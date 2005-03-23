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рентабельна ли торговля по почте?



Ссылка на сообщение Oleg
23/03/2005

Не знаю кто как, а мы отказались от работы с почтой. С начала на тебя сотрудники почты смотрят как на врага народа, потому что им работать приходится, потом оказывается, что нет бумаги нужного формата чтоб завернуть и норовят отправить в другое отделение. А если бумага есть - то работают как сонные мухи. Каждая отправка выливается минимум в 1-1,5 рабочего времени (которое тоже денег стоит).

А когда посылка возвращается - она в таком виде, как будто по ней слоны топтались - в продажу товар уже пустить нельзя.

А возвраты зачастую просто потому, что сотрудники почты по месту назначения не удосужились уведомление принести. Часто люди даже нам пишут и спрашивают где мол заказ. А он уже обратно идет. А иногда от откровенно мятых на почте отказываются. Я в принципе их понимаю - наверное тоже отказался бы...

Если все эти расходы в цену закладывать, то цена совершенно неконкурентная будет.

Так что если таки соберетесь работать - мин процентов 10 возвратов ожидайте.



Ссылка на сообщение zZz
24/03/2005

Минимум 10% возвратов - это сказка, бывает и до 50% доходит.



Ссылка на сообщение Курьерская служба ЭксДо
24/03/2005

Актуальна торговля по почте, но только не хрупким товаром, который может пострадать при транспортировке…..



Ссылка на сообщение ?
25/03/2005

А если деньги по наложенному платежу принимаются на расчетный счет, то насколько сильно сокращаются сроки прихода денег?



Ссылка на сообщение lnx
25/03/2005

Не надо приводить в пример всякие Отто да Ивы Рошеры. У них - ПОЧТА, а у нас - почта. Разница колоссальная.



Ссылка на сообщение Мария
14/05/2005

Торговля по почте может быть достаточно успешным бизнесом при умении правильно его организовать. Недавно прошла конференция "Mail Order in Russia 2005", посвященнная именно этому вопросу. Там можно было узнать обо всем, что касается торговли по почте и ее организации. Мы были организаторами,поэтому, если Вам нужны материалы, доклады - пишите нам. И в следующем году в апреле ждем Вас на следующей конференции.



Ссылка на сообщение wayfarer
14/05/2005

С нашей почтой работать нельзя. Случилось мне ехать 911-м поездом до краснодара, поезд почтовый (в другие билетов небыло) так я видел как грузят почту и посылки в вагоны:( просто кидают с подъехавшей тележки (метров 5-6) печальное зрелище



Ссылка на сообщение Люда
14/05/2005

А по-моему почта очень не плохо работает, только долго.Но те, кто заказывают товар почтой готовы потерперь. Сегодня общалась с девушкой из Якутии, ее не смущает доставка в течении 2 месяцев, главное, чтобы доставили. Хотя конечно хрупкий товар страшновато отправлять, но мне проще, мои посылки упакованы в мешки, и их можно ногами пинать, главное, чтобы не рвали специально :-)



Ссылка на сообщение Андрей
16/05/2005

Скажу по своему опыту:мы торговали сотовыми телефонами и аккумуляторами к ним,ну примерно год все было хорошо

(или почти хорошо),клиентов от

Питера до Амурской области.Все доставлялось быстро(особенно если обратно деньги шли электронным переводом-вообще песня),но в один прекрасный день потерялась бандероль.Конечно-же мы сделали повторное отправление.Начали искать пропавшую -нашли через 2 мес.,

но все попытки стрясти с УФПС

деньги за нарушение контрольных сроков доставки-это:стоимость отправки +3% за каждый просроченный день остались без результата.Кстати

поиском посылок может заниматься и отправитель и получатель."Почта России" когда захочет становиться непрбиваемой стеной,и найти виноватых у них очень трудно.

По возвратам-почти всегда вина

почтальона:забыли,поленились,

не в тот ящик опустили.

По бланкам-пишите сами,или

закажите программу которая-бы

печатала сама все бланки необходимые для отправки бандероли и наложного платежа,думаю что Ексель+

Акцес -вполне достаточно.

Вообщем удачи и терпения.

Улыбайтесь чаще при входе в отделение УФПС!


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