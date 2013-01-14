Аренда маленького офиса в Москве или рабочего места- где ?
Подскажите,может кто пользовался услугой аренды маленького офиса ( 1-2 рабочих места ) или просто арендой рабочего места ? Желательно с юр. адресом ?
Многие пользуются. Кабинет снять не сложно. Так чтоб кабинет нормальный и склад удобный рядом - сложнее.
Может быть подскажите где искать/куда смотреть по поводу аренды кабинета ?
Я думаю, нужно как то искать совместную аренду.
вот мне к примеру нужно помещение класса С, 15-20кв.м. Предлагаю совместный поиск.
География: Серая ветка метро: Юг - от нагатинской до Анино. _________________ www.LaPosuda.ru- интернет-магазин посуды Luminarc
Расскажу, как искали мы. Мне было принципиально иметь помещение близко к дому. Я вышел на улицу и походил по району. "Сфотографировал" все административные здания, которые на мой взгляд являлись потенциально сдаваемыми в аренду. Полазил по ним в поисках администрации. У нас тут немного всякого такого, тем не менее, обнаружил несколько. В двух пристрелянных местах мест не было. В одном был ужас, а не место, хотя расположение и всякое такое радовало, но провалившиеся полы не вселяли энтузиазма.
Второе было, наоборот, слишком офисным, а нам надо было в первую очередь сделать склад. Это было на первом этаже обычного жилого дома. Обычно в каждом районе такого добра - завались. Просто выйдите из дома и покрутите головой.
В третьем нам понравилось больше всего. Там и офисные помещения есть и складские. Ну условно складские. Актовый зал, например, мы приспособили под склад.
Плюс - почта в соседнем доме.
Там мы и осели. Чему очень рады.
Вопрос снова актуален.
Как говорится UP , может кто еще чего-нибудь интересного подскажет ?
Офис то нужен не более 8- 10 квадратных метра )
по теме вижу проблему только в юр.адресе, остального вокруг да около
юр. адресов тоже вокруг полно, только плати _________________ Матерная подпись
сниму совместно с кем нибудь маленький небольшой кабинетик.
Артемий _O :
Подскажите,может кто пользовался услугой аренды маленького офиса ( 1-2 рабочих места ) или просто арендой рабочего места ? Желательно с юр. адресом ?
Обратите внимание на технопарки, там недорого обычно. Мы снимали в elmagroup.ru _________________ Every Wall Is The Door