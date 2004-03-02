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www.ecotours.ru - нужны советы
02/03/2004
Да, сайт не так уж плох. Даже наоборот, дизайн мне нравится.
Основное что нужно добавить, ИМХО, больше фото по маршрутам, причем с увеличением и коментариями к каждой фото. Отзовавми тех кто уже прошел маршруты,подробное описание маршрутов.
Конечно, еще масса технических вещей связанных с продвижением сайта.
Важный момент это не экономить на продвижении сайта и вообще рекламе, то есть я не предлагаю рекламную компанию по ТВ, но продумать что нужно сделать какие есть печатные издания, В России, и не в России.
Кто и откуда ваш потенциальный клиент. Например немецкая версия сайта вам бы не помешала.
Еще фото и тексты должны быть профессиональны.
Ну, не пожалейте денег , отправьте по турам журналиста и фотографа.
Да, сайт не так уж плох. Даже наоборот, дизайн мне нравится.
Основное что нужно добавить, ИМХО, больше фото по маршрутам, причем с увеличением и коментариями к каждой фото. Отзовавми тех кто уже прошел маршруты,подробное описание маршрутов.
Конечно, еще масса технических вещей связанных с продвижением сайта.
Важный момент это не экономить на продвижении сайта и вообще рекламе, то есть я не предлагаю рекламную компанию по ТВ, но продумать что нужно сделать какие есть печатные издания, В России, и не в России.
Кто и откуда ваш потенциальный клиент. Например немецкая версия сайта вам бы не помешала.
Еще фото и тексты должны быть профессиональны.
Ну, не пожалейте денег , отправьте по турам журналиста и фотографа.
02/03/2004
Елена, дизайн, функционаоьность, и пр., все конечно хорошо, но не спрашивайте Вы совета у, как бы это сказать, людей которые этим професионально занимаются, они варятся в этом каждый день и могут буквально замучить Вас, то не так, другое плохо, шрифт, цвет, навигация - главное это что стоит за сайтом, процесссинг, качество оказываемых услуг и их уникальность (красивая обертка для конфеты хорошо, но если она не вкусная..., конечно без вариантов типа чупа-чупс, где формируется нечто другое..., ну да не важно). я, не раз сталкивался, что у хорошей компании оказывается ужасный сайт и наоборот, к сожалению, сайт никак не отражает уровень предоставляемого сервиса, конкретно к Вам: пару лет назад задумал я съездить в Прагу из питера своим ходом и так примерно на месяц, соответственно меня интересовало сокращение издержек на транспорт, возможность вернуться когда мне захочется, а не когда за меня спланирует тур фирма свой график туров и пр. и Вы не поверите, я потратил месяц на поиски (кому интересно могу подробно описать, что не так с турфирмами и как все происходило) и нашел только Вашу турфирму и благополучно воспользовался услугами и остался доволен, да сайт ужасен, но меня уже давно не особо волнуют такие вещи, проверить хороший ли это инструмент в Вашем бизнесе, есть только один способ - взять и воспользоваться предлагаемой услугой и предъявить к этой услуге жесткие требования, а уход клиентов к конкурентам из-за дизайна лечится предложением уникальности чего-либо (как было в моем случае), так что особо не переживайте, хотя действовать надо, но работатйте больше над тем что я писал выше, сайт это инструмент
спрашивайте о сайте тех людей которые заказывают у Вас путевки - это ваши клиенты, а не те люди, которые зависают на данном сайте, у них уже взгляд "затуманен", хотя я сам вот уже 5 лет занимаюсь информационными технологиями
спасибо
Андрей
Елена, дизайн, функционаоьность, и пр., все конечно хорошо, но не спрашивайте Вы совета у, как бы это сказать, людей которые этим професионально занимаются, они варятся в этом каждый день и могут буквально замучить Вас, то не так, другое плохо, шрифт, цвет, навигация - главное это что стоит за сайтом, процесссинг, качество оказываемых услуг и их уникальность (красивая обертка для конфеты хорошо, но если она не вкусная..., конечно без вариантов типа чупа-чупс, где формируется нечто другое..., ну да не важно). я, не раз сталкивался, что у хорошей компании оказывается ужасный сайт и наоборот, к сожалению, сайт никак не отражает уровень предоставляемого сервиса, конкретно к Вам: пару лет назад задумал я съездить в Прагу из питера своим ходом и так примерно на месяц, соответственно меня интересовало сокращение издержек на транспорт, возможность вернуться когда мне захочется, а