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равивать самому или искать партнёров с деньгами?
26/02/2004
Уважаемый Сергей!!!
Я полностью согласна с В2 и Евгением. В любом случае кредит - это лучше, чем партнер со своими деньгами. Вы будете привлекать человека с улицы, вы его не знаете совсем, делая его партнером, вы даёте ему власть, и не факт, что ему будет нравиться всё, что делаете вы. Это уже будет не ваш проект. А уж доверить ему всю финансовую сторону - это вообще безумие(на мой взгляд). Я знаю многих ДРУЗЕЙ ДЕТСТВА!!!, которые просто обворовывали и кидали друг друга, а тут чужой человек. Конечно, лучше взять грамотного бухгалтера (или даже обратиться в фирму, где целый круг специалистов), а если у вас не хватает времени на оформление документов, так можно взять наёмного сотрудника, который будет целыми днями ездить по организациям и стоять в очередях за обычную зарплату.
При таком раскладе вы не будете связаны никакими обязательствами, будете полновластным хозяином, а ваши сотрудники будут выполнять конкретную работу за конкретную зарплату.
Уважаемый Сергей!!!
Я полностью согласна с В2 и Евгением. В любом случае кредит - это лучше, чем партнер со своими деньгами. Вы будете привлекать человека с улицы, вы его не знаете совсем, делая его партнером, вы даёте ему власть, и не факт, что ему будет нравиться всё, что делаете вы. Это уже будет не ваш проект. А уж доверить ему всю финансовую сторону - это вообще безумие(на мой взгляд). Я знаю многих ДРУЗЕЙ ДЕТСТВА!!!, которые просто обворовывали и кидали друг друга, а тут чужой человек. Конечно, лучше взять грамотного бухгалтера (или даже обратиться в фирму, где целый круг специалистов), а если у вас не хватает времени на оформление документов, так можно взять наёмного сотрудника, который будет целыми днями ездить по организациям и стоять в очередях за обычную зарплату.
При таком раскладе вы не будете связаны никакими обязательствами, будете полновластным хозяином, а ваши сотрудники будут выполнять конкретную работу за конкретную зарплату.
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