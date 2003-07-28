Главная Форум Специальные форумы Архив
|Предыдущая
|1
|2
WM&B2B?
28/07/2003
В том и дело, что расчетов в валюте РФ не происходит. Каждый товарищ получает свою прибыль в национальной валюте. Поэтому никакой валютной операции в формулировке закона не имеет места быть между ними.
А товарищ, распределяющий прибыль, даже не расчитывается на прямую со своими партнерами. Происходит зачет взаимных требований между товарищем-дебитором, товарищем-кредитором и АНО "ВМ-Центр", в результате которого товарищ-дебитор передает Центру необходимую сумму в национальной валюте - фактически приобретает ВМ (Центр становится должником этого товарища). Затем товарищ -дебитор переводит некую виртуальную субстанцию (WM), а фактически уступает право требования своему зарубежному товарищу-кредитору. Зарубежный товарищ-кредитор в свою очередь обращается с требованием к ВМ-Центру, на что Центр, используя свое представительство в стране товарища-кредитора, или любым иным удобным ему способом (в том числе возможно и путем валютной транзакции) перечисляет на счет товарища-кредитора сумму долга но в НАЦИОНАЛЬНОЙ валюте этого товарища. Потом, при желании, товарищи могут составить соответствующий акт об отсутствии задолженности, но это уже их личное дело.
А главное, что вся эта процедура заранее описывается в договоре простого товарищества, что дает возможность товарищам записывать поступающие средства как доходы от совместной деятельности по договору простого товарищества, не боясь обвинения в отмывании денег.
В том и дело, что расчетов в валюте РФ не происходит. Каждый товарищ получает свою прибыль в национальной валюте. Поэтому никакой валютной операции в формулировке закона не имеет места быть между ними.
А товарищ, распределяющий прибыль, даже не расчитывается на прямую со своими партнерами. Происходит зачет взаимных требований между товарищем-дебитором, товарищем-кредитором и АНО "ВМ-Центр", в результате которого товарищ-дебитор передает Центру необходимую сумму в национальной валюте - фактически приобретает ВМ (Центр становится должником этого товарища). Затем товарищ -дебитор переводит некую виртуальную субстанцию (WM), а фактически уступает право требования своему зарубежному товарищу-кредитору. Зарубежный товарищ-кредитор в свою очередь обращается с требованием к ВМ-Центру, на что Центр, используя свое представительство в стране товарища-кредитора, или любым иным удобным ему способом (в том числе возможно и путем валютной транзакции) перечисляет на счет товарища-кредитора сумму долга но в НАЦИОНАЛЬНОЙ валюте этого товарища. Потом, при желании, товарищи могут составить соответствующий акт об отсутствии задолженности, но это уже их личное дело.
А главное, что вся эта процедура заранее описывается в договоре простого товарищества, что дает возможность товарищам записывать поступающие средства как доходы от совместной деятельности по договору простого товарищества, не боясь обвинения в отмывании денег.
28/07/2003
Нестор -
Ну и как же товарищ в России получает свои деньги (являющиеся по определению закона Валютными Ценностями?)
Он может получить Валюту или Рубли - или ценные бумаги. И в любом из этих случаев он ПОПАДАЕТ под ВК.
То КАК преведены деньги не имеет значения - имеет значение кто послал и ЧТО.
Послал нерезидент. И что бы он ни послал - хоть валюту хоть рубли хоть ценные бумаги = ВК.
Если же речь не о товарище из России - то в Украине (по крайней мере) закон о ВК еще покруче российского
Нестор -
Ну и как же товарищ в России получает свои деньги (являющиеся по определению закона Валютными Ценностями?)
Он может получить Валюту или Рубли - или ценные бумаги. И в любом из этих случаев он ПОПАДАЕТ под ВК.
То КАК преведены деньги не имеет значения - имеет значение кто послал и ЧТО.
Послал нерезидент. И что бы он ни послал - хоть валюту хоть рубли хоть ценные бумаги = ВК.
Если же речь не о товарище из России - то в Украине (по крайней мере) закон о ВК еще покруче российского
28/07/2003
Ну и что - при чем здесь право требования?
Вы в бухгалтерии как это будете записывать?
