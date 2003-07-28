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WM&B2B?



Ссылка на сообщение Нестор
28/07/2003

В том и дело, что расчетов в валюте РФ не происходит. Каждый товарищ получает свою прибыль в национальной валюте. Поэтому никакой валютной операции в формулировке закона не имеет места быть между ними.

А товарищ, распределяющий прибыль, даже не расчитывается на прямую со своими партнерами. Происходит зачет взаимных требований между товарищем-дебитором, товарищем-кредитором и АНО "ВМ-Центр", в результате которого товарищ-дебитор передает Центру необходимую сумму в национальной валюте - фактически приобретает ВМ (Центр становится должником этого товарища). Затем товарищ -дебитор переводит некую виртуальную субстанцию (WM), а фактически уступает право требования своему зарубежному товарищу-кредитору. Зарубежный товарищ-кредитор в свою очередь обращается с требованием к ВМ-Центру, на что Центр, используя свое представительство в стране товарища-кредитора, или любым иным удобным ему способом (в том числе возможно и путем валютной транзакции) перечисляет на счет товарища-кредитора сумму долга но в НАЦИОНАЛЬНОЙ валюте этого товарища. Потом, при желании, товарищи могут составить соответствующий акт об отсутствии задолженности, но это уже их личное дело.

А главное, что вся эта процедура заранее описывается в договоре простого товарищества, что дает возможность товарищам записывать поступающие средства как доходы от совместной деятельности по договору простого товарищества, не боясь обвинения в отмывании денег.



Ссылка на сообщение Noone
28/07/2003

Нестор -

Ну и как же товарищ в России получает свои деньги (являющиеся по определению закона Валютными Ценностями?)

Он может получить Валюту или Рубли - или ценные бумаги. И в любом из этих случаев он ПОПАДАЕТ под ВК.

То КАК преведены деньги не имеет значения - имеет значение кто послал и ЧТО.

Послал нерезидент. И что бы он ни послал - хоть валюту хоть рубли хоть ценные бумаги = ВК.

Если же речь не о товарище из России - то в Украине (по крайней мере) закон о ВК еще покруче российского



Ссылка на сообщение Нестор
28/07/2003

Устал уже повторять, что ничего товарищ не посылает и не переводит. Он уступает право требования. Между товарищами вообще не происходит никаких расчетов в гражданско-правовом смысле этого слова.



Ссылка на сообщение Noone
28/07/2003

Ну и что - при чем здесь право требования?

Вы в бухгалтерии как это будете записывать?

если транзакция будет записана как получение хоть чего либо - неважно каким способом - от нерезидента = ВК

Хоть Вы бартер на билеты МММ организуйте

А если Вы пытаетесь записать в бухгалтерии что средства получены от ВМ - ну да так можно - никто и не говорит ничего.

Только тогда Ваш товарищ сокрыл реальный характер сделки (передачу ценностей от нерезидента заменил передачей ценностей от ВМ)

Сделка может быть признана ничтожной - это как минимум.

Исключая разве что случай если у Вас есть договор с ВМ по которому Вы нечто делаете (услугу скажем) Вот за эту услугу якобы ВМ и получаете.

Да - наверное пройдет. Но тоже может быть признано ничтожной (конечно вряд ли это заметят но мы же говорим о законности а не наказуемости)

Тут же явная подмена отношений.

С таким же успехом можно договориться с Банком о том что деньги на Ваш счет приходят за некую услугу банку - а не от нерезидента.

Но последствия я думаю понятны.



Ссылка на сообщение Нестор
28/07/2003

Noone, вы все время скатываетесь в своих рассуждениях в сферу нелегальщины.

"Только тогда Ваш товарищ сокрыл реальный характер сделки (передачу ценностей от нерезидента заменил передачей ценностей от ВМ)" - это из чего следует? Получается, что любой договор об уступке права требования ничтожен в силу его мнимости, так как заменяет прямую оплату вознаграждения за товары/услуги, заменой кредитора?

"Сделка может быть признана ничтожной - это как минимум." - а что как максимум? Назовите тогда уж какие нормы нарушены каждым из участников схемы, и какую ответственность, со ссылкой на конкретные нормы, каждый из них будет нести.

К тому же, чтобы суд констатировал ничтожность сделки и применил последствия недействительности, необходим надлежащий заявитель. Кто будет обращаться с иском, поясните. А заодно скажите по каким основаниям.

Далее. Хорошо, предположим, что ВМ, не имея в своей структуре юр. лиц - резидентов соответствующей страны, все же перечислил на счет товарищу-кредитору свой долг в национальной валюте, но от имени нерезидента. Да, я не спорю, что в ЭТОМ случае имеет место валютная операция между ВМ-нерезидентом и предпринимателем-резидентом. Но какова здесь роль валютного контороля? В чем будет заключаться это ваше "=ВК"? Кто ответственный, каковы последствия? Такое перечисление средств возможно только, если нерезидент откроет счет на территории страны в национальной валюте. Но в этом случае все формальности, связанные с валютным контролем уже выполнены, что еще надо от бедного товарища-кредитора? Экспорта/импорта/бартера товаров и услуг нет, средств в иностранной валюте не поступает.

