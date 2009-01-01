Продаётся интернет магазин электроники и аксессуаров BuyGadget.ru
Николай Лебедев,
учредитель LL
учредитель LL
15:36
Магазин работает на рынке с 2009 года. Мы предлагаем комплекс отлаженных бизнес процессов, включающих в себя: Индивидуальную платформу с множеством интегрированных сервисов. (подробное описание сервисов смотрите ниже). Запоминающиеся и хорошо узнаваемое доменное имя buygadget.ru. Индивидуальный дизайн (интерфейс) разработанный европейским дизайн бюро, дизайн сайта выгодно отличается от конкурентов. Налаженные связи с поставщиками в России и за рубежом. А также клиентскую базу.
1. Что предлагается:
1.1. BuyGadget.ru – это яркое запоминающееся доменное имя, а также прекрасное название для будущего бренда. Доменное имя зарегистрировано почти 10 лет назад, у него безупречная история и высокие показатели цитируемости. Сам магазин работает на рынке с 2009 года.
1.2. Индивидуальный дизайн (интерфейс) разработан европейским дизайн бюро, дизайн сайта выгодно отличается от конкурентов. Это повышает уровень доверия покупателей и позволяет не думать о реновации на многие годы вперед. Логика сайта создавалась на основе анализа маркетолога.
1.3. Налаженные связи с поставщиками в России и за рубежом.
1.4. CRM с базой лояльных клиентов – более 3840 клиентов.
1.5. Слаженная команда профессионалов, включающая в себя: программистов, специалистов по рекламе и маркетингу, дизайнеров. Все специалисты хорошо знакомы со спецификой проекта и готовы продолжить сотрудничество.
1.6. Настроенные рекламные кампании на Яндекс Маркет. У магазина на Яндекс маркет высокий рейтинг (4 звезды) и более 130 отзывов - магазин подключен и полностью. Также настроена группа в Facebook (но не раскручена)
1.7. Контент сайта – более тысячи карточек товаров с фото и описанием.
2. Основные финансовые показатели:
Оборот за 2015 год: 5 739 411,81 руб.
Прибыль за год: 1 670 200,32 руб.
Среднемесячная: 139 183,36 руб.
Оборот за 2016 год: 6 017 394,46 руб.
Прибыль за год: 1 259 615,54 руб.
Среднемесячная: 104 967,96 руб.
Оборот за 2017 год - не указываю, поскольку он не информативен. Мы минимизировали закупки товара и полностью сосредоточили усилия на новом проекте. При этом все контакты поставщиков актуальны и нужно лишь время и средства для возобновления продаж.
Указана чистая прибыль, после выплаты зарплат сотрудников. Коллектив магазина из двух сотрудников, а также приходящего бухгалтера и курьеров.
3. Платформа сайта:
3.1. Собственная платформа (движок сайта) создана компанией diansoftware.com, включает в себя множество функций, настроек и возможностей для интеграции. В платформу сайта за годы пользования интегрировано множество полезных сервисов, без которых немыслима успешная работа, мы потратили достаточно много времени и отобрали лучшие сервисы из существующие на рынке.
3.2. Проект реализован на php-фреймворке, в качестве БД используется MySQL. Код четко структурирован и работает быстро, медленных запросов нет. Число запросов к БД оптимизировано и минимизировано. Проект масштабируется под увеличение нагрузки (увеличение числа пользователей). Может свободно работать при минимальных серверных мощностях. Также настроены механизмы ежедневного резервного копирования проекта на сторонний сервер (бекап). Домен и хостинг на выделенном сервере.
3.3. Уникальная встроенная система рассылок через e-mail синхронизированная с сервисом MailChimp
3.4. Система аналитики продаж, указывается тр
афик по каналам, незаменимый инструмент для анализа и настройки рекламы.
3.5. Личные кабинеты для зарегистрированных клиентов, система расчета скидки, а также отображение и выгрузка прайс листов на сайте.
3.6. Интеграция с наиболее популярным на сегодняшний день сервисом учета оборота продаж «Мой Склад», для адептов работы «по старинке» предусмотрена возможность подключения 1С
3.7. Настроены шлюзы оплаты платежные систем: Сбербанк, РБК (прием оплаты картой на сайте).
3.8. Возможность выгрузки товаров Яндекс Маркет, на самом аккаунте Яндекс маркет у магазнина высокий рейтинг (4 звезды) и более 130 отзывов - магазин подключен и полностью настроен. Предусмотрен выбор различных настроек. Аккаунт яндекс маркета передается в пользование вместе с сайтом
3.9. Автоматизированный расчет стоимости доставки в зависимости от веса и прочих параметров. В текущей настройки использована компания курьерской доставки «Сдэк». Компания выбрана не случайно и на наш взгляд имеет оптимальное соотношение цена / качество.
3.10. Возможность создание дополнительных функций и настроек «админки» сайта исходя из потребностей будущего владельца.
4. Наши обязательства:
4.1. Поскольку мы ответственно относимся к данному проекту, то готовы оказать техническую помощь при покупке (смена сервера, логинов/паролей, аккаунтов платежных систем, аккаунтов "Моего Склада" и т.д.
4.2. В течении 1месяца после покупки, мы предоставляем техническую поддержку и консультируем по возникающим вопросам.