если транзакция будет записана как получение хоть чего либо - неважно каким способом - от нерезидента = ВК
Хоть Вы бартер на билеты МММ организуйте
А если Вы пытаетесь записать в бухгалтерии что средства получены от ВМ - ну да так можно - никто и не говорит ничего.
Только тогда Ваш товарищ сокрыл реальный характер сделки (передачу ценностей от нерезидента заменил передачей ценностей от ВМ)
Сделка может быть признана ничтожной - это как минимум.
Исключая разве что случай если у Вас есть договор с ВМ по которому Вы нечто делаете (услугу скажем) Вот за эту услугу якобы ВМ и получаете.
Да - наверное пройдет. Но тоже может быть признано ничтожной (конечно вряд ли это заметят но мы же говорим о законности а не наказуемости)
Тут же явная подмена отношений.
С таким же успехом можно договориться с Банком о том что деньги на Ваш счет приходят за некую услугу банку - а не от нерезидента.
Но последствия я думаю понятны.
Ну и что - при чем здесь право требования?
Вы в бухгалтерии как это будете записывать?
если транзакция будет записана как получение хоть чего либо - неважно каким способом - от нерезидента = ВК
Хоть Вы бартер на билеты МММ организуйте
А если Вы пытаетесь записать в бухгалтерии что средства получены от ВМ - ну да так можно - никто и не говорит ничего.
Только тогда Ваш товарищ сокрыл реальный характер сделки (передачу ценностей от нерезидента заменил передачей ценностей от ВМ)
Сделка может быть признана ничтожной - это как минимум.
Исключая разве что случай если у Вас есть договор с ВМ по которому Вы нечто делаете (услугу скажем) Вот за эту услугу якобы ВМ и получаете.
Да - наверное пройдет. Но тоже может быть признано ничтожной (конечно вряд ли это заметят но мы же говорим о законности а не наказуемости)
Тут же явная подмена отношений.
С таким же успехом можно договориться с Банком о том что деньги на Ваш счет приходят за некую услугу банку - а не от нерезидента.
Но последствия я думаю понятны.
28/07/2003
Noone, вы все время скатываетесь в своих рассуждениях в сферу нелегальщины.
"Только тогда Ваш товарищ сокрыл реальный характер сделки (передачу ценностей от нерезидента заменил передачей ценностей от ВМ)" - это из чего следует? Получается, что любой договор об уступке права требования ничтожен в силу его мнимости, так как заменяет прямую оплату вознаграждения за товары/услуги, заменой кредитора?
"Сделка может быть признана ничтожной - это как минимум." - а что как максимум? Назовите тогда уж какие нормы нарушены каждым из участников схемы, и какую ответственность, со ссылкой на конкретные нормы, каждый из них будет нести.
К тому же, чтобы суд констатировал ничтожность сделки и применил последствия недействительности, необходим надлежащий заявитель. Кто будет обращаться с иском, поясните. А заодно скажите по каким основаниям.
Далее. Хорошо, предположим, что ВМ, не имея в своей структуре юр. лиц - резидентов соответствующей страны, все же перечислил на счет товарищу-кредитору свой долг в национальной валюте, но от имени нерезидента. Да, я не спорю, что в ЭТОМ случае имеет место валютная операция между ВМ-нерезидентом и предпринимателем-резидентом. Но какова здесь роль валютного контороля? В чем будет заключаться это ваше "=ВК"? Кто ответственный, каковы последствия? Такое перечисление средств возможно только, если нерезидент откроет счет на территории страны в национальной валюте. Но в этом случае все формальности, связанные с валютным контролем уже выполнены, что еще надо от бедного товарища-кредитора? Экспорта/импорта/бартера товаров и услуг нет, средств в иностранной валюте не поступает.
Еще. Существует договор об уступке права требования, первичный договор простого товарищества, на основе которого возникло право требования. Что еще надо для бухгалтерии?
А для ВМ совсем не обязательно предоставлять какие-либо услуги. Если я перечислил на их счет деньги, то у них уже возникло обязательство. Как минимум из неосновательного обогащения. А его уже можно уступить, главное, чтобы кредитор согласен был.
