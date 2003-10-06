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Торговый знак, регистрация и все такое
06/10/2003
2 Andre
В свое время была чехарда со стоимостью, они подняли до 300 долларов. Потом опомнились и снизили цены до прежнего уровня. Может вы и попали в этот период. Есть много организаций, которые осуществляют регистрацию, но Роспатент бывшая СССР-ая контора, поэтому имеет смысл работать с ней. РАО опять же.
2 Andre
В свое время была чехарда со стоимостью, они подняли до 300 долларов. Потом опомнились и снизили цены до прежнего уровня. Может вы и попали в этот период. Есть много организаций, которые осуществляют регистрацию, но Роспатент бывшая СССР-ая контора, поэтому имеет смысл работать с ней. РАО опять же.
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