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Выбираю ПО для магазина. Помогите.
29/09/2004
Удачи тебе в поиске функционального для тебя движка.
Не скинешь ли свою сравнительную таблицу движков интернет-магазинов.
Удачи тебе в поиске функционального для тебя движка.
Не скинешь ли свою сравнительную таблицу движков интернет-магазинов.
10/10/2004
изначально ИМ стоял на OSG но он немного "туговат" перешли на выкупленный и доработанный движок от melbis, и дополнительно уже под заказ пишется программа синхронизации работы доставки, офисов, склада и учёта расходов - сторонними програмистами, притом за написание этой программы в Москве просили 3000-10000$ в Курске попросили наамного меньше.
изначально ИМ стоял на OSG но он немного "туговат" перешли на выкупленный и доработанный движок от melbis, и дополнительно уже под заказ пишется программа синхронизации работы доставки, офисов, склада и учёта расходов - сторонними програмистами, притом за написание этой программы в Москве просили 3000-10000$ в Курске попросили наамного меньше.
11/10/2004
Вообще интересно.... Так много разных мнений! Сначала писали о дешевых вариантах. Теперь о дорогостоящих проектах в основном пишут. В любом случае из присланых рекомендаций (с примерами) ничего хорошего менее чем за 1000$ я не обнаружил.
Это итог полугодовалого существования этой темы на форуме.
Вообще интересно.... Так много разных мнений! Сначала писали о дешевых вариантах. Теперь о дорогостоящих проектах в основном пишут. В любом случае из присланых рекомендаций (с примерами) ничего хорошего менее чем за 1000$ я не обнаружил.
Это итог полугодовалого существования этой темы на форуме.
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