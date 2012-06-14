Тема: Порекомендуйте систему е-мейл рассылок.



Автор: Alica

голосов : 12

Дата: 11:14, Чт., 14 Июн. 12

11:14, Чт., 14 Июн. 12

А система была очень удобная



Срочно ищу новую фирму, осуществляющую е-мейл рассылки. Хотелось бы, чтобы у них были готовые шаблоны писем. Чтобы работали хорошо.. и не дорого



Может кто-то посоветует? Вчера умер сайт, с которого мы делали е-мейл рассылки. То ли хостинг не продлили и уехали в отпуск, то ли закрылись.. в общем сволочиА система была очень удобнаяСрочно ищу новую фирму, осуществляющую е-мейл рассылки. Хотелось бы, чтобы у них были готовые шаблоны писем. Чтобы работали хорошо.. и не дорогоМожет кто-то посоветует?

Автор: Alica

голосов : 12

Дата: 11:43, Чт., 14 Июн. 12

11:43, Чт., 14 Июн. 12

Оказывается ребята просто меняли хостинг, и он у меня еще не обновился. Обещали, что будут работать Вопрос снятОказывается ребята просто меняли хостинг, и он у меня еще не обновился. Обещали, что будут работать

уж тогда поделитесь вашим сайтом удобным

Автор: Alica

голосов : 12

Дата: 22:31, Чт., 14 Июн. 12

22:31, Чт., 14 Июн. 12





Я своим клиентам рассылаю списки с фотками новых товаров. И мне, когда я искала подобную службу, несколько фирм отказали, сказав, что слишком много фото отправлять не разрешат



Сегодня уже делала рассылку, сайт работает. Хотя из дома он все также не грузится Надеюсь, что это глюк из-за перехода на другой хостинг, и завтра все пройдет. Эти сервисы наверное все примерно одинаковые. Но у меня срослось с этим http://pechkin-mail.ru/ Я своим клиентам рассылаю списки с фотками новых товаров. И мне, когда я искала подобную службу, несколько фирм отказали, сказав, что слишком много фото отправлять не разрешатСегодня уже делала рассылку, сайт работает. Хотя из дома он все также не грузитсяНадеюсь, что это глюк из-за перехода на другой хостинг, и завтра все пройдет.



Посмотрите презентацию, зарегистрируйтесь и протестируйте. Так же все можно будет отслеживать, это сервис по видео письмам/

Статья моя краткая здесь:

http://salesinstrument.blogspot.com/2012/06/iwowwe.html

Он простой сервис и главное бесплатный ( кстати единственный бесплатный сервис в мире оп рассылке такого рода писем). Пощелкайте по ссылкам, все увидите и инструкции и описания и т.д.

В общем пробуйте, все отслеживать можно, кто прочитал, кто нет, тестируйте. Удачи

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