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Сайт www.spb-ok.ru Нужна критика.



Ссылка на сообщение Альбина.
09/08/2004

Добрый день,kwit.У меня по мимо цели поиска клиентов,есть и другая цель-имидж.А ещё я люблю когда всё правильно.Спасибо за прямолинейность и ясность мыслей.



Ссылка на сообщение Альбина.
09/08/2004

Добрый день,kwit.Согласна с Вами,что сайт создавался с целью получения новых клиентов.Но для меня так же важен имидж.А ещё я люблю ,чтобы всё было правильно.Спасибо за прямолинейность и ясность мыслей.



Ссылка на сообщение Andrew
09/08/2004

Альбина, добрый день!



первое, что бросилось в глаза - отсутствие страницы с условиями работы



2 отсутствие ссылок со списка производителей на 1й странице (чтоб не кликать лишний раз)



3 (то, над чем вы работаете) - недостаточная оптимизация для поисковиков



4 т.к. сайт для оптовиков, желательно указывать объем упаковки на страницах товаров



PS ловите мыло с вопросами о вашем товаре



Ссылка на сообщение Альбина.
09/08/2004

Здравствуйте,Andrew.Не всё сразу,ознакомить с условиями работы задача менеджеров,так как всё индивидуально.Ссылки на первой странице отвлекут внимание.Объёма упаковки в этом виде продукции практически нет,товар продаётся по размерной сетке,с постоянной подсортировкой.Мыло ловим,когда клиент делает заказ на бесплатный каталог.Планирую сделать форум по тематике .Думаю будет иметь успех.



Ссылка на сообщение Владимир
10/08/2004

Уважаемая Альбина!

1.Не хватает новостей, у Вас что ничего в жизни фирмы не меняется? Скидки, новые модели.

2.Каталог не структурирован его лучше сделать как в интернет магазине с возможностью изменять и добавлять информацию без дизайн студии.(Совет: посмотрите компьютерные магазины у них каталоги сделаны лучше , чем у других)

В целом сайт неплох, но над ним нужно постоянно работать добавлять статьи интересные оптовикам, добавлять в каталог новые модели .Я не верю , что на сайте выложена вся номенклатура товара.



С уважением Владимир



Ссылка на сообщение Альбина.
10/08/2004

Добрый день ,Влададимир.Спасибо за замечания. Планирую сделать колонку новостей в ближайшее время.Вы подметили верно это далеко не вся номенклатура.Есть идея сделать внутренний сайт,со всей информацией к сожалению "жаба душит" когда конкуренты слизывают идеи.Хотя понимаю,что это глупо ,но пока ничего с этим поделать не могу.Говорят время лечит.



Ссылка на сообщение Владимир
11/08/2004

Уважаемая Альбина!

Не думайте о конкурентах думайте о партнерах, сайт для них должен быть информативен и удобен.

А конкуренты пусть слизывают идеи все равно проиграют

выигрывает только тот кто больше делает для бизнеса.

Старайтесь смотреть на сайт глазами партнеров, тогда деньги потрачены будут не зря.

Кстати идея с внутренним сайтом правильная(дилерская часть это удобно, туда и цены можно выложить) И сделайте его динамическим , что бы можно было вести его самой и оперативно менять информацию, а деньги окупятся и затраты на сайт уменьшатся.

И еще совет :Протестировать его на поиск информации. Составьте задания найти колготки, купальники такой-то фирмы и посмотрите за какое время ваши друзья справятся. Недорогой способ проверки сайта на эргономичность и удобство!



Успехов! Я верю , что у Вас все получится !



Ссылка на сообщение Альбина.
12/08/2004

Спасибо, Владимир за поддержку и добрые советы!Процветания Вам.



Ссылка на сообщение Maestro
13/08/2004

--------

Это моя больная мазоль.Полоса с права раздрожает.

--------



Святые хранители, ну что ж делать-то с вами..

Скажите веб(кто там он у вас) чтобы разницу в цветах бэкграунда сделал меньше..

Если не понятно то пусть напишет письмо - объясню..



Ссылка на сообщение Альбина.
20/08/2004

Спасибо,Maestro.Теперь на сайте все в порядке.Больная мозоль вылечена.



Ссылка на сообщение Альбина.
20/08/2004

И уже не раздражает.


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