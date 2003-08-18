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Продажи в америку
18/08/2003
2 Frufru
"И ваш дорогой американец никогда не узнает что дает свою кредику Васе Пупкину из Урюпинска."
Так ему об этом и знать не надо, он только имет в своем кошельке кредитки с выше упомянутыми платежными системами: Visa, Master Card, American Express, Если Вася Пупкин будет иметь эмблемы этих систем у себя на web магазине, то американец заплатит, потому, что эти системы всегда защищают своих клиентов от воров.
Главная проблема для Вася Пупкин принимать эти системы.
2 Frufru
"И ваш дорогой американец никогда не узнает что дает свою кредику Васе Пупкину из Урюпинска."
Так ему об этом и знать не надо, он только имет в своем кошельке кредитки с выше упомянутыми платежными системами: Visa, Master Card, American Express, Если Вася Пупкин будет иметь эмблемы этих систем у себя на web магазине, то американец заплатит, потому, что эти системы всегда защищают своих клиентов от воров.
Главная проблема для Вася Пупкин принимать эти системы.
18/08/2003
"Отдавая кредитку кассиру..."
Покупатель верит своей кредитке ! своему банку, который эмитировал ее (иначе бы он там свои деньги не держал. Это у нас у некоторых по 1 кредитке. У очень некоторых - по 2-3. А в Штатах - у каждого по 5. Что что, а свои денежки там считать умеют. Там все разговоры только о деньгах.
"Номера кредиток воруют не только в интернете - самый простой способ - это подкупить кассира в обычном магазине".
У-гу, Это в нашем. Иди-ка подкупи кассира в америкосском маркете. Интересно, сколько тебе дадут...
И аналогия - совершенно неадекватная. Одно дело платить в лабазе через дорогу (он, лабаз, абсолютно доставаем). Другое - хрен знает в какую страну, с нестабильной экономикой и пр. прелестями...
Мне тоже платят из-за рубежа. Но
1) это как правило бывшие "наши" или их дети.
2) на основе контракта.
А вот так. что бы просто в ИМ - 80% скажут "на-фиг - на-фиг!"
"ваш дорогой американец никогда не узнает что дает свою кредику Васе Пупкину"
Вот! и я про тоже. Американец будет платить американской фирме, через привычную ему процедуру. Но не через Ассист напрямую.
"Отдавая кредитку кассиру..."
Покупатель верит своей кредитке ! своему банку, который эмитировал ее (иначе бы он там свои деньги не держал. Это у нас у некоторых по 1 кредитке. У очень некоторых - по 2-3. А в Штатах - у каждого по 5. Что что, а свои денежки там считать умеют. Там все разговоры только о деньгах.
"Номера кредиток воруют не только в интернете - самый простой способ - это подкупить кассира в обычном магазине".
У-гу, Это в нашем. Иди-ка подкупи кассира в америкосском маркете. Интересно, сколько тебе дадут...
И аналогия - совершенно неадекватная. Одно дело платить в лабазе через дорогу (он, лабаз, абсолютно доставаем). Другое - хрен знает в какую страну, с нестабильной экономикой и пр. прелестями...
Мне тоже платят из-за рубежа. Но
1) это как правило бывшие "наши" или их дети.
2) на основе контракта.
А вот так. что бы просто в ИМ - 80% скажут "на-фиг - на-фиг!"
"ваш дорогой американец никогда не узнает что дает свою кредику Васе Пупкину"
Вот! и я про тоже. Американец будет платить американской фирме, через привычную ему процедуру. Но не через Ассист напрямую.
18/08/2003
Константин, похоже вы не в курсе что у процессингов кредитных карт есть возможность работы через POS треминал когда покупатель вводит данные своей кредитки не на сайте процессинга а напрямую в магазине.
Говоря о доверии покупателя к магазину я как раз имел в виду именно такую схему. Конечно, отсылать покупателя на сайт Assista не прокатит - тут вы правы и лучше использовать авторитетный западный процессинг.
А вот если напрямую у клиента брать номер кредитки, то не важно потом какой у вас процессинг.
