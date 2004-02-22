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Usability designer
22/02/2004
а чем он устарел?
а чем он устарел?
22/02/2004
Один мой клиент заказал что б маленькие цветочки былы на заднем фоне, да еще и первая страница на flash е и с музыкой (у парня все нормально, фирму имеет в Китае, ладно, пусть, у них заграницей скороть большая, пусть с анимацией будет).
Другому подавай гостевую обязательно с поиском, хотя сайт видно, что нужен только для "понта" (переубедила).
Третьему вообще нужен был почтовый ящик, он решил и сайт заодно сделать.
В общем, желание клиента - закон!
"Где такого найти кто знает?" - я знаю ... честно. Ценю качество(!) во всем.
Один мой клиент заказал что б маленькие цветочки былы на заднем фоне, да еще и первая страница на flash е и с музыкой (у парня все нормально, фирму имеет в Китае, ладно, пусть, у них заграницей скороть большая, пусть с анимацией будет).
Другому подавай гостевую обязательно с поиском, хотя сайт видно, что нужен только для "понта" (переубедила).
Третьему вообще нужен был почтовый ящик, он решил и сайт заодно сделать.
В общем, желание клиента - закон!
"Где такого найти кто знает?" - я знаю ... честно. Ценю качество(!) во всем.
22/02/2004
Извините, Ищущий, Вы этот сайт хотите переделывать http://www.rus-sell.com/? Так дизайном он неплох ...
Извините, Ищущий, Вы этот сайт хотите переделывать http://www.rus-sell.com/? Так дизайном он неплох ...
23/02/2004
Не спешите растраиваться!!!
Ведь что б начать работать нужно серьезно с клиентом поговорит, что он хочет, что ему именно нужно.
А вести беседу что хорошо, что плохо...
Я на вашем сайте ничего не покупала, не знаю минусов, я оценили с точки дизайна. Поэтому, если Вы расскажите минусы Ваешго сата, то думаю и мне идругим будет легче оценить свои возможности в помощи Вам. Так что прошу не останавливаться на этом. Кто его знает, может я чем и смогу помочь? Но чем?
Не спешите растраиваться!!!
Ведь что б начать работать нужно серьезно с клиентом поговорит, что он хочет, что ему именно нужно.
А вести беседу что хорошо, что плохо...
Я на вашем сайте ничего не покупала, не знаю минусов, я оценили с точки дизайна. Поэтому, если Вы расскажите минусы Ваешго сата, то думаю и мне идругим будет легче оценить свои возможности в помощи Вам. Так что прошу не останавливаться на этом. Кто его знает, может я чем и смогу помочь? Но чем?
23/02/2004
Если речь идёт о rus-sell, то
1) дизайн действительно неплох
2) Надо добавить иконки в контрольных точках: меню слева, дерево продуктов, управление параметрами списка продуктов и т.п. - пользователь привык искать картинки, а не читать.
3) переорганизовать работу дерева продуктов. Сейчас оно не интуитивное и неудобное
4) Укрупнить лого - не запоминается - засчёт Инфо, необоснованно выделяющегося
5) Графически сайт грубоват.
6) Очень медленный - что так?
Интересно? Пишите на ilyich на bigfoot.com
Если речь идёт о rus-sell, то
1) дизайн действительно неплох
2) Надо добавить иконки в контрольных точках: меню слева, дерево продуктов, управление параметрами списка продуктов и т.п. - пользователь привык искать картинки, а не читать.
3) переорганизовать работу дерева продуктов. Сейчас оно не интуитивное и неудобное
4) Укрупнить лого - не запоминается - засчёт Инфо, необоснованно выделяющегося
5) Графически сайт грубоват.
6) Очень медленный - что так?
Интересно? Пишите на ilyich на bigfoot.com
23/02/2004
"Но мне надо ЛУЧШЕ
Не МНЕ лучше - КЛИЕНТАМ лучше"
А вы у клиентов и спросите как им будет лучше :)
Или обратитесь к профессиональным спорщикам или провокаторам, они вам за эти деньги устроят шабаш на форумах Ваших потКлиентов.
А уже плотно поработав с целевой аудиторией своего сайта, ставьте конкретные задачи дизайнеру.
Что толку крутить здесь свой сайт, если большинству здесь присутствующих БЕЗРАЗЛИЧНО его содержание и Ваше желание одним баксом двух зайцев убить.
Хотите чтобы ВАС раскрутили на Ваши 1000 - 100, убедив в том что сайт есть отражение внутреннего мира его хозяина и если хочешь МНОГО ДЕНЕГ то надо уметь делиться?
"Но мне надо ЛУЧШЕ
Не МНЕ лучше - КЛИЕНТАМ лучше"
А вы у клиентов и спросите как им будет лучше :)
Или обратитесь к профессиональным спорщикам или провокаторам, они вам за эти деньги устроят шабаш на форумах Ваших потКлиентов.
