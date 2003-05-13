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Продвижение собственной партнерской программы



Ссылка на сообщение Павел Коротов
13/05/2003

2 Андрей Сергеевич:

Давайте так: месяца через три возвращайтесь в эту тему и поделитесь своими дельными советами. Подадите, кстати, хороший пример прочим спецам и "спецам".



Ссылка на сообщение Андрей Сергеич
13/05/2003

... пора задуматься над поощрением творческих личностей безвозмездно делящихся опытом :о))



Ссылка на сообщение Павел Коротов
14/05/2003

Пора, Андрей Сергеич, давно пора. Ваша цитата, кстати: :)

"Не сегодня, завтра запускаем и мы свою партнерку... только именно свою, сами писали :о)) Хотелось бы услышать именно дельные советы. С удовольствием выслушаю."



Ссылка на сообщение Андрей Сергеич
14/05/2003

Так я же не о себе забочусь :о)

А о постоянных... Вот Константина фраза понравилась... "...есть человек 400 и пишут и пишут..." Так и мы тут... и ведь за уши не оттащить, общение знаете ли, интерактив - великая штука!



Ссылка на сообщение Олег
14/05/2003

Горячо присоединяюсь к поощрению творческих личностей, делящихся своим опытом. Готов делиться и дальше... в надежде на светлое будущее :)



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
14/05/2003

Тю! ребяты. обождите пару дней! Вас и агитировать не надо, вы уже готовые :)))

Предложу вам "поощрение". Не то что за уши - жить там будете. Дайте 2 дня! :-))))



Ссылка на сообщение А.Р.
14/05/2003

Ну чтож, Костантин, бум ждать... может и правда жить будем :) Лишь бы удобства не во дворе:) Вообщем в нетерпении..



Ссылка на сообщение Андрей Сергеич
14/05/2003

Костя, а Вы ИНТРИГАНТ...


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