Noone, вы все время скатываетесь в своих рассуждениях в сферу нелегальщины.
"Только тогда Ваш товарищ сокрыл реальный характер сделки (передачу ценностей от нерезидента заменил передачей ценностей от ВМ)" - это из чего следует? Получается, что любой договор об уступке права требования ничтожен в силу его мнимости, так как заменяет прямую оплату вознаграждения за товары/услуги, заменой кредитора?
"Сделка может быть признана ничтожной - это как минимум." - а что как максимум? Назовите тогда уж какие нормы нарушены каждым из участников схемы, и какую ответственность, со ссылкой на конкретные нормы, каждый из них будет нести.
К тому же, чтобы суд констатировал ничтожность сделки и применил последствия недействительности, необходим надлежащий заявитель. Кто будет обращаться с иском, поясните. А заодно скажите по каким основаниям.
Далее. Хорошо, предположим, что ВМ, не имея в своей структуре юр. лиц - резидентов соответствующей страны, все же перечислил на счет товарищу-кредитору свой долг в национальной валюте, но от имени нерезидента. Да, я не спорю, что в ЭТОМ случае имеет место валютная операция между ВМ-нерезидентом и предпринимателем-резидентом. Но какова здесь роль валютного контороля? В чем будет заключаться это ваше "=ВК"? Кто ответственный, каковы последствия? Такое перечисление средств возможно только, если нерезидент откроет счет на территории страны в национальной валюте. Но в этом случае все формальности, связанные с валютным контролем уже выполнены, что еще надо от бедного товарища-кредитора? Экспорта/импорта/бартера товаров и услуг нет, средств в иностранной валюте не поступает.
Еще. Существует договор об уступке права требования, первичный договор простого товарищества, на основе которого возникло право требования. Что еще надо для бухгалтерии?
А для ВМ совсем не обязательно предоставлять какие-либо услуги. Если я перечислил на их счет деньги, то у них уже возникло обязательство. Как минимум из неосновательного обогащения. А его уже можно уступить, главное, чтобы кредитор согласен был.
28/07/2003
Нестор
Вы же не пишете всю схему.
Как Я могу указать вам на конкрентые статьи раз Я вашей схемы не вижу.
пишите вся схему в деталях - я скажу какие статьи где и почему.
А то Вы сначала пишите - "пусть даже получает от нерезидента" - а потом - вроде как зачет через ВМ
Так ка конкрентно это проводится - скажите. Я так чувсвую что Вы еще схемы то не имеете. Так, мысли.
Ну так на расплывчатые мысли расплывчатый ответ.
Нестор
Вы же не пишете всю схему.
Как Я могу указать вам на конкрентые статьи раз Я вашей схемы не вижу.
пишите вся схему в деталях - я скажу какие статьи где и почему.
А то Вы сначала пишите - "пусть даже получает от нерезидента" - а потом - вроде как зачет через ВМ
Так ка конкрентно это проводится - скажите. Я так чувсвую что Вы еще схемы то не имеете. Так, мысли.
Ну так на расплывчатые мысли расплывчатый ответ.
29/07/2003
Нестор - детали вашей схемы я действительно не понял потому как Вы их и не пишете.
А суждения мои основаны на личном опыте. Я уже пытался приспособить электронннную наличность к реальным бизнес процедурам. Увы. Единственная система где хоть что то можно по человечески провести это paycash. ВМ хороши для сокрытия деятельности - почти идеально - но я предпочтиаю этим не заниматься. Может быть что то изменилось за несколько лет - но я пока этого не вижу.
Я просто зная десяток схем с ВМ и все они увы - вряд ли могут быть названы белыми и пушистыми.
Нестор - детали вашей схемы я действительно не понял потому как Вы их и не пишете.
А суждения мои основаны на личном опыте. Я уже пытался приспособить электронннную наличность к реальным бизнес процедурам. Увы. Единственная система где хоть что то можно по человечески провести это paycash. ВМ хороши для сокрытия деятельности - почти идеально - но я предпочтиаю этим не заниматься. Может быть что то изменилось за несколько лет - но я пока этого не вижу.
