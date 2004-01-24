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Проблема с описаниями товаров ?
24/01/2004
А как уважаемые интернет-магазины относятся к предложению использовать описание товаров при условии гиперссылки определенного вида на источник?
А как уважаемые интернет-магазины относятся к предложению использовать описание товаров при условии гиперссылки определенного вида на источник?
27/01/2004
Александр, Вы правильно поняли суть - воровать ворованное.
В связи с этим мне очень понравились претензииодного автора сайта о страховании - он перевел чужой FAQ(англоязычный), выложил его у себя, как собственный. И потом пытался бродить по рунету и рассказывать тем, кто стащил тот ФАК у него, что они плохо и неправильно поступают.
Кстати, Александр, а у Вас тоже переводы или авторские описания?
Александр, Вы правильно поняли суть - воровать ворованное.
В связи с этим мне очень понравились претензииодного автора сайта о страховании - он перевел чужой FAQ(англоязычный), выложил его у себя, как собственный. И потом пытался бродить по рунету и рассказывать тем, кто стащил тот ФАК у него, что они плохо и неправильно поступают.
Кстати, Александр, а у Вас тоже переводы или авторские описания?
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