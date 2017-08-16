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Продаю прибыльный интернет-магазин внедорожного и туристического снаряжени



Ссылка на сообщение Владислав Мозговой,
Основатель, владелец. FULL DRIVE SHOP
16/08/2017

Продаю прибыльный интернет-магазин внедорожного и туристического снаряжения.
Недавно обновленный современный дизайн, грамотное юзабилити, настроенный прием онлайн платежей, база постоянных клиентов. Бизнес реально существует 8 лет, занимался для души.

Что включает предложение:
- функционирующий интернет-магазин
- база действующих клиентов
- seo-оптимизация с посещаемостью от 150 до 250 человек в сутки
- менеджер по обработке входящих заявок (опционально)
- наработанная база курьеров
- база проверенных поставщиков
- закрепленная оптовая скидка от поставщиков
- техническая поддержка на первоначальном этапе

Стоимость бизнеса: 600 000 руб
Чистая прибыль в месяц: от 50 до 150 000 руб.
Горячий сезон: сентябрь - апрель

Через месяц начало пикового сезона. Успеете разобраться и к зиме выйти на хороший доход. По всем вопросам пишите или звоните! Продаю не торопясь,прибыль и сейчас приносит.

http://www.fulldrive-shop.ru/



Ссылка на сообщение Anton None,
None None
1
12:40

Добрый день.
Скиньте плиз в личку домен.


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