Я просто зная десяток схем с ВМ и все они увы - вряд ли могут быть названы белыми и пушистыми.
29/07/2003
2 Noone
А не расскажите поподробнее как Вы "по человечески" проводите paycash?
Вот эта тайна для меня!!!
Там ведь вывод денег из электронного кошелька с формулировкой "возврат аванса" . И вот я завел кошелек в их системе , мне заплатили за товар их деньгами и к себе на счет я вывел "возврат аванса" , налоговая не понимает - ведь я никакого "аванса" не платил? Как это "по человечески " Вам удается?
2 Noone
А не расскажите поподробнее как Вы "по человечески" проводите paycash?
Вот эта тайна для меня!!!
Там ведь вывод денег из электронного кошелька с формулировкой "возврат аванса" . И вот я завел кошелек в их системе , мне заплатили за товар их деньгами и к себе на счет я вывел "возврат аванса" , налоговая не понимает - ведь я никакого "аванса" не платил? Как это "по человечески " Вам удается?
30/07/2003
2 Noone
"Нет ты не летчик... " ,по бумажному договору магазинам это и в WM и в e-port и в Киберплат одинаково просто.Среди них как раз у paycash самая кривая схема .Странно что для вас это новость.
Речь-то о том чтобы стать клиентом платежной системы удаленно и безо всяких бюрократических проволочек получать необходимые документы автоматически.
P.S. А когда это вы "раньше получали" от paycash? Когда оборот был в 20 раз меньше и транзакций было меньше в 10 раз? ;-)))
2 Noone
"Нет ты не летчик... " ,по бумажному договору магазинам это и в WM и в e-port и в Киберплат одинаково просто.Среди них как раз у paycash самая кривая схема .Странно что для вас это новость.
Речь-то о том чтобы стать клиентом платежной системы удаленно и безо всяких бюрократических проволочек получать необходимые документы автоматически.
P.S. А когда это вы "раньше получали" от paycash? Когда оборот был в 20 раз меньше и транзакций было меньше в 10 раз? ;-)))
30/07/2003
Leo,
не знаю чем у Вас характеризуется кривизна схемы - но для меня это - насколько сложно моему бухгалтеру провести систематическую деятельность с помощью пакета документов. в то время когда я рассматривал ВМ это был абсолютный кошмар - некие взносы на уставную деятельность
Как я могу видеть по вот этому разъяснению
http://www.webmoney.ru/pflawers4.shtml
сильно ничего не улучшилось.
Я не говорю что в пейкэш ддоговор был отличный - совсем наоборот - кривой тоже, но тем не менее при его кривизне мы смогли все успешно провести.
Как это будет в случае вексельных расчетов я представляю - довольно весело будет Вашему бухгалтеру.
Насчет P.S. - ну да именно тогда это и было - ну и что - что собственно это меняет?
Leo,
не знаю чем у Вас характеризуется кривизна схемы - но для меня это - насколько сложно моему бухгалтеру провести систематическую деятельность с помощью пакета документов. в то время когда я рассматривал ВМ это был абсолютный кошмар - некие взносы на уставную деятельность
Как я могу видеть по вот этому разъяснению
http://www.webmoney.ru/pflawers4.shtml
сильно ничего не улучшилось.
Я не говорю что в пейкэш ддоговор был отличный - совсем наоборот - кривой тоже, но тем не менее при его кривизне мы смогли все успешно провести.
Как это будет в случае вексельных расчетов я представляю - довольно весело будет Вашему бухгалтеру.
Насчет P.S. - ну да именно тогда это и было - ну и что - что собственно это меняет?
06/08/2004
http://money.yandex.ru/
может быть эта система тебе подойдет. Так чеки-приравнены к ценным бумагам, т.е. с бухгалтерией должно быть все в порядке. Судя по сообщению с ЦБ тоже все порядке. Правда только со вчерашнего дня.:)
http://money.yandex.ru/
может быть эта система тебе подойдет. Так чеки-приравнены к ценным бумагам, т.е. с бухгалтерией должно быть все в порядке. Судя по сообщению с ЦБ тоже все порядке. Правда только со вчерашнего дня.:)
Ответить
Форум закрыт. Написание сообщений ограничено