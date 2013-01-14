Аренда маленького офиса в Москве или рабочего места- где ? - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Общий менеджмент
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Общий менеджмент
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Аренда маленького офиса в Москве или рабочего места- где ?
СообщениеАвтор: Артемий _O 
Дата: 13:59, Пн., 14 Янв. 13
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Подскажите,может кто пользовался услугой аренды маленького офиса ( 1-2 рабочих места ) или просто арендой рабочего места ? Желательно с юр. адресом ?

СообщениеАвтор: lululal  Репутация: 17.8Репутация: 17.8
голосов: 12
Дата: 16:58, Пн., 14 Янв. 13
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Многие пользуются. Кабинет снять не сложно. Так чтоб кабинет нормальный и склад удобный рядом - сложнее.
СообщениеАвтор: Артемий _O 
Дата: 12:36, Вт., 15 Янв. 13
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Может быть подскажите где искать/куда смотреть по поводу аренды кабинета ?
СообщениеАвтор: Shuyskaya 
Дата: 23:36, Ср., 16 Янв. 13
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Я думаю, нужно как то искать совместную аренду.
вот мне к примеру нужно помещение класса С, 15-20кв.м. Предлагаю совместный поиск.
География: Серая ветка метро: Юг - от нагатинской до Анино.
_________________
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СообщениеАвтор: lululal  Репутация: 17.8Репутация: 17.8
голосов: 12
Дата: 0:02, Чт., 17 Янв. 13
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Расскажу, как искали мы. Мне было принципиально иметь помещение близко к дому. Я вышел на улицу и походил по району. "Сфотографировал" все административные здания, которые на мой взгляд являлись потенциально сдаваемыми в аренду. Полазил по ним в поисках администрации. У нас тут немного всякого такого, тем не менее, обнаружил несколько. В двух пристрелянных местах мест не было. В одном был ужас, а не место, хотя расположение и всякое такое радовало, но провалившиеся полы не вселяли энтузиазма.
Второе было, наоборот, слишком офисным, а нам надо было в первую очередь сделать склад. Это было на первом этаже обычного жилого дома. Обычно в каждом районе такого добра - завались. Просто выйдите из дома и покрутите головой.
В третьем нам понравилось больше всего. Там и офисные помещения есть и складские. Ну условно складские. Актовый зал, например, мы приспособили под склад.
Плюс - почта в соседнем доме. Smile
Там мы и осели. Чему очень рады.
СообщениеАвтор: Артемий _O 
Дата: 21:50, Пт., 15 Фев. 13
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Вопрос снова актуален.
СообщениеАвтор: Артемий _O 
Дата: 13:20, Пн., 25 Фев. 13
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Как говорится UP , может кто еще чего-нибудь интересного подскажет ?
Офис то нужен не более 8- 10 квадратных метра )
СообщениеАвтор: 8xes  Репутация: 2Репутация: 2
Дата: 15:24, Пн., 25 Фев. 13
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по теме вижу проблему только в юр.адресе, остального вокруг да около
СообщениеАвтор: wayfarer  Репутация: 115.1
голосов: 18
Дата: 15:25, Пн., 25 Фев. 13
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юр. адресов тоже вокруг полно, только платиSmile
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Матерная подпись
СообщениеАвтор: Андрей Маслобоев 
Дата: 20:30, Чт., 26 Фев. 15
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сниму совместно с кем нибудь маленький небольшой кабинетик.
СообщениеАвтор: Toridov 
Дата: 14:01, Чт., 26 Янв. 17
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Артемий _O :
Подскажите,может кто пользовался услугой аренды маленького офиса ( 1-2 рабочих места ) или просто арендой рабочего места ? Желательно с юр. адресом ?


Обратите внимание на технопарки, там недорого обычно. Мы снимали в elmagroup.ru
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Every Wall Is The Door
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Общий менеджмент
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