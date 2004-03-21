/
Регистрация
Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Читайте нас также:
/
Регистрация

об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Форум Архив
Главная Форум Специальные форумы Архив
Предыдущая 1 2
Ответить

Продажа Парфюмерного сайта



Ссылка на сообщение Константин
21/03/2004

Это - не истина (тем более азбучная), а реникса (отборная). Интернет-то как раз и позволяет жителю Высоких Ямок купить то, что ему иначе никак не пощупать и не понюхать, в своих ВЯ. Да и я сам что то не припомню, что бы покупал "цупанное, пробованное". Ну с "железом" проще конечно, можно по параметрам...

Но если, Вы, Вадим, всерьез считаете что какой-нить парфюм Кензо покупают только потому, что "он на 50 руб дешевле, чем в магазине" - в сад... Тут точно, надо что то в консерватории править, и серьезно. Если это еще возможно.

Кстати, я разве написал "раздавать"? Я написал "продавать". Что в офф-е делается - я знаю. Но кто из ИМ пробники высылает? Не подсткажете, плиз, гуру Вы наш...

(и давайте личную неприязнь не выпячивать в качестве аргумента... низко это...)



Ссылка на сообщение Vadim
22/03/2004

О какой это "личной неприязни" речь? Гм...

Теперь опять о простом. Верхние Ямки парфюм не покупают, 99% продаж парфюмерии - это столицы, уж извините, и именно потому, что парфюмы не покупают никогда по описанию. Просто потому, Константин, и Вы не знаете об этом, видимо, что парфюм на коже человека звучит индивидуально. На Лене по-одному, а на Кате по-другому. Выбирать его по описанию - глупость несусветная, описания лишь ориентиры.

Да, я считаю, что единственной мотивацией такой капризной для интернета покупки является цена и доставка.

Ну пробники - это элементарно. Загляните на главный (по статистике) магазин аромат.ру и ознакомьтесь. Ну еще пару десятков сайтов подкинуть?

А некомпетентность, Константин, смешна.



Ссылка на сообщение Константин
22/03/2004

Вадим, я не могу вам объяснять собственно суть технологии, поскольку это - готовое решение проблемы. Оно (решение) не раздается, а продается, за деньги. Поэтому я позволил себе "под настроение" только намекнуть. Кто понял - понял, нет - нет. Вам эти намеки показались "некомпетентностью" - :) да и ради Бога! нам с вами в одной упряжке не работать. Вы равняетесь на "аромат", я на логику и психологию...

У каждого - свои недостатки. :)



Ссылка на сообщение Vadim
22/03/2004

Полностью согласен с последней фразой.

Если конечно, у Вас есть некое эксклюзивное решение, технологии, может быть, даже новая операционная система или прорыв в эксплуатационных механизмах такого рода сайтов... То просто снимаю шляпу.

А мы-то тут по-простому все больше: клики-заказы-отгрузки. А перед Вами снимаю шляпу, коли такие ресурсы имеются.



Ссылка на сообщение Алекс
22/03/2004

Вадим, бесполезно указывать Константину... Он тут днюет и ночует. Территория этого форума им помечена давно :)



Ссылка на сообщение Валерий
08/05/2004

Человек продает свое детище, кому не нравится, не покупайте. Идите дальше гуляйте по инету. Нечего хамить и критиковать то, что сами никогда не создадите. Тот, кто много болтает, сам ни на что не способен.


Ответить
Предыдущая 1 2




Ответить


Форум закрыт. Написание сообщений ограничено




Разделы форума

Открытие бизнеса

   Бизнес-планирование
   Привлечение инвестиций
   Название и регистрация
   Сайт и приложение
   Первые шаги

Привлечение клиентов

   SEO и продающий маркетинг
   Продвижение бренда
   Нестандартные методы продвижения
   Эффективность рекламы

Удержание клиентов

   Дизайн и usability
   Контент
   CRM и взаимоотношения с клиентами

Ведение бизнеса

   Автоматизация
   Бухгалтерия и налогообложение
   Безопасность
   Доставка и логистика
   Обучение и управление персоналом
   Общий менеджмент
   Платежные системы
   Управление ассортиментом
   Юридические вопросы

Тенденции развития

   Российские тенденции
   Международные тенденции

Специальные форумы

   Новости Oborot.ru
   Кофейня
   Работа над ошибками
   Архив


Популярные темы
"Ригла" Alibaba AliЕxpress Amazon Avito Black Friday Cainiao GfK Goods.ru IKEA JD LED agency LetoSale Office Sharing Otto seo smm UTM Законопроект Исследования Киберпонедельник Китай М.Видео Максим Ноготков Олег Малис Роспатент Сафмар Сбербанк Связной Техносила Эльдорадо Энтер Юлмарт аудит беспилотники доставка дроны инвестиции мобильные покупки начинающим онлайн-аптеки онлайн-кинотеатры онлайн-продажа лекарств распродажа юмор

2001 - 2018 © Оборот.ру. Все права защищены