп.Хотя я сейчас смотрю в сторону Ecommtool. Там помимо рассылки встроена партнерская программа, корзина и еще куча ништяков. Думаю к одностраничникам ее прикрутить.