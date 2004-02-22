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Usability designer



Ссылка на сообщение Edward
22/02/2004

а чем он устарел?



Ссылка на сообщение ownArt
22/02/2004

Один мой клиент заказал что б маленькие цветочки былы на заднем фоне, да еще и первая страница на flash е и с музыкой (у парня все нормально, фирму имеет в Китае, ладно, пусть, у них заграницей скороть большая, пусть с анимацией будет).



Другому подавай гостевую обязательно с поиском, хотя сайт видно, что нужен только для "понта" (переубедила).



Третьему вообще нужен был почтовый ящик, он решил и сайт заодно сделать.



В общем, желание клиента - закон!



"Где такого найти кто знает?" - я знаю ... честно. Ценю качество(!) во всем.



Ссылка на сообщение ownArt
22/02/2004

Хее ... дизайном устарел



Ссылка на сообщение ownArt
22/02/2004

Извините, Ищущий, Вы этот сайт хотите переделывать http://www.rus-sell.com/? Так дизайном он неплох ...



Ссылка на сообщение Ищущий
22/02/2004

Спасибо за комплимент конечно - это радует



Но мне надо ЛУЧШЕ

Не МНЕ лучше - КЛИЕНТАМ лучше



Потому мои предпочтения - что хорошо что плохо - не имеют значения



Имеет значение Пользователь



Похоже никто не может ?



А вот говорят работы нет заказчиков нет



Хрен там - умеющих нет.



Ссылка на сообщение ownArt
23/02/2004

Не спешите растраиваться!!!

Ведь что б начать работать нужно серьезно с клиентом поговорит, что он хочет, что ему именно нужно.

А вести беседу что хорошо, что плохо...



Я на вашем сайте ничего не покупала, не знаю минусов, я оценили с точки дизайна. Поэтому, если Вы расскажите минусы Ваешго сата, то думаю и мне идругим будет легче оценить свои возможности в помощи Вам. Так что прошу не останавливаться на этом. Кто его знает, может я чем и смогу помочь? Но чем?



Ссылка на сообщение Леонид
23/02/2004

Если речь идёт о rus-sell, то

1) дизайн действительно неплох

2) Надо добавить иконки в контрольных точках: меню слева, дерево продуктов, управление параметрами списка продуктов и т.п. - пользователь привык искать картинки, а не читать.

3) переорганизовать работу дерева продуктов. Сейчас оно не интуитивное и неудобное

4) Укрупнить лого - не запоминается - засчёт Инфо, необоснованно выделяющегося

5) Графически сайт грубоват.

6) Очень медленный - что так?



Интересно? Пишите на ilyich на bigfoot.com



Ссылка на сообщение NsK
23/02/2004

"Но мне надо ЛУЧШЕ

Не МНЕ лучше - КЛИЕНТАМ лучше"

А вы у клиентов и спросите как им будет лучше :)

Или обратитесь к профессиональным спорщикам или провокаторам, они вам за эти деньги устроят шабаш на форумах Ваших потКлиентов.

А уже плотно поработав с целевой аудиторией своего сайта, ставьте конкретные задачи дизайнеру.

Что толку крутить здесь свой сайт, если большинству здесь присутствующих БЕЗРАЗЛИЧНО его содержание и Ваше желание одним баксом двух зайцев убить.

Хотите чтобы ВАС раскрутили на Ваши 1000 - 100, убедив в том что сайт есть отражение внутреннего мира его хозяина и если хочешь МНОГО ДЕНЕГ то надо уметь делиться?



Ссылка на сообщение Nik
24/02/2004

2 Ищущий:

"Очень неплохой дизайн"? Извините, но это где? Юзабилити ни к чёрту, цвета ужасны, этот список в центре...да даже логотип, и тот абсолютно бездарно сделан. Редизайн нужен, если и не тотальный, то весьма серьёзный.



2 Светлана:

А вы так и не сменили дизайнера?



Все важные функции - внизу, ненужная информация "О нас" - наверху. Для начала.



Ссылка на сообщение Alexander aka Thor
24/02/2004

2Ишущий. Действительно, сайт нужно переделывать. Слишком большой выбор действий на первой странице. Важно расставить правильные акценты (разумеется, с точки зрения клиента). Второстепенные функции убрать с основной страницы. Вообще, есть замечательная книга "Веб-редизайн" Келли Гото и Эмили Котлер. Там очень подробно описан сам процесс редизайна как для исполнителя, так и для заказчика. В том числе, в этой книге есть Правильные вопросы, ответы на которые позволят правильно расставить акценты на функционал. Очень рекомендую.

Как вы себе представляете результаты работы юзабилити-специалиста в контексте вашего заказа?

Будут ли это эскизы на бумаге или он будет сам править код?

Или он предоставит эскизы программистам, они будут править код, а он будет следить за валидностью реализации?

Т.е. объем работ не совсем ясен.



Ссылка на сообщение Edward
24/02/2004

>Хее ... дизайном устарел



Хм, ну покажите тогда, что вы считаете современным дизайном. Ей богу интересно.




Ссылка на сообщение ownArt
28/02/2004

эта студия веб-дизайна ... для подражания http://www.cherry-design.spb.ru/index.htm



Ссылка на сообщение Петр
28/02/2004

По поводу современного дизайна. Нету такого. Либо есть дизайн, либо его нет. Если нет, то можно сказать, что сайт слеплен с шаблонов и клише N-летней давности.



Я что-то не слышал, чтобы про работы Сантьяго Колотрава, Филипа Старка, Мис Ван дер Рое и Антонио Гауди кто-либо говорил что дизайн староват.



Я недавно слышал байку, про одну нашу новосибирскую крутую веб-студию. Так вот, у них типа два крутых клиента и все. Живут они здорово и уже много лет замечательно работают на своих заказчиков. Первое полугодие ребята делают свежий дизайн одному клиенту, второе полугодие - другому. Парни уверенны в завтрашнем дне и точно знают, чем будут заниматься через год, через два.



Хорошо что есть заказчики, которые разбираются в современном дизайне.



Ссылка на сообщение Al
01/03/2004

Не так уж дорого стоит спец по юзабилити.

Бесплатной инфы по этому делу предостаточно, не пойму почему это советов не допросишься.

Основных пунктов в юзабилити всего 10-20. Усвоить их несложно.



Специалиста рекомендую искать на интернет-биржах проектов.


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