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Продается Интернет-магазин детских товаров по себестоимости вложений
Валерий Токарь,
основатель и генеральный директор ООО "БэбиРусса"
основатель и генеральный директор ООО "БэбиРусса"
02/09/2017
Продается по себестоимости вложений (1 220 000 руб.) интернет-магазин детских товаров с уникальным дизайном и функционалом (уникальная бонусная и скидочная системы). Магазин разрабатывался и дорабатывался крупными веб-студиями. Сайт магазина разрабатывался в 2013 году, но после завершения работ не запускался. По организационным причинам был запущен только в ноябре 2016 года. Несмотря на это магазин постоянно дорабатывался в плане функционала и наполнялся товарами. Недавно была произведена полная внутренняя SEO-оптимизация сайта магазина (техническая, пользовательская оптимизация, написаны SEO-тексты для разделов и категорий товаров и тд), что дает уже уникальных посетителей в день без рекламы (полноценные результаты оптимизации можно будет увидеть после индексации всего сайта, как правило, через 2-3 месяца). Все товары загружены с уникальным описанием (никакого копирования с других сайтов!), что является большим плюсом для продвижения в поисковых системах (поисковые системы понижают в выдаче сайты с неуникальным наполнением). Магазин польностью масштабируемый. Система управления сайтом - 1С-Битрикс (самая совершенная система на просторах СНГ). Таким образом можно осуществить любые, даже самые сложные доработки магазина.
Есть мобильная версия сайта.
Есть раскрученная группа Вконтакте (около 4000 участников).
Стоимость инвестиций в создание аналогичного магазина на сегодняшний день: 2 млн руб. + время 2-2,5 года. Основные расходы на создание магазина подтверждены документально! Все честно, без обмана.
При проведении внешней оптимизации сайта - покупке ссылок, отдача от проведенной нами внутренней SEO-оптимизации повысится в разы.
Магазин размещен в Яндекс.Каталоге (не путать с Яндекс.Маркет) для лучшей индексации поисковой системой Яндекс.
Магазин с недавнего времени размещается на Яндекс.маркете.
При вложениях в контекстную рекламу можно существенно увеличить количество посетителей магазина и заказы (в связи с различными Акциями и Скидками у нас очень конкурентноспособные цены).
На сайте разработан функционал, позволяющий обновлять цены/остатки товаров непосредственно со складами поставщиков.
При продаже передадим все контакты поставщиков, с которыми работаем.
Огромный потенциал магазина для масштабирования. Выручка в месяц - 350000 руб.
Причина продажи: Есть основной бизнес - изготовление скульптур. В связи с расширением требуются дополнительные инвестиции и концентрация на основном виде деятельности.
Продается по себестоимости вложений (1 220 000 руб.) интернет-магазин детских товаров с уникальным дизайном и функционалом (уникальная бонусная и скидочная системы). Магазин разрабатывался и дорабатывался крупными веб-студиями. Сайт магазина разрабатывался в 2013 году, но после завершения работ не запускался. По организационным причинам был запущен только в ноябре 2016 года. Несмотря на это магазин постоянно дорабатывался в плане функционала и наполнялся товарами. Недавно была произведена полная внутренняя SEO-оптимизация сайта магазина (техническая, пользовательская оптимизация, написаны SEO-тексты для разделов и категорий товаров и тд), что дает уже уникальных посетителей в день без рекламы (полноценные результаты оптимизации можно будет увидеть после индексации всего сайта, как правило, через 2-3 месяца). Все товары загружены с уникальным описанием (никакого копирования с других сайтов!), что является большим плюсом для продвижения в поисковых системах (поисковые системы понижают в выдаче сайты с неуникальным наполнением). Магазин польностью масштабируемый. Система управления сайтом - 1С-Битрикс (самая совершенная система на просторах СНГ). Таким образом можно осуществить любые, даже самые сложные доработки магазина.
Есть мобильная версия сайта.
Есть раскрученная группа Вконтакте (около 4000 участников).
Стоимость инвестиций в создание аналогичного магазина на сегодняшний день: 2 млн руб. + время 2-2,5 года. Основные расходы на создание магазина подтверждены документально! Все честно, без обмана.
При проведении внешней оптимизации сайта - покупке ссылок, отдача от проведенной нами внутренней SEO-оптимизации повысится в разы.
Магазин размещен в Яндекс.Каталоге (не путать с Яндекс.Маркет) для лучшей индексации поисковой системой Яндекс.
Магазин с недавнего времени размещается на Яндекс.маркете.
При вложениях в контекстную рекламу можно существенно увеличить количество посетителей магазина и заказы (в связи с различными Акциями и Скидками у нас очень конкурентноспособные цены).
На сайте разработан функционал, позволяющий обновлять цены/остатки товаров непосредственно со складами поставщиков.
При продаже передадим все контакты поставщиков, с которыми работаем.
Огромный потенциал магазина для масштабирования. Выручка в месяц - 350000 руб.
Причина продажи: Есть основной бизнес - изготовление скульптур. В связи с расширением требуются дополнительные инвестиции и концентрация на основном виде деятельности.
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