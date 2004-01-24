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Проблема с описаниями товаров ?



Ссылка на сообщение Александр Эрлих
24/01/2004

А как уважаемые интернет-магазины относятся к предложению использовать описание товаров при условии гиперссылки определенного вида на источник?



Ссылка на сообщение Елена
26/01/2004

сколько стоит "мы вам название товара - вы нам описание" за ед. товара



Ссылка на сообщение Александр Эрлих
26/01/2004

Елена, если говорить, скажем, об электронике, то работа по схеме "мы вам название товара - вы нам описание" может стоить $1-5 за одну позицию. Если описание авторское, экспертное или в случае определенных товарных групп, стоимость может возрастать в разы.



Ссылка на сообщение svistok
26/01/2004

to Елена у нас $0,8



Ссылка на сообщение Роман
26/01/2004

2 Александр Эрлих,

а если обозваться "поисковой системой" и "проиндексировать" Ваши описания(т.е. сохранить у себя копию).

Потом давать посетителю "восстановленный" текст, а рядышком ссылку - "купить" и уже там дать более "правильный" магазин? ;)



Ссылка на сообщение Александр Эрлих
27/01/2004

Роман, в смысле "а если своровать"? Ну, можно и своровать.



svistok, я писал не о стоимости продажи, а о стоимости создания таких описаний своими силами.



Ссылка на сообщение Роман
27/01/2004

Александр, Вы правильно поняли суть - воровать ворованное.



В связи с этим мне очень понравились претензииодного автора сайта о страховании - он перевел чужой FAQ(англоязычный), выложил его у себя, как собственный. И потом пытался бродить по рунету и рассказывать тем, кто стащил тот ФАК у него, что они плохо и неправильно поступают.



Кстати, Александр, а у Вас тоже переводы или авторские описания?



Ссылка на сообщение Александр Эрлих
29/01/2004

Роман, у нас либо собственные описания, либо предоставленные вендорами, дистрибьюторами и т.п.



Вообще, описания описаниям рознь. Описания для некоторых товаров я бы с удовольствием купил и по $0.8 и по $8 - но вот беда, никто не продаёт:)



Ссылка на сообщение Антипохмелин
29/01/2004

Наймите писателя!



Ссылка на сообщение Александр Эрлих
29/01/2004

Антипохмелин, здесь главное не умение писать, а глубокое знание и понимание предмета. На самом деле, в некоторых областях грамотных свободных специалистов мало, практически нет.



Ссылка на сообщение Антипохмелин
29/01/2004

А описание каких продуктов конкретно Вас интересует, может будет свободное время (с похмелья), я и попробую.



Ссылка на сообщение Elena
14/04/2004

to svistok: дадите ваш контакт?


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