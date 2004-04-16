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Ваши комментарии
16/04/2004
Чтото двно мы с тобой Костя не излагали свои мнения публично :)
Интернет магазины - взрослеют. Те кто хотят торговать "фирмой" из Буркина-Фассо, купленной на их Привозе за 1,5 зеленых, но продаваемой как приличный товар, за соответствующую цену, мало волнуют вопросы сервиса, престижа, имени и прочей нешироко пока что принятой атрибутики.
Светлану - волнуют. И отвечая ей, я предложил один из возможных вариантов. И я уверен, что она найдет свое, правильное решение, потому что занимается БИЗНЕСОМ и как любая прогматичная представительница прекрасной половины человечества, думает и о сегодняшнем и о завтрашнем дне. И о престиже своего предприятия и о своих клиентах, а не наваре в
Ну а флеймить, по типу, вот если, да когда, да закон, да Буркина, да Фассо... это можно до бесконечности. :)
Чтото двно мы с тобой Костя не излагали свои мнения публично :)
Интернет магазины - взрослеют. Те кто хотят торговать "фирмой" из Буркина-Фассо, купленной на их Привозе за 1,5 зеленых, но продаваемой как приличный товар, за соответствующую цену, мало волнуют вопросы сервиса, престижа, имени и прочей нешироко пока что принятой атрибутики.
Светлану - волнуют. И отвечая ей, я предложил один из возможных вариантов. И я уверен, что она найдет свое, правильное решение, потому что занимается БИЗНЕСОМ и как любая прогматичная представительница прекрасной половины человечества, думает и о сегодняшнем и о завтрашнем дне. И о престиже своего предприятия и о своих клиентах, а не наваре в
Ну а флеймить, по типу, вот если, да когда, да закон, да Буркина, да Фассо... это можно до бесконечности. :)
17/04/2004
=ФФР
Согласен что-то мы давно....
Вот я и решил напомнить.
Я предложил еще более реальный вариант решения. И кстати он единственный из приведенных, может быть взят на вооружение. Если Вы считаете, что Светлану волнуют ее покупатели и пр., то она будет делать так как я сказал. Это прошел весь мир, пройдем и мы. Только тот, кто первый начнет, тот будет дольше жить на рынке. А нет, значит мы вытесним его с рынка. И Светлану тоже, если она не захочет.
И дело здесь не в бизнесе - дело в отношении.
=ФФР
Согласен что-то мы давно....
Вот я и решил напомнить.
Я предложил еще более реальный вариант решения. И кстати он единственный из приведенных, может быть взят на вооружение. Если Вы считаете, что Светлану волнуют ее покупатели и пр., то она будет делать так как я сказал. Это прошел весь мир, пройдем и мы. Только тот, кто первый начнет, тот будет дольше жить на рынке. А нет, значит мы вытесним его с рынка. И Светлану тоже, если она не захочет.
И дело здесь не в бизнесе - дело в отношении.
17/04/2004
Я знаю, почему вы давно "не", но не скажу.
Самое интересное, что бизнес для меня - это не бизнес в обиходном таком смысле. это как одно из самовыражений. Поэтому я и учусь и что-то делаю на благо семьи.
я не знаю, Олег, в каком качестве и буду ли я жить на рынке, и думаю, мне этого и не хочется. Но, торгуя товарами из Угадугу, я вступаю в отношения с людьми, а это определенная ответственность. Кроме того, Угадугу моя родина, думала всякие светлые мысли об отечественном производителе, но Пелевин, выборы и востребованность в новом качестве, не дают оснований как-то серьезно к чему-то относиться.
Да и стОит ли?
Я знаю, почему вы давно "не", но не скажу.
Самое интересное, что бизнес для меня - это не бизнес в обиходном таком смысле. это как одно из самовыражений. Поэтому я и учусь и что-то делаю на благо семьи.
я не знаю, Олег, в каком качестве и буду ли я жить на рынке, и думаю, мне этого и не хочется. Но, торгуя товарами из Угадугу, я вступаю в отношения с людьми, а это определенная ответственность. Кроме того, Угадугу моя родина, думала всякие светлые мысли об отечественном производителе, но Пелевин, выборы и востребованность в новом качестве, не дают оснований как-то серьезно к чему-то относиться.
