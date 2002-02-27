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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Сравнение методов рекламы



Ссылка на сообщение Александр
27/02/2002

По моему мнению, самое лучшее решение для Вас это не платить за переходы, а просто арендовать Интернет магазин в проходимом месте, например netexpo.ru, я пользовался этой системой и продал "Газель" солнцезащитных очков неделю назад, разместить там каталоги и будьте спокойны Вашу информацию покажут не менее 300 раз в сутки и не всем подряд, а только тем у кого есть деньги.


Кроме того эти ребята еще и автоматом разошлют информацию о Вашем магазине в их системе по доскам объявлений. Эффект потрясающий, пока в России я такого нигде не видел, Яндекс - пандекс и пр. не могут такого обеспечить, а их услуга всего 60 долларов в квартал - представляете!!!!????



Ссылка на сообщение Модератор
27/02/2002

Александр, мы уже "проходили" этап с НетЭкспо. Если Вы полагаете, что НетЭкспо - более "проходное" место, чем "Яндекс", мне остается Вам только посочувствовать. Тем более, 300 _показов_ информации (имеются в виду баннеры или спец. предложения), для магазина - ничто. Пожалуйста, избавьте читателей от назойливой рекламы, тем более, поднимая древние темы.



Ссылка на сообщение Andy
27/02/2002

Да лана! НетЭкспо - это круто! Хочу товар посмотреть, а мне "Fatal error: Maximum execution time of 29 seconds exceeded in /home/netexpo/public_html/torg/index.php3 on line 179". Во какое проходное место!



Ссылка на сообщение Михаил Боревский
28/02/2002

to:Владимир Вот и порекламился. Теперь предется администраци сайта деньги платить. Интересно сколько денег возьмут :)





А вообще-то я думаю что реклма в форумах малоэффективна.



Ссылка на сообщение EROTICHNAYA
03/03/2002

Ну, я, конечно, не ломанусь:-)), но мысль прикольная...





Михаил, мне кажется, Вы скоро пересечете планку приличия касательно рекламы Вашей баннерообменной сети между магазинами. Так не стоит делать. Регистрируйтесь в поисковиках, в Топшопах, а спамить на досках не надо...:-))








Для Энди. Из последнего списка будет большая посещаемость, но покупок ноль: пункты 3, 4, 5.


Супер эффективно по покупкам - поисковики (на результаты поисков.... где-то я тут уже об этом писала, каюсь, что повторяюсь...), размещение прайс-листов чуть меньше.


Про баннеры уже не могу говорить, Михаил их достаточно рекламирует, не хочу ни спорить, ни повторяться...











Главное, на мой взгляд, рекламу давать не в духе ЖМИ СЮДА, ТУТ ВСЕ НАХАЛЯВУ!!!!! и люди поперли.... Только увидев Ваш магазин, до них дойдет, что их накололи. А если в рекламе будет четко (ну, чуть-чуть приукрашено, но чтоб смысл был сохранен) ясно и понятно, что это МАГАЗИН, ГДЕ ВЫ МОЖЕТЕ КУПИТЬ САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ ????? САМОГО ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА И С БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКОЙ.... вот тогда к Вам придут люди, зинтересованные что-то купить. А уж на самом сайте Вам их осталось только уговорить на конкретную вещь.








вот.



Ссылка на сообщение EROTICHNAYA
03/03/2002

странно, я же вроде не в этот трэд постила.....:-(((((



Ссылка на сообщение EROTICHNAYA
03/03/2002

Млин, а второй страницы-то я и не заметила:-)))



Ссылка на сообщение Михаил Боревский.
06/03/2002

TO: EROTICHNAYA

Уважаемая. ;-) как то не сочается этот ник со словом уважаемая :-)

Но тем не менее здравость рассуждений именно так и требует Вас назвать.

Я на дорсках не спамлю. И вообще про свою сеть написал только в двух форумах, которые сам читаю. Кстати, последнее время ежедневно новые постинги появляются, что очень притно.

Свои проекты естественно регистрируем везде.

http://topshop.rambler.ru/topshop.html?rub=16

http://topshop.rambler.ru/topshop.html?rub=15

и http://top100.rambler.ru/top100/Consum/index.shtml.ru

Приход от этого форума не сравним с приходом от топов поэтому я надеюсь обсуждение тут за рекламу не воспримут.





С уважением,

Михаил Боревский.



Ссылка на сообщение EROTICHNAYA
08/03/2002

ну так давайте на этом и закончим.





кстати, зы: безумно приятно было 8 марта прочитать в рассылке об *уважении* Михаила ко мне.....


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