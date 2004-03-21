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Продажа Парфюмерного сайта
21/03/2004
Это - не истина (тем более азбучная), а реникса (отборная). Интернет-то как раз и позволяет жителю Высоких Ямок купить то, что ему иначе никак не пощупать и не понюхать, в своих ВЯ. Да и я сам что то не припомню, что бы покупал "цупанное, пробованное". Ну с "железом" проще конечно, можно по параметрам...
Но если, Вы, Вадим, всерьез считаете что какой-нить парфюм Кензо покупают только потому, что "он на 50 руб дешевле, чем в магазине" - в сад... Тут точно, надо что то в консерватории править, и серьезно. Если это еще возможно.
Кстати, я разве написал "раздавать"? Я написал "продавать". Что в офф-е делается - я знаю. Но кто из ИМ пробники высылает? Не подсткажете, плиз, гуру Вы наш...
(и давайте личную неприязнь не выпячивать в качестве аргумента... низко это...)
Это - не истина (тем более азбучная), а реникса (отборная). Интернет-то как раз и позволяет жителю Высоких Ямок купить то, что ему иначе никак не пощупать и не понюхать, в своих ВЯ. Да и я сам что то не припомню, что бы покупал "цупанное, пробованное". Ну с "железом" проще конечно, можно по параметрам...
Но если, Вы, Вадим, всерьез считаете что какой-нить парфюм Кензо покупают только потому, что "он на 50 руб дешевле, чем в магазине" - в сад... Тут точно, надо что то в консерватории править, и серьезно. Если это еще возможно.
Кстати, я разве написал "раздавать"? Я написал "продавать". Что в офф-е делается - я знаю. Но кто из ИМ пробники высылает? Не подсткажете, плиз, гуру Вы наш...
(и давайте личную неприязнь не выпячивать в качестве аргумента... низко это...)
22/03/2004
О какой это "личной неприязни" речь? Гм...
Теперь опять о простом. Верхние Ямки парфюм не покупают, 99% продаж парфюмерии - это столицы, уж извините, и именно потому, что парфюмы не покупают никогда по описанию. Просто потому, Константин, и Вы не знаете об этом, видимо, что парфюм на коже человека звучит индивидуально. На Лене по-одному, а на Кате по-другому. Выбирать его по описанию - глупость несусветная, описания лишь ориентиры.
Да, я считаю, что единственной мотивацией такой капризной для интернета покупки является цена и доставка.
Ну пробники - это элементарно. Загляните на главный (по статистике) магазин аромат.ру и ознакомьтесь. Ну еще пару десятков сайтов подкинуть?
А некомпетентность, Константин, смешна.
О какой это "личной неприязни" речь? Гм...
Теперь опять о простом. Верхние Ямки парфюм не покупают, 99% продаж парфюмерии - это столицы, уж извините, и именно потому, что парфюмы не покупают никогда по описанию. Просто потому, Константин, и Вы не знаете об этом, видимо, что парфюм на коже человека звучит индивидуально. На Лене по-одному, а на Кате по-другому. Выбирать его по описанию - глупость несусветная, описания лишь ориентиры.
Да, я считаю, что единственной мотивацией такой капризной для интернета покупки является цена и доставка.
Ну пробники - это элементарно. Загляните на главный (по статистике) магазин аромат.ру и ознакомьтесь. Ну еще пару десятков сайтов подкинуть?
А некомпетентность, Константин, смешна.
22/03/2004
Вадим, я не могу вам объяснять собственно суть технологии, поскольку это - готовое решение проблемы. Оно (решение) не раздается, а продается, за деньги. Поэтому я позволил себе "под настроение" только намекнуть. Кто понял - понял, нет - нет. Вам эти намеки показались "некомпетентностью" - :) да и ради Бога! нам с вами в одной упряжке не работать. Вы равняетесь на "аромат", я на логику и психологию...
У каждого - свои недостатки. :)
Вадим, я не могу вам объяснять собственно суть технологии, поскольку это - готовое решение проблемы. Оно (решение) не раздается, а продается, за деньги. Поэтому я позволил себе "под настроение" только намекнуть. Кто понял - понял, нет - нет. Вам эти намеки показались "некомпетентностью" - :) да и ради Бога! нам с вами в одной упряжке не работать. Вы равняетесь на "аромат", я на логику и психологию...
У каждого - свои недостатки. :)
22/03/2004
Полностью согласен с последней фразой.
Если конечно, у Вас есть некое эксклюзивное решение, технологии, может быть, даже новая операционная система или прорыв в эксплуатационных механизмах такого рода сайтов... То просто снимаю шляпу.
А мы-то тут по-простому все больше: клики-заказы-отгрузки. А перед Вами снимаю шляпу, коли такие ресурсы имеются.
Полностью согласен с последней фразой.
Если конечно, у Вас есть некое эксклюзивное решение, технологии, может быть, даже новая операционная система или прорыв в эксплуатационных механизмах такого рода сайтов... То просто снимаю шляпу.
А мы-то тут по-простому все больше: клики-заказы-отгрузки. А перед Вами снимаю шляпу, коли такие ресурсы имеются.
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