Константин, похоже вы не в курсе что у процессингов кредитных карт есть возможность работы через POS треминал когда покупатель вводит данные своей кредитки не на сайте процессинга а напрямую в магазине.
Говоря о доверии покупателя к магазину я как раз имел в виду именно такую схему. Конечно, отсылать покупателя на сайт Assista не прокатит - тут вы правы и лучше использовать авторитетный западный процессинг.
А вот если напрямую у клиента брать номер кредитки, то не важно потом какой у вас процессинг.
19/08/2003
По-моему Константин Тимошенко вы отошли от сути вопроса, Медведев Олег интересовался мнением о платежной системе Assist, так вот, на мой взгляд система хорошая и подходит для работы с клиентами со всего мира (это собственный опыт), по-поводу доверия иностранных граждан к этой системе вопрос вторичный, поскольку как правилно заметил(а) Frufru, ну не хотите чтобы клиент видел через какую платежную систему работаете не показывайте это, технически это возможно. На самом деле более актуальный вопрос это логистика - доставка товара, таможня и т.д - в итоге все упирается в это. Кстати на этом форуме не видел широкого обсуждения проблем логистики, может кто подскажет?
По-моему Константин Тимошенко вы отошли от сути вопроса, Медведев Олег интересовался мнением о платежной системе Assist, так вот, на мой взгляд система хорошая и подходит для работы с клиентами со всего мира (это собственный опыт), по-поводу доверия иностранных граждан к этой системе вопрос вторичный, поскольку как правилно заметил(а) Frufru, ну не хотите чтобы клиент видел через какую платежную систему работаете не показывайте это, технически это возможно. На самом деле более актуальный вопрос это логистика - доставка товара, таможня и т.д - в итоге все упирается в это. Кстати на этом форуме не видел широкого обсуждения проблем логистики, может кто подскажет?
19/08/2003
Магазин по продажи предметов искусства использует Assist 2 года. Торговля по всему миру, больше всего в США. О том, что номера кр. карт и сами платежи принемает не магазин, а плат. система открыто написано на сайте. Иначе у покупателя будут возникать вопросы: зачем его переадресовали на др. сайт. Покупатели доверяют магазину и платежной системе. Проблема только в ограниченном количестве карточек, принемаемых Assistom.
Магазин по продажи предметов искусства использует Assist 2 года. Торговля по всему миру, больше всего в США. О том, что номера кр. карт и сами платежи принемает не магазин, а плат. система открыто написано на сайте. Иначе у покупателя будут возникать вопросы: зачем его переадресовали на др. сайт. Покупатели доверяют магазину и платежной системе. Проблема только в ограниченном количестве карточек, принемаемых Assistom.
19/06/2004
Я так думаю, что платежная система должна быть такова, чтобы Вы могли работать из Восточной Европы. А таковых, т.е. признаваемых американцами и работающих в Восточной Европой - раз-два и обчёлся. Реально - ccnow, 2checkout и, пожалуй, всё. Отправка - для дорогих изделий - курьерская почта типа FedEx, UPS, DHL, в общем их много таких контор, с десяток наберётся, цены кусачие и вопрос с таможенным оформлением может возникнуть. Если что-то совсем недорогое - обычной почтой.
Но есть ещё иная суть в продаже - Ваша продукция должна быть в наличии, т.е. то, что показано на сайте - то и должно отправляться, а вот если при отправке возникают проблемы - это уже очень плохо. Вот над этим вопросом стоит подумать, особенно если речь идёт об индивидуальных работах.
Я так думаю, что платежная система должна быть такова, чтобы Вы могли работать из Восточной Европы. А таковых, т.е. признаваемых американцами и работающих в Восточной Европой - раз-два и обчёлся. Реально - ccnow, 2checkout и, пожалуй, всё. Отправка - для дорогих изделий - курьерская почта типа FedEx, UPS, DHL, в общем их много таких контор, с десяток наберётся, цены кусачие и вопрос с таможенным оформлением может возникнуть. Если что-то совсем недорогое - обычной почтой.
Но есть ещё иная суть в продаже - Ваша продукция должна быть в наличии, т.е. то, что показано на сайте - то и должно отправляться, а вот если при отправке возникают проблемы - это уже очень плохо. Вот над этим вопросом стоит подумать, особенно если речь идёт об индивидуальных работах.