А уже плотно поработав с целевой аудиторией своего сайта, ставьте конкретные задачи дизайнеру.
Что толку крутить здесь свой сайт, если большинству здесь присутствующих БЕЗРАЗЛИЧНО его содержание и Ваше желание одним баксом двух зайцев убить.
Хотите чтобы ВАС раскрутили на Ваши 1000 - 100, убедив в том что сайт есть отражение внутреннего мира его хозяина и если хочешь МНОГО ДЕНЕГ то надо уметь делиться?
24/02/2004
2 Ищущий:
"Очень неплохой дизайн"? Извините, но это где? Юзабилити ни к чёрту, цвета ужасны, этот список в центре...да даже логотип, и тот абсолютно бездарно сделан. Редизайн нужен, если и не тотальный, то весьма серьёзный.
2 Светлана:
А вы так и не сменили дизайнера?
Все важные функции - внизу, ненужная информация "О нас" - наверху. Для начала.
2 Ищущий:
"Очень неплохой дизайн"? Извините, но это где? Юзабилити ни к чёрту, цвета ужасны, этот список в центре...да даже логотип, и тот абсолютно бездарно сделан. Редизайн нужен, если и не тотальный, то весьма серьёзный.
2 Светлана:
А вы так и не сменили дизайнера?
Все важные функции - внизу, ненужная информация "О нас" - наверху. Для начала.
24/02/2004
2Ишущий. Действительно, сайт нужно переделывать. Слишком большой выбор действий на первой странице. Важно расставить правильные акценты (разумеется, с точки зрения клиента). Второстепенные функции убрать с основной страницы. Вообще, есть замечательная книга "Веб-редизайн" Келли Гото и Эмили Котлер. Там очень подробно описан сам процесс редизайна как для исполнителя, так и для заказчика. В том числе, в этой книге есть Правильные вопросы, ответы на которые позволят правильно расставить акценты на функционал. Очень рекомендую.
Как вы себе представляете результаты работы юзабилити-специалиста в контексте вашего заказа?
Будут ли это эскизы на бумаге или он будет сам править код?
Или он предоставит эскизы программистам, они будут править код, а он будет следить за валидностью реализации?
Т.е. объем работ не совсем ясен.
2Ишущий. Действительно, сайт нужно переделывать. Слишком большой выбор действий на первой странице. Важно расставить правильные акценты (разумеется, с точки зрения клиента). Второстепенные функции убрать с основной страницы. Вообще, есть замечательная книга "Веб-редизайн" Келли Гото и Эмили Котлер. Там очень подробно описан сам процесс редизайна как для исполнителя, так и для заказчика. В том числе, в этой книге есть Правильные вопросы, ответы на которые позволят правильно расставить акценты на функционал. Очень рекомендую.
Как вы себе представляете результаты работы юзабилити-специалиста в контексте вашего заказа?
Будут ли это эскизы на бумаге или он будет сам править код?
Или он предоставит эскизы программистам, они будут править код, а он будет следить за валидностью реализации?
Т.е. объем работ не совсем ясен.
28/02/2004
По поводу современного дизайна. Нету такого. Либо есть дизайн, либо его нет. Если нет, то можно сказать, что сайт слеплен с шаблонов и клише N-летней давности.
Я что-то не слышал, чтобы про работы Сантьяго Колотрава, Филипа Старка, Мис Ван дер Рое и Антонио Гауди кто-либо говорил что дизайн староват.
Я недавно слышал байку, про одну нашу новосибирскую крутую веб-студию. Так вот, у них типа два крутых клиента и все. Живут они здорово и уже много лет замечательно работают на своих заказчиков. Первое полугодие ребята делают свежий дизайн одному клиенту, второе полугодие - другому. Парни уверенны в завтрашнем дне и точно знают, чем будут заниматься через год, через два.
Хорошо что есть заказчики, которые разбираются в современном дизайне.
По поводу современного дизайна. Нету такого. Либо есть дизайн, либо его нет. Если нет, то можно сказать, что сайт слеплен с шаблонов и клише N-летней давности.
Я что-то не слышал, чтобы про работы Сантьяго Колотрава, Филипа Старка, Мис Ван дер Рое и Антонио Гауди кто-либо говорил что дизайн староват.
Я недавно слышал байку, про одну нашу новосибирскую крутую веб-студию. Так вот, у них типа два крутых клиента и все. Живут они здорово и уже много лет замечательно работают на своих заказчиков. Первое полугодие ребята делают свежий дизайн одному клиенту, второе полугодие - другому. Парни уверенны в завтрашнем дне и точно знают, чем будут заниматься через год, через два.
Хорошо что есть заказчики, которые разбираются в современном дизайне.
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