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Привлечение целевых
19/04/2004
urukhay,
1. Откуда цифра про 2-4%?
2. Компаний с оборотом не менее 50.000 долларов - очень много. 600.000 долларов в год - это оборот очень небольшой компании... (я не ограничиваюсь круг рассмативаемых компаний исключительно интернет-магазинами).
И еще могу сказать, что Интернет-магазины интересны многим людям из-за низкой стоимости входа на рынок (начала бизнеса). А когда Вы уже открылись, Вас начинают волновать совсем другие вопросы. Вам важно соотношение расходов и доходов. И если реклама дает отдачу больше расходов на нее, то Вы будете в нее вкладывать.
А про то, что не все тыкают на объявление, то это очевидный факт. Ну и что из этого-то? На первую строчку в результатах поиска тоже далеко не все кликают - процентов 20-50 по моему опыту...
urukhay,
1. Откуда цифра про 2-4%?
2. Компаний с оборотом не менее 50.000 долларов - очень много. 600.000 долларов в год - это оборот очень небольшой компании... (я не ограничиваюсь круг рассмативаемых компаний исключительно интернет-магазинами).
И еще могу сказать, что Интернет-магазины интересны многим людям из-за низкой стоимости входа на рынок (начала бизнеса). А когда Вы уже открылись, Вас начинают волновать совсем другие вопросы. Вам важно соотношение расходов и доходов. И если реклама дает отдачу больше расходов на нее, то Вы будете в нее вкладывать.
А про то, что не все тыкают на объявление, то это очевидный факт. Ну и что из этого-то? На первую строчку в результатах поиска тоже далеко не все кликают - процентов 20-50 по моему опыту...
19/04/2004
Все верно. Мне первые строчки и не нравятся. 2-4 в самый раз.
По объявлениям покупают, отдача от них хорошая. Но это в основном готовые уже покупатели, тепленькие. А с поиска приходят многие в полуготовности... Их Вы, не оптимизируя сайт теряете.
Еще раз подчеркну: оптимизация - это гигиена. Как чистый современный офис - лицо Вашей фирмы, так и грязный подвал. это имидж, в это нужно разумно вкладываться.
Все верно. Мне первые строчки и не нравятся. 2-4 в самый раз.
По объявлениям покупают, отдача от них хорошая. Но это в основном готовые уже покупатели, тепленькие. А с поиска приходят многие в полуготовности... Их Вы, не оптимизируя сайт теряете.
Еще раз подчеркну: оптимизация - это гигиена. Как чистый современный офис - лицо Вашей фирмы, так и грязный подвал. это имидж, в это нужно разумно вкладываться.
19/04/2004
С удовольствим почитал ответы. Я думаю что заниматься долго всякими дорвеями и т.д. не придется - должна быть реализована партнеская программа. Но это сложный для программирования модуль, не думаю что мы сможем его запустить в ближайшие пару месяцев. Вот и хочется до этого попробовать другие варианты.
С удовольствим почитал ответы. Я думаю что заниматься долго всякими дорвеями и т.д. не придется - должна быть реализована партнеская программа. Но это сложный для программирования модуль, не думаю что мы сможем его запустить в ближайшие пару месяцев. Вот и хочется до этого попробовать другие варианты.
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