21/10/2004
В Америке есть специальные склады для хранения товаров и изделий. Эти склады работают через инет. Один из проверенных складов http://www.padepot.com/
Он принимает ваш товар, хранит его на своем складе, а потом отправляет вашему покупателю по указанному адресу
Вы может находиться где угодно, все операции производятся через интернет. При поступлении на склад каждая единица товара обрабатывается и информация о ней заносится в базу данных. Работа персонала склада по описанию ваших товаров оплачивается отдельно.
Лучше, если все изделия в партии будут однотипными. Это уменьшит затраты на их внесение в базу данных.
При регистрации они берут плату в 100 долларов, а также процент с каждой операции по отправке изделий вашим покупателям. Но общие затраты времени и денег на пересылку оказываются меньше, чем при международной почтовой доставке туда.
Чем тяжелей посылка, тем дешевле ее доставить. Собрав свои изделия и товары в один пак, и отправив за бугор на склад можно решить многие проблемы.
Скажу честно, мной не проверенно, но наши соотечественники делают так бизнес со своим товаром.
В Америке есть специальные склады для хранения товаров и изделий. Эти склады работают через инет. Один из проверенных складов http://www.padepot.com/
Он принимает ваш товар, хранит его на своем складе, а потом отправляет вашему покупателю по указанному адресу
Вы может находиться где угодно, все операции производятся через интернет. При поступлении на склад каждая единица товара обрабатывается и информация о ней заносится в базу данных. Работа персонала склада по описанию ваших товаров оплачивается отдельно.
Лучше, если все изделия в партии будут однотипными. Это уменьшит затраты на их внесение в базу данных.
При регистрации они берут плату в 100 долларов, а также процент с каждой операции по отправке изделий вашим покупателям. Но общие затраты времени и денег на пересылку оказываются меньше, чем при международной почтовой доставке туда.
Чем тяжелей посылка, тем дешевле ее доставить. Собрав свои изделия и товары в один пак, и отправив за бугор на склад можно решить многие проблемы.
Скажу честно, мной не проверенно, но наши соотечественники делают так бизнес со своим товаром.
21/10/2004
А что лучше/дешевле использовать для экспресс доставки мелких пакетов из Росии в США ? EMS, DHL ? Кто у нас еще это делает и у кого божеские цены ?
И еще вопрос.
В основном сейчас отправляю единичные заказы обычной авиапочтой со своего дом. адреса. В декларации помечаю как подарок. Но постепенно кол-во заказов увеличивается и я планирую расширить ассортимент и усилить меры по увеличению продаж :) Какие подводные камни могут всплыть ? Не привлекут ли внимание множественные отправления с одного адреса таможни, налоговой ... ? Как развиваться ? Какие шаги, гуру, подскажите плиз.
А что лучше/дешевле использовать для экспресс доставки мелких пакетов из Росии в США ? EMS, DHL ? Кто у нас еще это делает и у кого божеские цены ?
И еще вопрос.
В основном сейчас отправляю единичные заказы обычной авиапочтой со своего дом. адреса. В декларации помечаю как подарок. Но постепенно кол-во заказов увеличивается и я планирую расширить ассортимент и усилить меры по увеличению продаж :) Какие подводные камни могут всплыть ? Не привлекут ли внимание множественные отправления с одного адреса таможни, налоговой ... ? Как развиваться ? Какие шаги, гуру, подскажите плиз.
21/10/2004
>> Магазин по продажи предметов искусства использует Assist 2 года.
Сергей, а как вы проводите авторизацию в ассисте - в рублях, или в долларах. Я так думаю, что в рублях. В таком случае что видит покупатель в стейтменте? Насколько отличается курс конвертации от курса Центробанка на момент снятия денег??
>> Магазин по продажи предметов искусства использует Assist 2 года.
Сергей, а как вы проводите авторизацию в ассисте - в рублях, или в долларах. Я так думаю, что в рублях. В таком случае что видит покупатель в стейтменте? Насколько отличается курс конвертации от курса Центробанка на момент снятия денег??
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