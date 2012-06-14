Порекомендуйте систему е-мейл рассылок. - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
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Главная >> Форумы >> Привлечение клиентов >> Поисковое продвижение и сбытовая реклама
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Порекомендуйте систему е-мейл рассылок.
СообщениеАвтор: Alica  Репутация: 110.6
голосов: 12
Дата: 11:14, Чт., 14 Июн. 12
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Вчера умер сайт, с которого мы делали е-мейл рассылки. То ли хостинг не продлили и уехали в отпуск, то ли закрылись.. в общем сволочи Evil or Very Mad А система была очень удобная Crying or Very sad

Срочно ищу новую фирму, осуществляющую е-мейл рассылки. Хотелось бы, чтобы у них были готовые шаблоны писем. Чтобы работали хорошо.. и не дорого Rolling Eyes

Может кто-то посоветует?

СообщениеАвтор: Alica  Репутация: 110.6
голосов: 12
Дата: 11:43, Чт., 14 Июн. 12
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Вопрос снят Very Happy Оказывается ребята просто меняли хостинг, и он у меня еще не обновился. Обещали, что будут работать Cool
СообщениеАвтор: Tam 
Дата: 14:56, Чт., 14 Июн. 12
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уж тогда поделитесь вашим сайтом удобным
СообщениеАвтор: Alica  Репутация: 110.6
голосов: 12
Дата: 22:31, Чт., 14 Июн. 12
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Эти сервисы наверное все примерно одинаковые. Но у меня срослось с этим http://pechkin-mail.ru/

Я своим клиентам рассылаю списки с фотками новых товаров. И мне, когда я искала подобную службу, несколько фирм отказали, сказав, что слишком много фото отправлять не разрешат Shocked

Сегодня уже делала рассылку, сайт работает. Хотя из дома он все также не грузится Sad Надеюсь, что это глюк из-за перехода на другой хостинг, и завтра все пройдет.
СообщениеАвтор: Romans  Репутация: 4.7Репутация: 4.7Репутация: 4.7Репутация: 4.7
голосов: 2
Дата: 14:39, Пт., 15 Июн. 12
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Есть вариант еще проще, платить в общем и не нужно, но можно и заплатить, тогда сервис будет расширен.
Посмотрите презентацию, зарегистрируйтесь и протестируйте. Так же все можно будет отслеживать, это сервис по видео письмам/
Статья моя краткая здесь:
http://salesinstrument.blogspot.com/2012/06/iwowwe.html
Он простой сервис и главное бесплатный ( кстати единственный бесплатный сервис в мире оп рассылке такого рода писем). Пощелкайте по ссылкам, все увидите и инструкции и описания и т.д.
В общем пробуйте, все отслеживать можно, кто прочитал, кто нет, тестируйте. Удачи
Кстати с удовольствием услышу Ваше мнение о данном инструменте
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СообщениеАвтор: labuch 
Дата: 2:47, Вс., 19 Фев. 17
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Очень удобно и недорого воспользоваться сервисом http://standartmedia.ru/lead. Хорошо по скорости и по цене, а так же вразумительный личный кабинет.
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Главная >> Форумы >> Привлечение клиентов >> Поисковое продвижение и сбытовая реклама
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