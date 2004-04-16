/
Регистрация
Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Читайте нас также:
/
Регистрация

об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Форум Архив
Главная Форум Специальные форумы Архив
Предыдущая 1 2
Ответить

Ваши комментарии



Ссылка на сообщение FFR
16/04/2004

Чтото двно мы с тобой Костя не излагали свои мнения публично :)



Интернет магазины - взрослеют. Те кто хотят торговать "фирмой" из Буркина-Фассо, купленной на их Привозе за 1,5 зеленых, но продаваемой как приличный товар, за соответствующую цену, мало волнуют вопросы сервиса, престижа, имени и прочей нешироко пока что принятой атрибутики.



Светлану - волнуют. И отвечая ей, я предложил один из возможных вариантов. И я уверен, что она найдет свое, правильное решение, потому что занимается БИЗНЕСОМ и как любая прогматичная представительница прекрасной половины человечества, думает и о сегодняшнем и о завтрашнем дне. И о престиже своего предприятия и о своих клиентах, а не наваре в



Ну а флеймить, по типу, вот если, да когда, да закон, да Буркина, да Фассо... это можно до бесконечности. :)



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
17/04/2004

=ФФР

Согласен что-то мы давно....

Вот я и решил напомнить.

Я предложил еще более реальный вариант решения. И кстати он единственный из приведенных, может быть взят на вооружение. Если Вы считаете, что Светлану волнуют ее покупатели и пр., то она будет делать так как я сказал. Это прошел весь мир, пройдем и мы. Только тот, кто первый начнет, тот будет дольше жить на рынке. А нет, значит мы вытесним его с рынка. И Светлану тоже, если она не захочет.

И дело здесь не в бизнесе - дело в отношении.



Ссылка на сообщение Светлана Морозова.
17/04/2004

Я знаю, почему вы давно "не", но не скажу.

Самое интересное, что бизнес для меня - это не бизнес в обиходном таком смысле. это как одно из самовыражений. Поэтому я и учусь и что-то делаю на благо семьи.

я не знаю, Олег, в каком качестве и буду ли я жить на рынке, и думаю, мне этого и не хочется. Но, торгуя товарами из Угадугу, я вступаю в отношения с людьми, а это определенная ответственность. Кроме того, Угадугу моя родина, думала всякие светлые мысли об отечественном производителе, но Пелевин, выборы и востребованность в новом качестве, не дают оснований как-то серьезно к чему-то относиться.

Да и стОит ли?



Ссылка на сообщение Константин
17/04/2004

"ли почитать все приложения и ссылки к закону о ЗПП (задержка психического развития), то станет совсем очевидно, что продавец несет минимум ответственности. Но и производитель особо не чешется. Все проблемы на покупателе..."



Что за бред! Сейчас как раз закон о ЗПП имеет откровенный перекос в сторону защиты именно покупателя, что даже порождает покупательский экстремизм. Знакомый, владелец мелкой мебельной фабрики, делает корпусную мебель. У одного юзера сломалась ножка тумбочки, полетела на пол куча аппаратуры. Залет на 3500 баксов. Дефект ДСП. Теперь он тумбочки под двойной нагрузкой проверяет.



Вы все время путаете "правила торговли по обмену и возврату исправной...но не подошедшей", и "гарантийные обязательства", которые наступают в договоре купли-продажи.

Т.ч. по поводу гарантий-обменов замены напрягайте своих поставщиков, а не юзера. Накиньте 15% "страховки" - он хвост трубой - и к конкуренту. Поэтому "горяче-заменять, и быстро приехжать" вы будете за свои бабки. Ну если конечно хотите в бизнесе остаться...



Ссылка на сообщение Andre
17/04/2004

Константин, Вы все время говорите по какой-то покупательский экстремизЬм. На самом деле мы (и-продавцы) страдаем не от него, а от огромного количества придурков, коими как выяснилось, богата земля русская.

Проблема, на мой взгляд надумана: маленький лабазик и захочет- а не сможет все пожелания выполнить, большому же проще отдать и доплатить, чтоб, как говорится, не пахло.

Ну и как кто-то уже говорил- не читайте советских газет и не торгуйте товарами маде ин раша, и жизнь будет легче и приятней.



Ссылка на сообщение Константин
18/04/2004

Ну раз не сможет - не надо открываться. А то может выйти себе дороже.

По части придурков - спорить трудно, но тоже самое можно и об лабазиках сказать. :) В 95% случаев маркетинга нет. Есть впаринг и впендюринг. ТВ-шопы - рулёзз! "Мы в бизнесе"!

Касательно газет и "маде" - тож согласен. Более того, стараюсь расширять и до "не покупайте в совейских лабазиках!" :)



Ссылка на сообщение Светлана Морозова.
18/04/2004

Родина вас не забудет



Ссылка на сообщение Edward
18/04/2004

аминь


Ответить
Предыдущая 1 2




Ответить


Форум закрыт. Написание сообщений ограничено




Разделы форума

Открытие бизнеса

   Бизнес-планирование
   Привлечение инвестиций
   Название и регистрация
   Сайт и приложение
   Первые шаги

Привлечение клиентов

   SEO и продающий маркетинг
   Продвижение бренда
   Нестандартные методы продвижения
   Эффективность рекламы

Удержание клиентов

   Дизайн и usability
   Контент
   CRM и взаимоотношения с клиентами

Ведение бизнеса

   Автоматизация
   Бухгалтерия и налогообложение
   Безопасность
   Доставка и логистика
   Обучение и управление персоналом
   Общий менеджмент
   Платежные системы
   Управление ассортиментом
   Юридические вопросы

Тенденции развития

   Российские тенденции
   Международные тенденции

Специальные форумы

   Новости Oborot.ru
   Кофейня
   Работа над ошибками
   Архив


Популярные темы
"Ригла" Alibaba AliЕxpress Amazon Avito Black Friday Cainiao GfK Goods.ru IKEA JD LED agency LetoSale Office Sharing Otto seo smm UTM Законопроект Исследования Киберпонедельник Китай М.Видео Максим Ноготков Олег Малис Роспатент Сафмар Сбербанк Связной Техносила Эльдорадо Энтер Юлмарт аудит беспилотники доставка дроны инвестиции мобильные покупки начинающим онлайн-аптеки онлайн-кинотеатры онлайн-продажа лекарств распродажа юмор

2001 - 2018 © Оборот.ру. Все права защищены