не когда за меня спланирует тур фирма свой график туров и пр. и Вы не поверите, я потратил месяц на поиски (кому интересно могу подробно описать, что не так с турфирмами и как все происходило) и нашел только Вашу турфирму и благополучно воспользовался услугами и остался доволен, да сайт ужасен, но меня уже давно не особо волнуют такие вещи, проверить хороший ли это инструмент в Вашем бизнесе, есть только один способ - взять и воспользоваться предлагаемой услугой и предъявить к этой услуге жесткие требования, а уход клиентов к конкурентам из-за дизайна лечится предложением уникальности чего-либо (как было в моем случае), так что особо не переживайте, хотя действовать надо, но работатйте больше над тем что я писал выше, сайт это инструмент
спрашивайте о сайте тех людей которые заказывают у Вас путевки - это ваши клиенты, а не те люди, которые зависают на данном сайте, у них уже взгляд "затуманен", хотя я сам вот уже 5 лет занимаюсь информационными технологиями
спасибо
Андрей
02/03/2004
Добрый день, Михаил
случайно оказался на этом сайте и увидел Вашу фамилию, показалась знакомой и через пару секунд вспомнил; пару лет назад мы активно переписывались по поводу "цветочного" интернет магазина, заинтересовался, поискал и увидел, что магазин хрусталя, правда, зайти не получилось выдает ошибку, рад, что продвигаетесь к своей цели, много времени прошло, вспомнил и стало как то приятно...
удачи
Андрей Гойшик
Добрый день, Михаил
случайно оказался на этом сайте и увидел Вашу фамилию, показалась знакомой и через пару секунд вспомнил; пару лет назад мы активно переписывались по поводу "цветочного" интернет магазина, заинтересовался, поискал и увидел, что магазин хрусталя, правда, зайти не получилось выдает ошибку, рад, что продвигаетесь к своей цели, много времени прошло, вспомнил и стало как то приятно...
удачи
Андрей Гойшик
02/03/2004
Елене. Разговривали с Рябовым в январе. Он искал пути увеличения в несколько раз объема туров.
Мы предложили вариант создания промосайта сплавов по Катуни, однакон он принял решение (я считаю он прав на 100%) не греть голову над созданием качественного контента для сайта, а поскольку он туроператор, то для него существуют турагенты. Чья работа и состоит в продаже туров. Весь февраль он ездит по тур-тусовкам и ярмаркам. Результат намного эффективнее работы с интернетом.
Кстати на вашем сайте есть небольшая фотография катамарана в ущелье. Это катамаран фирмы "Кулик" - у них раскрой балонов патентованный - их продукцию сразу видно. Мы для Кулика год назад сайт сделали.
Удачи вам!
Елене. Разговривали с Рябовым в январе. Он искал пути увеличения в несколько раз объема туров.
Мы предложили вариант создания промосайта сплавов по Катуни, однакон он принял решение (я считаю он прав на 100%) не греть голову над созданием качественного контента для сайта, а поскольку он туроператор, то для него существуют турагенты. Чья работа и состоит в продаже туров. Весь февраль он ездит по тур-тусовкам и ярмаркам. Результат намного эффективнее работы с интернетом.
Кстати на вашем сайте есть небольшая фотография катамарана в ущелье. Это катамаран фирмы "Кулик" - у них раскрой балонов патентованный - их продукцию сразу видно. Мы для Кулика год назад сайт сделали.
Удачи вам!
02/03/2004
"Результат намного эффективнее работы с интернетом.
----------
1) одно другому не мешает, а помогает. Если бы он сделал хорошую презентацию Да раздал ее турагентам, да и выложил бы ее в сети - было бы еще лучше.
Турист имеет право знать, что его ждет, и чем более информативна презентация тура (отеля) - тем лучше он продается.
"Результат намного эффективнее работы с интернетом.
----------
1) одно другому не мешает, а помогает. Если бы он сделал хорошую презентацию Да раздал ее турагентам, да и выложил бы ее в сети - было бы еще лучше.
Турист имеет право знать, что его ждет, и чем более информативна презентация тура (отеля) - тем лучше он продается.
02/03/2004
Андрей, спасибо большое за оценку нашей работы. Бум стараться!
А по поводу сайта - поменяем для начала главную страничку, чтоб там было все, как у приличной турфирмы. Хотя, как ни странно, иностранцев именно такая подача (серьезные спонсоры, помощь заповедникам, разработка проектов....) и притягивает, а для наших туристов все это должно быть другим.Ведь в принципе на первой странице сайта мало кому понятно, что мы предлагаем туры А раздельчик "Отзывы" обязательно заведем, спасибо за подсказку.
