Порекомендуйте систему е-мейл рассылок.

Я своим клиентам рассылаю списки с фотками новых товаров. И мне, когда я искала подобную службу, несколько фирм отказали, сказав, что слишком много фото отправлять не разрешат
Сегодня уже делала рассылку, сайт работает. Хотя из дома он все также не грузится Надеюсь, что это глюк из-за перехода на другой хостинг, и завтра все пройдет.
Есть вариант еще проще, платить в общем и не нужно, но можно и заплатить, тогда сервис будет расширен.
Посмотрите презентацию, зарегистрируйтесь и протестируйте. Так же все можно будет отслеживать, это сервис по видео письмам/
Статья моя краткая здесь:
http://salesinstrument.blogspot.com/2012/06/iwowwe.html
Он простой сервис и главное бесплатный ( кстати единственный бесплатный сервис в мире оп рассылке такого рода писем). Пощелкайте по ссылкам, все увидите и инструкции и описания и т.д.
В общем пробуйте, все отслеживать можно, кто прочитал, кто нет, тестируйте. Удачи
Кстати с удовольствием услышу Ваше мнение о данном инструменте _________________ Продающие, Обучающие, Графические видео высокого качества за приемлемые деньги, повышаем конверсию сайтов videorule.ru
Очень удобно и недорого воспользоваться сервисом http://standartmedia.ru/lead. Хорошо по скорости и по цене, а так же вразумительный личный кабинет.