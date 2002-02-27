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Сравнение методов рекламы
27/02/2002
По моему мнению, самое лучшее решение для Вас это не платить за переходы, а просто арендовать Интернет магазин в проходимом месте, например netexpo.ru, я пользовался этой системой и продал "Газель" солнцезащитных очков неделю назад, разместить там каталоги и будьте спокойны Вашу информацию покажут не менее 300 раз в сутки и не всем подряд, а только тем у кого есть деньги.
Кроме того эти ребята еще и автоматом разошлют информацию о Вашем магазине в их системе по доскам объявлений. Эффект потрясающий, пока в России я такого нигде не видел, Яндекс - пандекс и пр. не могут такого обеспечить, а их услуга всего 60 долларов в квартал - представляете!!!!????
По моему мнению, самое лучшее решение для Вас это не платить за переходы, а просто арендовать Интернет магазин в проходимом месте, например netexpo.ru, я пользовался этой системой и продал "Газель" солнцезащитных очков неделю назад, разместить там каталоги и будьте спокойны Вашу информацию покажут не менее 300 раз в сутки и не всем подряд, а только тем у кого есть деньги.
Кроме того эти ребята еще и автоматом разошлют информацию о Вашем магазине в их системе по доскам объявлений. Эффект потрясающий, пока в России я такого нигде не видел, Яндекс - пандекс и пр. не могут такого обеспечить, а их услуга всего 60 долларов в квартал - представляете!!!!????
27/02/2002
Александр, мы уже "проходили" этап с НетЭкспо. Если Вы полагаете, что НетЭкспо - более "проходное" место, чем "Яндекс", мне остается Вам только посочувствовать. Тем более, 300 _показов_ информации (имеются в виду баннеры или спец. предложения), для магазина - ничто. Пожалуйста, избавьте читателей от назойливой рекламы, тем более, поднимая древние темы.
Александр, мы уже "проходили" этап с НетЭкспо. Если Вы полагаете, что НетЭкспо - более "проходное" место, чем "Яндекс", мне остается Вам только посочувствовать. Тем более, 300 _показов_ информации (имеются в виду баннеры или спец. предложения), для магазина - ничто. Пожалуйста, избавьте читателей от назойливой рекламы, тем более, поднимая древние темы.
03/03/2002
Ну, я, конечно, не ломанусь:-)), но мысль прикольная...
Михаил, мне кажется, Вы скоро пересечете планку приличия касательно рекламы Вашей баннерообменной сети между магазинами. Так не стоит делать. Регистрируйтесь в поисковиках, в Топшопах, а спамить на досках не надо...:-))
Для Энди. Из последнего списка будет большая посещаемость, но покупок ноль: пункты 3, 4, 5.
Супер эффективно по покупкам - поисковики (на результаты поисков.... где-то я тут уже об этом писала, каюсь, что повторяюсь...), размещение прайс-листов чуть меньше.
Про баннеры уже не могу говорить, Михаил их достаточно рекламирует, не хочу ни спорить, ни повторяться...
Главное, на мой взгляд, рекламу давать не в духе ЖМИ СЮДА, ТУТ ВСЕ НАХАЛЯВУ!!!!! и люди поперли.... Только увидев Ваш магазин, до них дойдет, что их накололи. А если в рекламе будет четко (ну, чуть-чуть приукрашено, но чтоб смысл был сохранен) ясно и понятно, что это МАГАЗИН, ГДЕ ВЫ МОЖЕТЕ КУПИТЬ САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ ????? САМОГО ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА И С БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКОЙ.... вот тогда к Вам придут люди, зинтересованные что-то купить. А уж на самом сайте Вам их осталось только уговорить на конкретную вещь.
вот.
Ну, я, конечно, не ломанусь:-)), но мысль прикольная...
Михаил, мне кажется, Вы скоро пересечете планку приличия касательно рекламы Вашей баннерообменной сети между магазинами. Так не стоит делать. Регистрируйтесь в поисковиках, в Топшопах, а спамить на досках не надо...:-))
Для Энди. Из последнего списка будет большая посещаемость, но покупок ноль: пункты 3, 4, 5.
Супер эффективно по покупкам - поисковики (на результаты поисков.... где-то я тут уже об этом писала, каюсь, что повторяюсь...), размещение прайс-листов чуть меньше.
Про баннеры уже не могу говорить, Михаил их достаточно рекламирует, не хочу ни спорить, ни повторяться...
Главное, на мой взгляд, рекламу давать не в духе ЖМИ СЮДА, ТУТ ВСЕ НАХАЛЯВУ!!!!! и люди поперли.... Только увидев Ваш магазин, до них дойдет, что их накололи. А если в рекламе будет четко (ну, чуть-чуть приукрашено, но чтоб смысл был сохранен) ясно и понятно, что это МАГАЗИН, ГДЕ ВЫ МОЖЕТЕ КУПИТЬ САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ ????? САМОГО ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА И С БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКОЙ.... вот тогда к Вам придут люди, зинтересованные что-то купить. А уж на самом сайте Вам их осталось только уговорить на конкретную вещь.
вот.
06/03/2002
TO: EROTICHNAYA
Уважаемая. ;-) как то не сочается этот ник со словом уважаемая :-)
Но тем не менее здравость рассуждений именно так и требует Вас назвать.
Я на дорсках не спамлю. И вообще про свою сеть написал только в двух форумах, которые сам читаю. Кстати, последнее время ежедневно новые постинги появляются, что очень притно.
Свои проекты естественно регистрируем везде.
http://topshop.rambler.ru/topshop.html?rub=16
http://topshop.rambler.ru/topshop.html?rub=15
и http://top100.rambler.ru/top100/Consum/index.shtml.ru
Приход от этого форума не сравним с приходом от топов поэтому я надеюсь обсуждение тут за рекламу не воспримут.
С уважением,
Михаил Боревский.
TO: EROTICHNAYA
Уважаемая. ;-) как то не сочается этот ник со словом уважаемая :-)
Но тем не менее здравость рассуждений именно так и требует Вас назвать.
Я на дорсках не спамлю. И вообще про свою сеть написал только в двух форумах, которые сам читаю. Кстати, последнее время ежедневно новые постинги появляются, что очень притно.
Свои проекты естественно регистрируем везде.
http://topshop.rambler.ru/topshop.html?rub=16
http://topshop.rambler.ru/topshop.html?rub=15
и http://top100.rambler.ru/top100/Consum/index.shtml.ru
Приход от этого форума не сравним с приходом от топов поэтому я надеюсь обсуждение тут за рекламу не воспримут.
С уважением,
Михаил Боревский.
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