Главная Форум Специальные форумы Архив
|Предыдущая
|1
|2
|3
Usability designer
01/03/2004
Не соглашусь. 10-20 пунктов - это абсолютный примитив. Стоимость может тоже сильно разниться, в зависимости от уровня сервиса. Это не обязательно чистая стоимость спеца. Например, если проект предусматривает тестирование пользователями (обычно выборка 20 - 30 человек), то, соответственно, будет отдельная статья расходов. А искать нужно не на биржах проектов, где демпинг со стороны "студентов" напрочь убивает всякое желание работать через такие сайты, а на http://usability.ru/
Не соглашусь. 10-20 пунктов - это абсолютный примитив. Стоимость может тоже сильно разниться, в зависимости от уровня сервиса. Это не обязательно чистая стоимость спеца. Например, если проект предусматривает тестирование пользователями (обычно выборка 20 - 30 человек), то, соответственно, будет отдельная статья расходов. А искать нужно не на биржах проектов, где демпинг со стороны "студентов" напрочь убивает всякое желание работать через такие сайты, а на http://usability.ru/
Ответить
Форум закрыт. Написание сообщений ограничено