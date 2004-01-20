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сколько получает оператор ИМ



Ссылка на сообщение Kurt
20/01/2004

Такой вопрос, сколько у Вас получает оператор(ы) на телефоне?

Сколько окладом, сколько в качестве процента с принятого заказа. Есть ли система штрафов. Что входит в обязанности.

Мой опыт подсказывает, что суммарная оплата в 250$ в месяц, в общем-то, для этой должности нормальная, хотя зависит от обязанностей. Но еще необходима система стимулов для того что бы лучше продовалось…



Ссылка на сообщение Константин
21/01/2004

Обсуждали уже. и не так давно - http://www.oborot.ru/forum/read/1396/1



Пользуйтесь поиском.

За 250 только дурак на такую работу пойдет. С соответствующим результатом для вашего магазина.



Ссылка на сообщение lnx
21/01/2004

250 - для Москвы сумма....эээ... несколько странноватая. Бабушки в метро, что билетики продают, и те около 6000 получают.



Ссылка на сообщение Kurt
22/01/2004

В той теме обозначен совсем другой круг обязаностей. Я говорю об ответе на телефоные звонки, а там, цитирую:

1. Подготовка материала на сайт

2. Консультация покупателей

3. Ценообразование



Вам не кажется это несколько разными должностями?



И я бы хотел услышать практивок, а не теоретиков:)



Ссылка на сообщение Константин
22/01/2004

Разные это должности или нет - зависит от размеров магазина. Если он большой - разумеется разные. В маленькой лавочке и 1 человек все это тащить сможет.



И в любом случае, зарплата (при полной занятости) должна обеспечивать нормальное существование работника. В москве - это $250-300, нижняя планка, за мало мальски квалифицированную работу. Даже если звонков вообще нет, а в зарплату 300$ заложи.



Ссылка на сообщение flame
22/01/2004

250 да еще и система штрафов? ИМХО для москвы маловато. Лучше заложить пусть и 250 но с системой поощерений (процент с продаж, повторные покупки клиента в ИМ и т.д.).

Систему поощерений рассчитать так чтобы получить премию было реально т.е. человек не ленивый, инициативный мог получать 350. это будет выгодней чем посадить двух лентяев за 250. Все вышесказанное - мое мнение на основе опыта моих друзей. В свой ИМ я планирую заложить именно так.

ЗЫ. Уберегите от ошибки если я неправ!



Ссылка на сообщение Константин
22/01/2004

Да прав! прав! Только обсуждали это уже! ссылка вверху.



Ссылка на сообщение www.epilot.ru
23/01/2004

А мне нравится повышать работникам зарплаты, когда они повышают свою квалификацию - выучил html = +$50. А начальная ставка - небольшая



Ссылка на сообщение Степан Меркулов
24/01/2004

То www.epilot.ru: т.е. Вы подходите к вопросу зарплаты именно так? Сажаете за телефон оператора и насильно учите его хтмл-ю? В Вас пропадает Макаренко, говорю как бывший учитель!:) А не пробовали стимулировать з/п менеджерам по продажм, например, обязуя выучиться играть на гитаре или вышивать крестиком?;) (ну только не рычите, что Вы говорили обобщая- получилось то, что получилось).

ТО Kurt: Я не теоретик, но и практик не с огромным опытом, сделал бы так- взял бы человека, мало-мальски работавшего в продаже того товара, что продаю я и умеющего хорошо разговаривать по телефону (ну просто- хорошо и внятно говорить). Поставил бы ему з/п 200 енотов и записал бы его на курсы активных продаж по телефону (ну или какие-то подобные). Сдал курсы- фиксинг 350, плюс процент от каждой продажи. Не сдал- получай свои 200 + %. Мне кажется, что лучше работать с одним спецом, чем с десятком балбесов-попугаев.


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