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Сайт www.spb-ok.ru Нужна критика.
09/08/2004
Добрый день,kwit.У меня по мимо цели поиска клиентов,есть и другая цель-имидж.А ещё я люблю когда всё правильно.Спасибо за прямолинейность и ясность мыслей.
Добрый день,kwit.У меня по мимо цели поиска клиентов,есть и другая цель-имидж.А ещё я люблю когда всё правильно.Спасибо за прямолинейность и ясность мыслей.
09/08/2004
Альбина, добрый день!
первое, что бросилось в глаза - отсутствие страницы с условиями работы
2 отсутствие ссылок со списка производителей на 1й странице (чтоб не кликать лишний раз)
3 (то, над чем вы работаете) - недостаточная оптимизация для поисковиков
4 т.к. сайт для оптовиков, желательно указывать объем упаковки на страницах товаров
PS ловите мыло с вопросами о вашем товаре
Альбина, добрый день!
первое, что бросилось в глаза - отсутствие страницы с условиями работы
2 отсутствие ссылок со списка производителей на 1й странице (чтоб не кликать лишний раз)
3 (то, над чем вы работаете) - недостаточная оптимизация для поисковиков
4 т.к. сайт для оптовиков, желательно указывать объем упаковки на страницах товаров
PS ловите мыло с вопросами о вашем товаре
09/08/2004
Здравствуйте,Andrew.Не всё сразу,ознакомить с условиями работы задача менеджеров,так как всё индивидуально.Ссылки на первой странице отвлекут внимание.Объёма упаковки в этом виде продукции практически нет,товар продаётся по размерной сетке,с постоянной подсортировкой.Мыло ловим,когда клиент делает заказ на бесплатный каталог.Планирую сделать форум по тематике .Думаю будет иметь успех.
Здравствуйте,Andrew.Не всё сразу,ознакомить с условиями работы задача менеджеров,так как всё индивидуально.Ссылки на первой странице отвлекут внимание.Объёма упаковки в этом виде продукции практически нет,товар продаётся по размерной сетке,с постоянной подсортировкой.Мыло ловим,когда клиент делает заказ на бесплатный каталог.Планирую сделать форум по тематике .Думаю будет иметь успех.
10/08/2004
Уважаемая Альбина!
1.Не хватает новостей, у Вас что ничего в жизни фирмы не меняется? Скидки, новые модели.
2.Каталог не структурирован его лучше сделать как в интернет магазине с возможностью изменять и добавлять информацию без дизайн студии.(Совет: посмотрите компьютерные магазины у них каталоги сделаны лучше , чем у других)
В целом сайт неплох, но над ним нужно постоянно работать добавлять статьи интересные оптовикам, добавлять в каталог новые модели .Я не верю , что на сайте выложена вся номенклатура товара.
С уважением Владимир
Уважаемая Альбина!
1.Не хватает новостей, у Вас что ничего в жизни фирмы не меняется? Скидки, новые модели.
2.Каталог не структурирован его лучше сделать как в интернет магазине с возможностью изменять и добавлять информацию без дизайн студии.(Совет: посмотрите компьютерные магазины у них каталоги сделаны лучше , чем у других)
В целом сайт неплох, но над ним нужно постоянно работать добавлять статьи интересные оптовикам, добавлять в каталог новые модели .Я не верю , что на сайте выложена вся номенклатура товара.
С уважением Владимир
10/08/2004
Добрый день ,Влададимир.Спасибо за замечания. Планирую сделать колонку новостей в ближайшее время.Вы подметили верно это далеко не вся номенклатура.Есть идея сделать внутренний сайт,со всей информацией к сожалению "жаба душит" когда конкуренты слизывают идеи.Хотя понимаю,что это глупо ,но пока ничего с этим поделать не могу.Говорят время лечит.
Добрый день ,Влададимир.Спасибо за замечания. Планирую сделать колонку новостей в ближайшее время.Вы подметили верно это далеко не вся номенклатура.Есть идея сделать внутренний сайт,со всей информацией к сожалению "жаба душит" когда конкуренты слизывают идеи.Хотя понимаю,что это глупо ,но пока ничего с этим поделать не могу.Говорят время лечит.
11/08/2004
Уважаемая Альбина!
Не думайте о конкурентах думайте о партнерах, сайт для них должен быть информативен и удобен.
А конкуренты пусть слизывают идеи все равно проиграют
выигрывает только тот кто больше делает для бизнеса.
Старайтесь смотреть на сайт глазами партнеров, тогда деньги потрачены будут не зря.
Кстати идея с внутренним сайтом правильная(дилерская часть это удобно, туда и цены можно выложить) И сделайте его динамическим , что бы можно было вести его самой и оперативно менять информацию, а деньги окупятся и затраты на сайт уменьшатся.
И еще совет :Протестировать его на поиск информации. Составьте задания найти колготки, купальники такой-то фирмы и посмотрите за какое время ваши друзья справятся. Недорогой способ проверки сайта на эргономичность и удобство!
Успехов! Я верю , что у Вас все получится !
Уважаемая Альбина!
Не думайте о конкурентах думайте о партнерах, сайт для них должен быть информативен и удобен.
А конкуренты пусть слизывают идеи все равно проиграют
выигрывает только тот кто больше делает для бизнеса.
Старайтесь смотреть на сайт глазами партнеров, тогда деньги потрачены будут не зря.
Кстати идея с внутренним сайтом правильная(дилерская часть это удобно, туда и цены можно выложить) И сделайте его динамическим , что бы можно было вести его самой и оперативно менять информацию, а деньги окупятся и затраты на сайт уменьшатся.
И еще совет :Протестировать его на поиск информации. Составьте задания найти колготки, купальники такой-то фирмы и посмотрите за какое время ваши друзья справятся. Недорогой способ проверки сайта на эргономичность и удобство!
Успехов! Я верю , что у Вас все получится !
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