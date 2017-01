Аренда маленького офиса в Москве или рабочего места- где ?

Артемий _O : Подскажите,может кто пользовался услугой аренды маленького офиса ( 1-2 рабочих места ) или просто арендой рабочего места ? Желательно с юр. адресом ?



Обратите внимание на технопарки, там недорого обычно. Мы снимали в elmagroup.ru

