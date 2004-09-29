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Выбираю ПО для магазина. Помогите.



Ссылка на сообщение ProxyKZ
29/09/2004

Удачи тебе в поиске функционального для тебя движка.

Не скинешь ли свою сравнительную таблицу движков интернет-магазинов.



Ссылка на сообщение Павел
29/09/2004

Я сейчас с нуля переделываю ИМ.

Решил, что будет писаться под наши нужды.

Если обращаться в фирму не первого эшелона, то цена ИМ в среднем составляет $7000. Это с интеграцией со складской программой, с дизайном и с достаточно сложным ТЗ.



Ссылка на сообщение Илья
29/09/2004

http://www.cmslist.ru

здесь много разных систем управления сайтом



Ссылка на сообщение dily
10/10/2004

изначально ИМ стоял на OSG но он немного "туговат" перешли на выкупленный и доработанный движок от melbis, и дополнительно уже под заказ пишется программа синхронизации работы доставки, офисов, склада и учёта расходов - сторонними програмистами, притом за написание этой программы в Москве просили 3000-10000$ в Курске попросили наамного меньше.



Ссылка на сообщение Алекс220
11/10/2004

Вообще интересно.... Так много разных мнений! Сначала писали о дешевых вариантах. Теперь о дорогостоящих проектах в основном пишут. В любом случае из присланых рекомендаций (с примерами) ничего хорошего менее чем за 1000$ я не обнаружил.

Это итог полугодовалого существования этой темы на форуме.



Ссылка на сообщение dily
11/10/2004

Мне переход на melbis с osg обошёлся 1800$ с выкупом скриптов melbis, переработкой их под мои нужды и переносом базы товаров с корректировкой.



Ссылка на сообщение Товарищ
11/10/2004

А что вообще именно вам надо в ИМ? Напишите, пожайлуста - что, кроме функций в первом сообщении - бы вы сами еще хотели видеть? Заранее, спасибо


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