Стоимость: 990 000 руб.
Магазин работает на рынке с 2009 года. Мы предлагаем комплекс отлаженных бизнес процессов, включающих в себя: Индивидуальную платформу с множеством интегрированных сервисов. (подробное описание сервисов смотрите ниже). Запоминающиеся и хорошо узнаваемое доменное имя buygadget.ru. Индивидуальный дизайн (интерфейс) разработанный европейским дизайн бюро, дизайн сайта выгодно отличается от конкурентов. Налаженные связи с поставщиками в России и за рубежом. А также клиентскую базу.
1. Что предлагается:
1.1. BuyGadget.ru – это яркое запоминающееся доменное имя, а также прекрасное название для будущего бренда. Доменное имя зарегистрировано почти 10 лет назад, у него безупречная история и высокие показатели цитируемости. Сам магазин работает на рынке с 2009 года.
1.2. Индивидуальный дизайн (интерфейс) разработан европейским дизайн бюро, дизайн сайта выгодно отличается от конкурентов. Это повышает уровень доверия покупателей и позволяет не думать о реновации на многие годы вперед. Логика сайта создавалась на основе анализа маркетолога.
1.3. Налаженные связи с поставщиками в России и за рубежом.
1.4. CRM с базой лояльных клиентов – более 3840 клиентов.
1.5. Слаженная команда профессионалов, включающая в себя: программистов, специалистов по рекламе и маркетингу, дизайнеров. Все специалисты хорошо знакомы со спецификой проекта и готовы продолжить сотрудничество.
1.6. Настроенные рекламные кампании на Яндекс Маркет. У магазина на Яндекс маркет высокий рейтинг (4 звезды) и более 130 отзывов - магазин подключен и полностью. Также настроена группа в Facebook (но не раскручена)
1.7. Контент сайта – более тысячи карточек товаров с фото и описанием.
2. Основные финансовые показатели:
Оборот за 2015 год: 5 739 411,81 руб.
Прибыль за год: 1 670 200,32 руб.
Среднемесячная: 139 183,36 руб.
Оборот за 2016 год: 6 017 394,46 руб.
Прибыль за год: 1 259 615,54 руб.
Среднемесячная: 104 967,96 руб.
Оборот за 2017 год - не указываю, поскольку он не информативен. Мы минимизировали закупки товара и полностью сосредоточили усилия на новом проекте. При этом все контакты поставщиков актуальны и нужно лишь время и средства для возобновления продаж.
Указана чистая прибыль, после выплаты зарплат сотрудников. Коллектив магазина из двух сотрудников, а также приходящего бухгалтера и курьеров.
3. Платформа сайта:
3.1. Собственная платформа (движок сайта) создана компанией diansoftware.com, включает в себя множество функций, настроек и возможностей для интеграции. В платформу сайта за годы пользования интегрировано множество полезных сервисов, без которых немыслима успешная работа, мы потратили достаточно много времени и отобрали лучшие сервисы из существующие на рынке.
3.2. Проект реализован на php-фреймворке, в качестве БД используется MySQL. Код четко структурирован и работает быстро, медленных запросов нет. Число запросов к БД оптимизировано и минимизировано. Проект масштабируется под увеличение нагрузки (увеличение числа пользователей). Может свободно работать при минимальных серверных мощностях. Также настроены механизмы ежедневного резервного копирования проекта на сторонний сервер (бекап). Домен и хостинг на выделенном сервере.
3.3. Уникальная встроенная система рассылок через e-mail синхронизированная с сервисом MailChimp
3.4. Система аналитики продаж, указывается тр
афик по каналам, незаменимый инструмент для анализа и настройки рекламы.
3.5. Личные кабинеты для зарегистрированных клиентов, система расчета скидки, а также отображение и выгрузка прайс листов на сайте.
3.6. Интеграция с наиболее популярным на сегодняшний день сервисом учета оборота продаж «Мой Склад», для адептов работы «по старинке» предусмотрена возможность подключения 1С
3.7. Настроены шлюзы оплаты платежные систем: Сбербанк, РБК (прием оплаты картой на сайте).
3.8. Возможность выгрузки товаров Яндекс Маркет, на самом аккаунте Яндекс маркет у магазнина высокий рейтинг (4 звезды) и более 130 отзывов - магазин подключен и полностью настроен. Предусмотрен выбор различных настроек. Аккаунт яндекс маркета передается в пользование вместе с сайтом
3.9. Автоматизированный расчет стоимости доставки в зависимости от веса и прочих параметров. В текущей настройки использована компания курьерской доставки «Сдэк». Компания выбрана не случайно и на наш взгляд имеет оптимальное соотношение цена / качество.
3.10. Возможность создание дополнительных функций и настроек «админки» сайта исходя из потребностей будущего владельца.
4. Наши обязательства:
4.1. Поскольку мы ответственно относимся к данному проекту, то готовы оказать техническую помощь при покупке (смена сервера, логинов/паролей, аккаунтов платежных систем, аккаунтов "Моего Склада" и т.д.
4.2. В течении 1месяца после покупки, мы предоставляем техническую поддержку и консультируем по возникающим вопросам.
Стоимость: 990 000 руб.
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