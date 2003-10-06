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Торговый знак, регистрация и все такое



Ссылка на сообщение Лука
06/10/2003

2 Andre



В свое время была чехарда со стоимостью, они подняли до 300 долларов. Потом опомнились и снизили цены до прежнего уровня. Может вы и попали в этот период. Есть много организаций, которые осуществляют регистрацию, но Роспатент бывшая СССР-ая контора, поэтому имеет смысл работать с ней. РАО опять же.



Ссылка на сообщение Мария
14/11/2003

Ребят, вы такие все опытные, подскажите, как выгодней регистировать ТЗ: на юр. лицо или на его Генерального директора? И еще насколько необходимо заранее пройти проверку на тождественность и как правильно выбрать вид этой проверки?



Ссылка на сообщение Нестор
21/11/2003

На генерального директора, конечно, выгоднее - для генерального директора :)



Ссылка на сообщение Кристина
18/05/2004

Подскажите, как можно продать готовый, зарегистрированный товарный знак, и сколько это будет стоить?

Заранее спасибо.


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