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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Выбираю ПО для магазина. Помогите.



Ссылка на сообщение Алексей Остапенко
22/02/2004

Tomasina ваш toyz.ru вообще не открывается (провайдер MTU). Что-то у вас с хостингом нехорошее творится.



Ссылка на сообщение Алекс220
23/02/2004

Вот что я понял из открытых сообщений и привата:

- OSC можно взять, но с доработками; а вот доработки обойдуться от 100 до 1000 у.е.

- опытом другого софта упорно никто не хочет делиться

- OSG продукт темный и дешевый; насмерть привязан к авторам и самостоятельной установке не подлежит; прост и не гибок



Жаль, что это все... Может все-таки кто-нибудь скажет чего он использует?



Ссылка на сообщение FFR
24/02/2004

Выбрать основу для магазина непросто. Тем более при таком количестве предложений.

Всеже обрати еще раз внимание на oscommerce.ru



Ссылка на сообщение Светлана Морозова
24/02/2004

Я уже третий год работаю на движке ОСГ. И дизайн их. Практически никаких нет нареканий. Удобно и просто. По деньгами приемлемо, на всякие доработки скорые.

Просили свой опыт, вот плиз.



Ссылка на сообщение Павел Коротов
24/02/2004

"OSG продукт темный и дешевый; насмерть привязан к авторам и самостоятельной установке не подлежит; прост и не гибок".



Речь, конечно, о первой версии OSG WebShop. Действительно, здесь все "дешево и сердито" - необходимый минимум за 100 долларов.

Про установку на сервер - лично устанавливал с год назад Unix-версию на Highway (по-моему, тарифный план HW-200).



PS. Чиркнул в почту пару строк про ПО магазинов - возможно, что-нибудь приглянется.



Ссылка на сообщение Юрий
24/02/2004

я купил у Битрикса www.bitrix.ru

но он какой то тормознутый движок! за 1500 дол они продают магазин а за 990 движок без магазина.

Может у кого то есть опыт его использования?



Ссылка на сообщение Tomasina
28/02/2004

Странно... Может, админ средь ночи химичил?.. С хостингом проблем обычно не бывает.



Ссылка на сообщение Al
29/02/2004

Фриланс (freelance, фрилэнс) – это практически какая угодно (в основном творческая) профессия независимого характера: программист или переводчик (не нанятый постоянно никакой конкретно конторой), журналист (не в штате), художник (свободный) и т.д.



Чтобы найти фрилансера, нужно зайти на поискать интернет-биржи проектов.



На такой бирже обычно используется условное депонирование (escrow payment). Суть его в том, что Вы заказываете проект и из всех фрилансеров выбираете того, с кем хотите работать. Но деньги за разработку Вы перечисляете бирже, а не программисту. Т.о. программист не боится, что его кинут и не заплатят, а покупатель не боится, что он заплатит и получит нечто ужасное.



После окончания проекта биржа перечисляет денежки разработчику или др. профессионалу (с кем Вы там хотите работать). При этом на бирже частенько можно оспорить качество (не забудьте подробнее описать требования, иначе потом ничего не докажешь).



В общем биржа - вещь удобная и для заказчиков, и для исполнителей. Правда какой-то процент ей за это перепадает :)



Ссылка на сообщение Алекс220
03/03/2004

Вот такая загогулина:

- продолжаю выбирать

- дали 8 реальных предложений

- почти все дешево (100-400 у.е.), но когда начинаешь разговор все возрастает до 1000-2500 при том, что от работы с карточками я уже отказался...

- разброс уже работающих проектов велик от 100 у.е. и больше не собираются совершенствовать свое ПО... до 7000 и хотят чего-то там еще дорабатывать...



Так что ясности по прежнему мало. Боюсь придется вляпываться еще раз в историю с кучей недоделок и отсутствием обязательств разработчика. ХА-ХА :((



Ссылка на сообщение Дмитрий
04/03/2004

Посмотри еще www.*******.ru, сам не пользовался - только приглядываюсь, но на вид симпатично.



Ссылка на сообщение Покупатель
05/03/2004

2Tomasina

Я бы на вашем месте не хвастался движком своим, а выгнал бы нафиг программиста за такие вот вещи -

http://www.toyz.ru/vieworder?order_id=5900

Это так, в качестве примера, а вообще, у вас там дыра на дыре.

Да и вообще, всем любителям халявных движков - будте готовы что ваш сайт сможет взломать даже начинающий кулхацкер. У всех более-менее мощных движков есть дыры и скачав исходники их нетрудно обнаружить.



Ссылка на сообщение Покупатель
05/03/2004

Извиняюсь, чтобы посмотреть ссылку выше надо зарегистрироватся на сайте. И тогда вы можете смотреть и свои заказы, и чужие.



