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система статистики
19/08/2002
Положим, все - не все, но в качестве исходной для разработки "совершенной" статистики магазинов эту систему вполне можно взять. Действительно, достаточно много интересных с точки зрения именно магазинов отчетов. Самый же большой недостаток - система в нынешнем виде полностью завязана на решения OSG.
Положим, все - не все, но в качестве исходной для разработки "совершенной" статистики магазинов эту систему вполне можно взять. Действительно, достаточно много интересных с точки зрения именно магазинов отчетов. Самый же большой недостаток - система в нынешнем виде полностью завязана на решения OSG.
20/08/2002
Я пока примера отчета по Алесю Луцу не видел, сейчас запрошу по майлу.
Но Фотиния, как тут верно написал Алексей
===========
Идеальных программ, ориентированных на работу с и-магазинами, нет, поскольку нет общего стандарта для ПО магазина.
============
От себя добавлю
Нет и общих параметров отчетности и видения того какой она ( статистика ) должна быть.
Мне было интересно узнать, как это решают коллеги. Какие параметры отчетов для них важны, а какие нет. Вот почему я поднял это обсуждение.
Но в любом случае с удовольствием посмотрю на пример отчетности
(статистики) Алеся Луца
Моя критика относилась не к его системе, я ее просто не видел пока.
А только к его фразе
========
Уважаемые. Думаю Вы подняли обсуждение уже давно решенной проблемы.
==========
Хотя то система используется только под OSG, делает эту систему недоступной для многих.
Я пока примера отчета по Алесю Луцу не видел, сейчас запрошу по майлу.
Но Фотиния, как тут верно написал Алексей
===========
Идеальных программ, ориентированных на работу с и-магазинами, нет, поскольку нет общего стандарта для ПО магазина.
============
От себя добавлю
Нет и общих параметров отчетности и видения того какой она ( статистика ) должна быть.
Мне было интересно узнать, как это решают коллеги. Какие параметры отчетов для них важны, а какие нет. Вот почему я поднял это обсуждение.
Но в любом случае с удовольствием посмотрю на пример отчетности
(статистики) Алеся Луца
Моя критика относилась не к его системе, я ее просто не видел пока.
А только к его фразе
========
Уважаемые. Думаю Вы подняли обсуждение уже давно решенной проблемы.
==========
Хотя то система используется только под OSG, делает эту систему недоступной для многих.
20/08/2002
2Alexandr Lutsky (OSG)
Мне лично Ваша система очень понравилась, во всяком случае это конечно лучше чем Хотлог и тем более Спайлог.
Конечно, что то я бы изменил. Некоторые отчеты кажутся мне дублирующими друг друга. И наоборот чего то не хватает . Например нормального анализа «пути по сайту». Не такого как у Хотлога – более разумного.
Но самая главное проблема в том, что информация опять односторонне по подходу.
В основном Вы собираете для анализа данные лог-файла, добавив сюда «название товара». И соответственно анализировать можно только эти данные, которые в основном нужны для «раскрутки сайта». Конечно хорошо то что у Вас можно работать этими данными со страницами конкретного товара , можно смотреть процент отказов и прочее. Это все действительно хорошо. Есть таркетинг по странам.
Что на мой взгляд стоит добавить:
1 ввести понятие «себестоимость» и посмотреть на все цифры через понятие «прибыль». Я выразился кратко, но я думаю Вам понятно что я имею ввиду.
2 иметь возможность гибко сегментировать рынок . Не только в целом по странам ( или регионам ) но и по другим параметрам. И не только всего магазина, а и по отдельных товаров. Например по возрастной категории, полу , языку ит.д. Для этого конечно нужен грамотный опросник. Но эффект будет огромный.
3. Стоит ввести понятие средний цены заказа и средний прибыли с заказа и опять же проверить это на разных сегментах рынка. Например на рынке «С» прибыли с одного заказа будет значительно выше чем на рынке «И», но объем продаж значительно ниже.
Есть информация к размышлению.
Вот пожалуй и все непосредственно по пожеланиям
Теперь если можно немного фантазий относительно «Ваших детей».
Кормить конечно их нужно и это самое главное что нужно делать.
Но вот угадайте, о чем я задумался когда поднимал эту тему и тем более после того как посмотрел Ваш пример?