Еще. Существует договор об уступке права требования, первичный договор простого товарищества, на основе которого возникло право требования. Что еще надо для бухгалтерии?

А для ВМ совсем не обязательно предоставлять какие-либо услуги. Если я перечислил на их счет деньги, то у них уже возникло обязательство. Как минимум из неосновательного обогащения. А его уже можно уступить, главное, чтобы кредитор согласен был.



Ссылка на сообщение Noone
28/07/2003

Нестор

Вы же не пишете всю схему.

Как Я могу указать вам на конкрентые статьи раз Я вашей схемы не вижу.

пишите вся схему в деталях - я скажу какие статьи где и почему.



А то Вы сначала пишите - "пусть даже получает от нерезидента" - а потом - вроде как зачет через ВМ

Так ка конкрентно это проводится - скажите. Я так чувсвую что Вы еще схемы то не имеете. Так, мысли.

Ну так на расплывчатые мысли расплывчатый ответ.



Ссылка на сообщение Нестор
29/07/2003

Noone, Ваш последний пост говорит о том, что Вы не поняли схемы, однако, при этом позволяете себе бескомпромиссные суждения, а вовсе не "расплывчатый ответ"...

Когда я прошу пояснить, ссылаетесь на ее расплывчатость. На чем же тогда основаны Ваши предыдущие выводы?



Ссылка на сообщение Noone
29/07/2003

Нестор - детали вашей схемы я действительно не понял потому как Вы их и не пишете.

А суждения мои основаны на личном опыте. Я уже пытался приспособить электронннную наличность к реальным бизнес процедурам. Увы. Единственная система где хоть что то можно по человечески провести это paycash. ВМ хороши для сокрытия деятельности - почти идеально - но я предпочтиаю этим не заниматься. Может быть что то изменилось за несколько лет - но я пока этого не вижу.

Я просто зная десяток схем с ВМ и все они увы - вряд ли могут быть названы белыми и пушистыми.



Ссылка на сообщение Leo
29/07/2003

2 Noone

А не расскажите поподробнее как Вы "по человечески" проводите paycash?

Вот эта тайна для меня!!!

Там ведь вывод денег из электронного кошелька с формулировкой "возврат аванса" . И вот я завел кошелек в их системе , мне заплатили за товар их деньгами и к себе на счет я вывел "возврат аванса" , налоговая не понимает - ведь я никакого "аванса" не платил? Как это "по человечески " Вам удается?



Ссылка на сообщение Noone
29/07/2003

Так Вы же как частное лицо фигурируете

Подключитесь как магазин - получите деньги по бумажному договору не как возврат аванса как именно сейчас - не знаю - смотрите их договор) и через Российский банк при котором пайкаш и работает. Причем безналом получите.



Ссылка на сообщение параноик
29/07/2003

Noone. А Вы получаете или только знаете?



Ссылка на сообщение Noone
29/07/2003

Получали в прошлом

Сейчас нет

В прошлом получали вполне успешно по нормальному договору (кажется агентскому)

Но желающих платить таким способом просто мизер так что сейчас не получаем



Ссылка на сообщение Leo
30/07/2003

2 Noone

"Нет ты не летчик... " ,по бумажному договору магазинам это и в WM и в e-port и в Киберплат одинаково просто.Среди них как раз у paycash самая кривая схема .Странно что для вас это новость.

Речь-то о том чтобы стать клиентом платежной системы удаленно и безо всяких бюрократических проволочек получать необходимые документы автоматически.

P.S. А когда это вы "раньше получали" от paycash? Когда оборот был в 20 раз меньше и транзакций было меньше в 10 раз? ;-)))



Ссылка на сообщение Noone
30/07/2003

Leo,

не знаю чем у Вас характеризуется кривизна схемы - но для меня это - насколько сложно моему бухгалтеру провести систематическую деятельность с помощью пакета документов. в то время когда я рассматривал ВМ это был абсолютный кошмар - некие взносы на уставную деятельность

Как я могу видеть по вот этому разъяснению

http://www.webmoney.ru/pflawers4.shtml

сильно ничего не улучшилось.

Я не говорю что в пейкэш ддоговор был отличный - совсем наоборот - кривой тоже, но тем не менее при его кривизне мы смогли все успешно провести.

Как это будет в случае вексельных расчетов я представляю - довольно весело будет Вашему бухгалтеру.



Насчет P.S. - ну да именно тогда это и было - ну и что - что собственно это меняет?



Ссылка на сообщение Влад
06/08/2004

http://money.yandex.ru/



может быть эта система тебе подойдет. Так чеки-приравнены к ценным бумагам, т.е. с бухгалтерией должно быть все в порядке. Судя по сообщению с ЦБ тоже все порядке. Правда только со вчерашнего дня.:)


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