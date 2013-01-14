Аренда маленького офиса в Москве или рабочего места- где ?



Второе было, наоборот, слишком офисным, а нам надо было в первую очередь сделать склад. Это было на первом этаже обычного жилого дома. Обычно в каждом районе такого добра - завались. Просто выйдите из дома и покрутите головой.

В третьем нам понравилось больше всего. Там и офисные помещения есть и складские. Ну условно складские. Актовый зал, например, мы приспособили под склад.

Плюс - почта в соседнем доме.

Там мы и осели. Чему очень рады. Расскажу, как искали мы. Мне было принципиально иметь помещение близко к дому. Я вышел на улицу и походил по району. "Сфотографировал" все административные здания, которые на мой взгляд являлись потенциально сдаваемыми в аренду. Полазил по ним в поисках администрации. У нас тут немного всякого такого, тем не менее, обнаружил несколько. В двух пристрелянных местах мест не было. В одном был ужас, а не место, хотя расположение и всякое такое радовало, но провалившиеся полы не вселяли энтузиазма.Второе было, наоборот, слишком офисным, а нам надо было в первую очередь сделать склад. Это было на первом этаже обычного жилого дома. Обычно в каждом районе такого добра - завались. Просто выйдите из дома и покрутите головой.В третьем нам понравилось больше всего. Там и офисные помещения есть и складские. Ну условно складские. Актовый зал, например, мы приспособили под склад.Плюс - почта в соседнем доме.Там мы и осели. Чему очень рады.