Да и стОит ли?
17/04/2004
"ли почитать все приложения и ссылки к закону о ЗПП (задержка психического развития), то станет совсем очевидно, что продавец несет минимум ответственности. Но и производитель особо не чешется. Все проблемы на покупателе..."
Что за бред! Сейчас как раз закон о ЗПП имеет откровенный перекос в сторону защиты именно покупателя, что даже порождает покупательский экстремизм. Знакомый, владелец мелкой мебельной фабрики, делает корпусную мебель. У одного юзера сломалась ножка тумбочки, полетела на пол куча аппаратуры. Залет на 3500 баксов. Дефект ДСП. Теперь он тумбочки под двойной нагрузкой проверяет.
Вы все время путаете "правила торговли по обмену и возврату исправной...но не подошедшей", и "гарантийные обязательства", которые наступают в договоре купли-продажи.
Т.ч. по поводу гарантий-обменов замены напрягайте своих поставщиков, а не юзера. Накиньте 15% "страховки" - он хвост трубой - и к конкуренту. Поэтому "горяче-заменять, и быстро приехжать" вы будете за свои бабки. Ну если конечно хотите в бизнесе остаться...
"ли почитать все приложения и ссылки к закону о ЗПП (задержка психического развития), то станет совсем очевидно, что продавец несет минимум ответственности. Но и производитель особо не чешется. Все проблемы на покупателе..."
Что за бред! Сейчас как раз закон о ЗПП имеет откровенный перекос в сторону защиты именно покупателя, что даже порождает покупательский экстремизм. Знакомый, владелец мелкой мебельной фабрики, делает корпусную мебель. У одного юзера сломалась ножка тумбочки, полетела на пол куча аппаратуры. Залет на 3500 баксов. Дефект ДСП. Теперь он тумбочки под двойной нагрузкой проверяет.
Вы все время путаете "правила торговли по обмену и возврату исправной...но не подошедшей", и "гарантийные обязательства", которые наступают в договоре купли-продажи.
Т.ч. по поводу гарантий-обменов замены напрягайте своих поставщиков, а не юзера. Накиньте 15% "страховки" - он хвост трубой - и к конкуренту. Поэтому "горяче-заменять, и быстро приехжать" вы будете за свои бабки. Ну если конечно хотите в бизнесе остаться...
17/04/2004
Константин, Вы все время говорите по какой-то покупательский экстремизЬм. На самом деле мы (и-продавцы) страдаем не от него, а от огромного количества придурков, коими как выяснилось, богата земля русская.
Проблема, на мой взгляд надумана: маленький лабазик и захочет- а не сможет все пожелания выполнить, большому же проще отдать и доплатить, чтоб, как говорится, не пахло.
Ну и как кто-то уже говорил- не читайте советских газет и не торгуйте товарами маде ин раша, и жизнь будет легче и приятней.
Константин, Вы все время говорите по какой-то покупательский экстремизЬм. На самом деле мы (и-продавцы) страдаем не от него, а от огромного количества придурков, коими как выяснилось, богата земля русская.
Проблема, на мой взгляд надумана: маленький лабазик и захочет- а не сможет все пожелания выполнить, большому же проще отдать и доплатить, чтоб, как говорится, не пахло.
Ну и как кто-то уже говорил- не читайте советских газет и не торгуйте товарами маде ин раша, и жизнь будет легче и приятней.
18/04/2004
Ну раз не сможет - не надо открываться. А то может выйти себе дороже.
По части придурков - спорить трудно, но тоже самое можно и об лабазиках сказать. :) В 95% случаев маркетинга нет. Есть впаринг и впендюринг. ТВ-шопы - рулёзз! "Мы в бизнесе"!
Касательно газет и "маде" - тож согласен. Более того, стараюсь расширять и до "не покупайте в совейских лабазиках!" :)
Ну раз не сможет - не надо открываться. А то может выйти себе дороже.
По части придурков - спорить трудно, но тоже самое можно и об лабазиках сказать. :) В 95% случаев маркетинга нет. Есть впаринг и впендюринг. ТВ-шопы - рулёзз! "Мы в бизнесе"!
Касательно газет и "маде" - тож согласен. Более того, стараюсь расширять и до "не покупайте в совейских лабазиках!" :)
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