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Продаю прибыльный интернет-магазин внедорожного и туристического снаряжени
Владислав Мозговой,
Основатель, владелец. FULL DRIVE SHOP
Основатель, владелец. FULL DRIVE SHOP
16/08/2017
Продаю прибыльный интернет-магазин внедорожного и туристического снаряжения.
Недавно обновленный современный дизайн, грамотное юзабилити, настроенный прием онлайн платежей, база постоянных клиентов. Бизнес реально существует 8 лет, занимался для души.
Что включает предложение:
- функционирующий интернет-магазин
- база действующих клиентов
- seo-оптимизация с посещаемостью от 150 до 250 человек в сутки
- менеджер по обработке входящих заявок (опционально)
- наработанная база курьеров
- база проверенных поставщиков
- закрепленная оптовая скидка от поставщиков
- техническая поддержка на первоначальном этапе
Стоимость бизнеса: 600 000 руб
Чистая прибыль в месяц: от 50 до 150 000 руб.
Горячий сезон: сентябрь - апрель
Через месяц начало пикового сезона. Успеете разобраться и к зиме выйти на хороший доход. По всем вопросам пишите или звоните! Продаю не торопясь,прибыль и сейчас приносит.
http://www.fulldrive-shop.ru/
Продаю прибыльный интернет-магазин внедорожного и туристического снаряжения.
Недавно обновленный современный дизайн, грамотное юзабилити, настроенный прием онлайн платежей, база постоянных клиентов. Бизнес реально существует 8 лет, занимался для души.
Что включает предложение:
- функционирующий интернет-магазин
- база действующих клиентов
- seo-оптимизация с посещаемостью от 150 до 250 человек в сутки
- менеджер по обработке входящих заявок (опционально)
- наработанная база курьеров
- база проверенных поставщиков
- закрепленная оптовая скидка от поставщиков
- техническая поддержка на первоначальном этапе
Стоимость бизнеса: 600 000 руб
Чистая прибыль в месяц: от 50 до 150 000 руб.
Горячий сезон: сентябрь - апрель
Через месяц начало пикового сезона. Успеете разобраться и к зиме выйти на хороший доход. По всем вопросам пишите или звоните! Продаю не торопясь,прибыль и сейчас приносит.
http://www.fulldrive-shop.ru/
Anton None,
None None
None None
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12:40
Добрый день.
Скиньте плиз в личку домен.
Добрый день.
Скиньте плиз в личку домен.
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