Ссылка на сообщение Покупатель
05/03/2004

2Cветлана Морозова

На вашем сайте тоже дыр полно. Не знаю вина ли это OSG или тех кто скриптовал сайт, но до заказов тоже не проблема добратся



Ссылка на сообщение Koba
05/03/2004

Эх, видел я как-то раз такой интернет-магазин... И все-то там было ладно, красиво и юзабилити отличное. Ну просто мечта интернет-коммерсанта. Да вот не сохранил ссылку... :((



Ссылка на сообщение Алекс220
21/03/2004

Интересная ситуация:

1. Я взял, просмотрел разные интернет магазины по своей тематике - понравился один только. Потом просмотрел другие и нашел то, что работает качественно и удобно. Посмотрел у них ссылки на техподдержку - только 2!!! указания на производителей софта из 30 отобраных.

2. На основе отсмотренного материала составил список требований. Затем отредактировал (выкинул то, что есть у любого софта).

3. Распечатал свойства 15 наиболее приглянувшихся софтов ИМ.

4. Сравнил требования и свойства. СПИСКИ НЕ СХОДЯТСЯ !!! Максимум процентов на 60-70. Даже самые навороченные и дорогие магазины всех вещей не могут :(( Хочется взять и соединить три магазина в одно целое.

5. Вывод - или я много хочу, или то лучшее, что я видел, писалось вручную под заказ.



Из всего материала присланного мне, можно сделать следующие выводы:

- смотрите на сайт производителя - если все кратко, замудрено-запутано, или нет демо версий - сразу уходите (сайт разработчика отображает качество софта, который будете покупать - например сайт только на английском, без указания цены, указано всего 10 свойств софта, адреса совсем нет, Мэйл найдете только через 10-20 минут пойска... после этого вопрос - а оно вам нужно???)

- большая часть ИМ рунета - бесплатные программы или дешовые варианты (ориентировочно до 300-400$). Может потому почти все ИМ одинаково смотрятся, а полезных и удобных функций только у 10-20% ИМ. Думаю не последнее в этом деле - нежелание вкладываться. В "буржуйских" ИМ соотношение совсем другое - где-то 50х50 (это личное мнение)

- если собираться развивать свой ИМ, то надо преобретать ПО с открытым кодом (чтобы дорабатывать), а еще лучше - с готовностью производителя перекроить весь софт под ваши запросы (может не сразу, а постепенно)

- для полного понимания админской части, надо обязательно встретиться и полазить по ней вместе с производителем (не повезло тем, кто живет в далеких городах)... Скриншоты и просто описания - это лишь 20-30 процентов информации. Отлично - если есть демоверсии или интерактивные учебники на сайтах производителей. Тогда это уже 70-80 процентов информации. Да и сам софт в этом случае значительно более качественный и развитой.

- очень полезной бывает информация о предназначении софта! Многие разработчики ее не пишут вообще. А вот встретил предупреждение: ЭТОТ ВАРИАНТ РЕКОМЕНДУЕМ ТОЛЬКО ДЛЯ МАГАЗИНА С НАБОРОМ ТОВАРОВ ДО 600-700 И БЕЗ ЧАСТОГО ОБНОВЛЕНИЯ И ТОЛЬКО ДЛЯ ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ... ДЛЯ БОЛЕЕ МАСШТАБНОГО ПРОЕКТА ОБРАЩАЙТЕСЬ К ДРУГИМ РАЗРАБОТЧИКАМ - как-то доверие появляется к людям - честные ведь.

- точнее определяйте функции магазина, сформируйте тех.задание и зашлите его в несколько контор по разработке ПО с просьбой указать, чего возможно в их софте. Посмотрите, как скоро ответили, что ответили и затем уже сужайте список претендентов.

Было у меня так: сайт скромный, описание софта неплохое, демоверсии нет, скриншоты понравились, ответили через 20 минут! четко обозначив, что есть в софте и чего готовы сделать и за какие деньги, сразу пригласили в офис для демонстрации чернового варианта (без оплаты!) моего будущего магазина, обещали спеца в мой офис на 7 дней по настройке и обучению и на 90 дней гарантия срочной помощи с выездом ко мне (тоже бесплатно!). В целом дали намного больше, чем обещали. Хотя изначально не входили даже в 10 предпочитаемых вариантов.



Сейчас я отобрал 4 варианта софта. 1 - не московский, но с очень хорошим соотношением цена/качества/дорабатываемость и 3 московских (также с отличными показателями). 3 нашел сам, 1 - порекомендовали. Теперь осталось пройтись по московским офисам и решиться.



Пожелайте мне удачи...


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