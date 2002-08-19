/
Регистрация
Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Читайте нас также:
/
Регистрация

об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Форум Архив
Главная Форум Специальные форумы Архив
Предыдущая 1 2
Ответить

система статистики



Ссылка на сообщение Павел Коротов
19/08/2002

Положим, все - не все, но в качестве исходной для разработки "совершенной" статистики магазинов эту систему вполне можно взять. Действительно, достаточно много интересных с точки зрения именно магазинов отчетов. Самый же большой недостаток - система в нынешнем виде полностью завязана на решения OSG.



Ссылка на сообщение Михаил Сергачев
20/08/2002

Я пока примера отчета по Алесю Луцу не видел, сейчас запрошу по майлу.

Но Фотиния, как тут верно написал Алексей

===========

Идеальных программ, ориентированных на работу с и-магазинами, нет, поскольку нет общего стандарта для ПО магазина.

============

От себя добавлю

Нет и общих параметров отчетности и видения того какой она ( статистика ) должна быть.

Мне было интересно узнать, как это решают коллеги. Какие параметры отчетов для них важны, а какие нет. Вот почему я поднял это обсуждение.

Но в любом случае с удовольствием посмотрю на пример отчетности

(статистики) Алеся Луца

Моя критика относилась не к его системе, я ее просто не видел пока.

А только к его фразе

========

Уважаемые. Думаю Вы подняли обсуждение уже давно решенной проблемы.

==========

Хотя то система используется только под OSG, делает эту систему недоступной для многих.



Ссылка на сообщение Алесь Луц
20/08/2002

Михаил, конечно я приувеличил, но оживил разговор :)), так сказать наколил страсти.



Очень жду вашего мнения после моего письма.



Ссылка на сообщение Алесь Луц
20/08/2002

И Павлу...

.... Павел мы думаем о своих детях :)



Ссылка на сообщение Алесь Луц
20/08/2002

Всмпомни ту же простую возможность конвертации БД в любую торговую площадку.



В планах у меня уведомление магазина о поступлении заказа SMSкой на мобилу... кстати тоже можно обсудить такой сервис.



Ссылка на сообщение Михаил Сергачев
20/08/2002

2Alexandr Lutsky (OSG)

Мне лично Ваша система очень понравилась, во всяком случае это конечно лучше чем Хотлог и тем более Спайлог.

Конечно, что то я бы изменил. Некоторые отчеты кажутся мне дублирующими друг друга. И наоборот чего то не хватает . Например нормального анализа «пути по сайту». Не такого как у Хотлога – более разумного.

Но самая главное проблема в том, что информация опять односторонне по подходу.

В основном Вы собираете для анализа данные лог-файла, добавив сюда «название товара». И соответственно анализировать можно только эти данные, которые в основном нужны для «раскрутки сайта». Конечно хорошо то что у Вас можно работать этими данными со страницами конкретного товара , можно смотреть процент отказов и прочее. Это все действительно хорошо. Есть таркетинг по странам.

Что на мой взгляд стоит добавить:

1 ввести понятие «себестоимость» и посмотреть на все цифры через понятие «прибыль». Я выразился кратко, но я думаю Вам понятно что я имею ввиду.

2 иметь возможность гибко сегментировать рынок . Не только в целом по странам ( или регионам ) но и по другим параметрам. И не только всего магазина, а и по отдельных товаров. Например по возрастной категории, полу , языку ит.д. Для этого конечно нужен грамотный опросник. Но эффект будет огромный.

3. Стоит ввести понятие средний цены заказа и средний прибыли с заказа и опять же проверить это на разных сегментах рынка. Например на рынке «С» прибыли с одного заказа будет значительно выше чем на рынке «И», но объем продаж значительно ниже.

Есть информация к размышлению.



Вот пожалуй и все непосредственно по пожеланиям

Теперь если можно немного фантазий относительно «Ваших детей».

Кормить конечно их нужно и это самое главное что нужно делать.

Но вот угадайте, о чем я задумался когда поднимал эту тему и тем более после того как посмотрел Ваш пример?

Дело не в двадцати долларах каждый месяц, которые Вы просите за обслуживание. Дело в том, что нет у меня желание, делать это на «чужом сервере». Совсем не хочется, что бы некто смотрел и собирал мою коммерческую информацию. А информация эта может быть очень серьезная , которую и продавать «налево» можно, а можно и свои проекты делать.

Я вот подумал что на месте таких фирм как «Ядекс» или как «Нотлог» , я рассмотрел бы возможность предоставления такого сервиса для магазинов, причем бесплатно. Но получаемая информация в «надежных руках», а точнее в «умных головах» будет бесценна, особенно в случае если на обслуживание взять сотню другую магазинов. Потом и плату ввести можно – небольшую- из жадности. Надо же сервера окупать.

Так что я точно буду заказывать свою систему. Готов обсудить это и с Вами, как с начинателями этого дела.

С другой стороны, ограничив себя размерами OSG, вы не выигрываете, Вы даете фору своим конкурентам. То что Вы делает не защитить патентом.

Александр, еще вопрос. Я у Вас на сайте прочитал что Вы эту разработку делали совместно с фирмой занимающийся Data Mining, но мне кажется что технология Data Mining в этой разработке не применялась?

С уважением


Ответить
Предыдущая 1 2




Ответить


Форум закрыт. Написание сообщений ограничено




Разделы форума

Открытие бизнеса

   Бизнес-планирование
   Привлечение инвестиций
   Название и регистрация
   Сайт и приложение
   Первые шаги

Привлечение клиентов

   SEO и продающий маркетинг
   Продвижение бренда
   Нестандартные методы продвижения
   Эффективность рекламы

Удержание клиентов

   Дизайн и usability
   Контент
   CRM и взаимоотношения с клиентами

Ведение бизнеса

   Автоматизация
   Бухгалтерия и налогообложение
   Безопасность
   Доставка и логистика
   Обучение и управление персоналом
   Общий менеджмент
   Платежные системы
   Управление ассортиментом
   Юридические вопросы

Тенденции развития

   Российские тенденции
   Международные тенденции

Специальные форумы

   Новости Oborot.ru
   Кофейня
   Работа над ошибками
   Архив


Популярные темы
"Ригла" Alibaba AliЕxpress Amazon Avito Black Friday Cainiao GfK Goods.ru IKEA JD LED agency LetoSale Office Sharing Otto seo smm UTM Законопроект Исследования Киберпонедельник Китай М.Видео Максим Ноготков Олег Малис Роспатент Сафмар Сбербанк Связной Техносила Эльдорадо Энтер Юлмарт аудит беспилотники доставка дроны инвестиции мобильные покупки начинающим онлайн-аптеки онлайн-кинотеатры онлайн-продажа лекарств распродажа юмор

2001 - 2018 © Оборот.ру. Все права защищены