Дело не в двадцати долларах каждый месяц, которые Вы просите за обслуживание. Дело в том, что нет у меня желание, делать это на «чужом сервере». Совсем не хочется, что бы некто смотрел и собирал мою коммерческую информацию. А информация эта может быть очень серьезная , которую и продавать «налево» можно, а можно и свои проекты делать.
Я вот подумал что на месте таких фирм как «Ядекс» или как «Нотлог» , я рассмотрел бы возможность предоставления такого сервиса для магазинов, причем бесплатно. Но получаемая информация в «надежных руках», а точнее в «умных головах» будет бесценна, особенно в случае если на обслуживание взять сотню другую магазинов. Потом и плату ввести можно – небольшую- из жадности. Надо же сервера окупать.
Так что я точно буду заказывать свою систему. Готов обсудить это и с Вами, как с начинателями этого дела.
С другой стороны, ограничив себя размерами OSG, вы не выигрываете, Вы даете фору своим конкурентам. То что Вы делает не защитить патентом.
Александр, еще вопрос. Я у Вас на сайте прочитал что Вы эту разработку делали совместно с фирмой занимающийся Data Mining, но мне кажется что технология Data Mining в этой разработке не применялась?
С уважением
2Alexandr Lutsky (OSG)
Мне лично Ваша система очень понравилась, во всяком случае это конечно лучше чем Хотлог и тем более Спайлог.
Конечно, что то я бы изменил. Некоторые отчеты кажутся мне дублирующими друг друга. И наоборот чего то не хватает . Например нормального анализа «пути по сайту». Не такого как у Хотлога – более разумного.
Но самая главное проблема в том, что информация опять односторонне по подходу.
В основном Вы собираете для анализа данные лог-файла, добавив сюда «название товара». И соответственно анализировать можно только эти данные, которые в основном нужны для «раскрутки сайта». Конечно хорошо то что у Вас можно работать этими данными со страницами конкретного товара , можно смотреть процент отказов и прочее. Это все действительно хорошо. Есть таркетинг по странам.
Что на мой взгляд стоит добавить:
1 ввести понятие «себестоимость» и посмотреть на все цифры через понятие «прибыль». Я выразился кратко, но я думаю Вам понятно что я имею ввиду.
2 иметь возможность гибко сегментировать рынок . Не только в целом по странам ( или регионам ) но и по другим параметрам. И не только всего магазина, а и по отдельных товаров. Например по возрастной категории, полу , языку ит.д. Для этого конечно нужен грамотный опросник. Но эффект будет огромный.
3. Стоит ввести понятие средний цены заказа и средний прибыли с заказа и опять же проверить это на разных сегментах рынка. Например на рынке «С» прибыли с одного заказа будет значительно выше чем на рынке «И», но объем продаж значительно ниже.
Есть информация к размышлению.
Вот пожалуй и все непосредственно по пожеланиям
Теперь если можно немного фантазий относительно «Ваших детей».
Кормить конечно их нужно и это самое главное что нужно делать.
Но вот угадайте, о чем я задумался когда поднимал эту тему и тем более после того как посмотрел Ваш пример?
Дело не в двадцати долларах каждый месяц, которые Вы просите за обслуживание. Дело в том, что нет у меня желание, делать это на «чужом сервере». Совсем не хочется, что бы некто смотрел и собирал мою коммерческую информацию. А информация эта может быть очень серьезная , которую и продавать «налево» можно, а можно и свои проекты делать.
Я вот подумал что на месте таких фирм как «Ядекс» или как «Нотлог» , я рассмотрел бы возможность предоставления такого сервиса для магазинов, причем бесплатно. Но получаемая информация в «надежных руках», а точнее в «умных головах» будет бесценна, особенно в случае если на обслуживание взять сотню другую магазинов. Потом и плату ввести можно – небольшую- из жадности. Надо же сервера окупать.
Так что я точно буду заказывать свою систему. Готов обсудить это и с Вами, как с начинателями этого дела.
С другой стороны, ограничив себя размерами OSG, вы не выигрываете, Вы даете фору своим конкурентам. То что Вы делает не защитить патентом.
Александр, еще вопрос. Я у Вас на сайте прочитал что Вы эту разработку делали совместно с фирмой занимающийся Data Mining, но мне кажется что технология Data Mining в этой разработке не применялась?
С уважением
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