Андрей, спасибо большое за оценку нашей работы. Бум стараться!
А по поводу сайта - поменяем для начала главную страничку, чтоб там было все, как у приличной турфирмы. Хотя, как ни странно, иностранцев именно такая подача (серьезные спонсоры, помощь заповедникам, разработка проектов....) и притягивает, а для наших туристов все это должно быть другим.Ведь в принципе на первой странице сайта мало кому понятно, что мы предлагаем туры А раздельчик "Отзывы" обязательно заведем, спасибо за подсказку.
02/03/2004
Петр, присоединяюсь к мнению Константина. Собственно, продажа туров западникам у нас началась после участия в экологической выставке в Гановере, и вот уже несколько лет связи с партнерами-туроператорами только упрочняются. Точно также надо действовать и в России, да только сил маловато пока.
Петр, присоединяюсь к мнению Константина. Собственно, продажа туров западникам у нас началась после участия в экологической выставке в Гановере, и вот уже несколько лет связи с партнерами-туроператорами только упрочняются. Точно также надо действовать и в России, да только сил маловато пока.
03/03/2004
Вот здесь (http://kruiz.info/index.php?name=PNphpB ... 37c70401b4) недавно открылся форум для вебмастеров туристических сайтов. Возможно, там Вам дадут совет.
Вот здесь (http://kruiz.info/index.php?name=PNphpB ... 37c70401b4) недавно открылся форум для вебмастеров туристических сайтов. Возможно, там Вам дадут совет.
05/03/2004
2 Андрей Гойшик
Да, Андрей и я вас вспомнил. Как же , вы мне предлагали сделать магазин цветов за $8 000. Чем собственно меня и заинтересовали я никак не мог да и не могу сейчас понять, зачем нужно забивать гвозди микроскопом. :-))
Магазин цветов работает, хотелось бы лучше - но и так очень неплохо. Если помните он был не для рунета. Поэтому ссылок на него не даю, зачем?
Те советы, которые вы даете сейчас для Елены, здорово отличается от того что вы писали мне как потенциальному заказчику, помнится мне предлагалось по мощности что то типа Амазона, и я как раз удивлялся, зачем мне это надо.
Так думаю, решать какой нужен сайт и нужен ли вообще, нужно в зависимости от того как вы собираетесь заниматься, что за бизнес и на кого он рассчитан.
По поводу поездки в Прагу, не очень понимаю, зачем и на что тратить месяц, когда проще списаться с пансионами - получить нужную информацию и действовать.
Если вы помните, я писал. что не занимаюсь туризмом как таковым.
Вот если Вам нужна приличная недвижимость – это к нам.
К слову, удивительно, но этому бизнесу сайт не нужен, все клиенту идут по знакомству и не афишируют покупки. Предлагать наш продукт в сети бесполезно, уже пытались идет всякая мелочь, желающая дворец по цене лачуги.
Кажется, вы тоже собирались открыть бизнес и купить недвижимость в Чехии с неадекватным бюджетом.
А Магазин хрусталя – не пошел…
2 Андрей Гойшик
Да, Андрей и я вас вспомнил. Как же , вы мне предлагали сделать магазин цветов за $8 000. Чем собственно меня и заинтересовали я никак не мог да и не могу сейчас понять, зачем нужно забивать гвозди микроскопом. :-))
Магазин цветов работает, хотелось бы лучше - но и так очень неплохо. Если помните он был не для рунета. Поэтому ссылок на него не даю, зачем?
Те советы, которые вы даете сейчас для Елены, здорово отличается от того что вы писали мне как потенциальному заказчику, помнится мне предлагалось по мощности что то типа Амазона, и я как раз удивлялся, зачем мне это надо.
Так думаю, решать какой нужен сайт и нужен ли вообще, нужно в зависимости от того как вы собираетесь заниматься, что за бизнес и на кого он рассчитан.
По поводу поездки в Прагу, не очень понимаю, зачем и на что тратить месяц, когда проще списаться с пансионами - получить нужную информацию и действовать.
Если вы помните, я писал. что не занимаюсь туризмом как таковым.
Вот если Вам нужна приличная недвижимость – это к нам.
К слову, удивительно, но этому бизнесу сайт не нужен, все клиенту идут по знакомству и не афишируют покупки. Предлагать наш продукт в сети бесполезно, уже пытались идет всякая мелочь, желающая дворец по цене лачуги.
Кажется, вы тоже собирались открыть бизнес и купить недвижимость в Чехии с неадекватным бюджетом.
А Магазин хрусталя – не пошел…
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