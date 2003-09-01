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Предлагаю учиться!
01/09/2003
Программа обучения у меня.
Всем заинтересованным лицам прошу писать на почту - в ответ я вышлю файл.
Программа обучения у меня.
Всем заинтересованным лицам прошу писать на почту - в ответ я вышлю файл.
05/09/2003
Часть первая "Все новое хорошо забытое старое или Назад в прошлое"
Я как студент непосредственно учащийся в ГУУ хочу рассказать, что вам тут впаривают:
Итак была у нас специальность "Информационные технологии в управлении" (ИТУ) название достаточно солидное, но, вернее НО большими буквами: обучали нас работать с ПК, а именно Windows 95, MS Word, Exel, PowerPoint, компьютерное железо, программы записи на CD и графический редактор Adobe Photoshop - на каждую тему по 2 пары (3 часа) предполагалось, что этого достаточно!. (Покажите мне человека который освоил Exel или Adobe Photoshop за 3 часа занятий). А вот пример вопросов на которые мы должны были знать ответы: что находится в меню "пуск"?, как поменять цвет шрифта в Word?, какое максимальное кол-во ячеек содержит лист в Exel? какие шины есть на материнской плате? Где вы увидели тут управление???? - Маразм!!!!!!! Это просто смешно, ну зачем я должен помнить команды главного меню Word?
Идем дальше еще на первом курсе у нас был предмет "Компьютерная подготовка" - "Компот" по студенчески :) Обучали нас работать в ДОСе да, да в добром старом ДОСе - это то, что было еще до появления Виндоса!!!!! Зачем это надо - где сейчас в нем работают - наверное в музее?
На посошок: плох тот управленец, который не знает языка программирования!!! Был у нас предмет, не помню, как назывался - забыл как страшный сон! Учили нас программировать на Turbo Pascal - это тот язык на котором программировали еще ваши бабушки и дедушки. Я понимаю если б нам почитали по C/C+, Perl, PHP. Но когда нам дали такое старье!!!!!! Я к преподу подошел сказал мол почему нам дают то, что нигде не надо и не попробывать ли нам изучать что-то посвежей например C/C+ - она ответила что других языков не знает - ВОТ ТАК И УЧИЛИСЬ!!!!! МЛЯ!!!!!!
(По-моему легче пойти на платные 2-3 месячные компьютерные курсы, чем платить в тридорога, и учиться 3-6 лет, овладевая "навыками управления в информационных системах")
Часть 2 "Спасайся кто может или Деньги правят миром"
Я не в коем случае не хочу бросить тень на другие институты (факультеты) ГУУ, а остановлюсь лишь на одном из них:
Презентация Интститута Информационных систем в управлении (ИСУ).
Итак руководитель ой простите пахан, здесь Годин. Вел он у нас какой-то предмет связанный с информатикой на занятия приходил редко, во время занятия мог взять и уйти, а если по мобильному поступил звонок разговаривал очень долго прямо во время занятий, не обращяя внимания на студентов!!!
Во время сдачи экзаменов и зачетов методом отбора из толпы выискивал студентов простите "дойных коров" и отказывался ставить им зачет (якобы тему не знаешь) во время переэкзаменовок - намекал что пора бы и "подмазать".
Интересно что ездиет он на новой иномарке, а получает зарплату препода!!!!!!
Есть тут еще одна парочка Михайлова Ольга Васильевна заместитель Година (растет смена :) и Рудник Игорь Тореадорович. Эти работают впаре - Рудник подставляет студентов не принимая экзамен. А барыга, вернее Ольга Васильевна помогает за умеренную плату все "замять". Обычно тут принято брать деньги через лаборантов и секретарей, но она совсем потеряла бдительность - привыкла наверное доить родителей и студентов прямо не отходя от кассы в своем кабинете.
P.S. За все свои слова я отвечаю, а лучше поговорите с человеком, который учился в ГУУ на дневной форме обучения - узнаете много интересного.......
Часть первая "Все новое хорошо забытое старое или Назад в прошлое"
Я как студент непосредственно учащийся в ГУУ хочу рассказать, что вам тут впаривают:
Итак была у нас специальность "Информационные технологии в управлении" (ИТУ) название достаточно солидное, но, вернее НО большими буквами: обучали нас работать с ПК, а именно Windows 95, MS Word, Exel, PowerPoint, компьютерное железо, программы записи на CD и графический редактор Adobe Photoshop - на каждую тему по 2 пары (3 часа) предполагалось, что этого достаточно!. (Покажите мне человека который освоил Exel или Adobe Photoshop за 3 часа занятий). А вот пример вопросов на которые мы должны были знать ответы: что находится в меню "пуск"?, как поменять цвет шрифта в Word?, какое максимальное кол-во ячеек содержит лист в Exel? какие шины есть на материнской плате? Где вы увидели тут управление???? - Маразм!!!!!!! Это просто смешно, ну зачем я должен помнить команды главного меню Word?
Идем дальше еще на первом курсе у нас был предмет "Компьютерная подготовка" - "Компот" по студенчески :) Обучали нас работать в ДОСе да, да в добром старом ДОСе - это то, что было еще до появления Виндоса!!!!! Зачем это надо - где сейчас в нем работают - наверное в музее?
На посошок: плох тот управленец, который не знает языка программирования!!! Был у нас предмет, не помню, как назывался - забыл как страшный сон! Учили нас программировать на Turbo Pascal - это тот язык на котором программировали еще ваши бабушки и дедушки. Я понимаю если б нам почитали по C/C+, Perl, PHP. Но когда нам дали такое старье!!!!!! Я к преподу подошел сказал мол почему нам дают то, что нигде не надо и не попробывать ли нам изучать что-то посвежей например C/C+ - она ответила что других языков не знает - ВОТ ТАК И УЧИЛИСЬ!!!!! МЛЯ!!!!!!
(По-моему легче пойти на платные 2-3 месячные компьютерные курсы, чем платить в тридорога, и учиться 3-6 лет, овладевая "навыками управления в информационных системах")
Часть 2 "Спасайся кто может или Деньги правят миром"
Я не в коем случае не хочу бросить тень на другие институты (факультеты) ГУУ, а остановлюсь лишь на одном из них:
Презентация Интститута Информационных систем в управлении (ИСУ).
Итак руководитель ой простите пахан, здесь Годин. Вел он у нас какой-то предмет связанный с информатикой на занятия приходил редко, во время занятия мог взять и уйти, а если по мобильному поступил звонок разговаривал очень долго прямо во время занятий, не обращяя внимания на студентов!!!
Во время сдачи экзаменов и зачетов методом отбора из толпы выискивал студентов простите "дойных коров" и отказывался ставить им зачет (якобы тему не знаешь) во время переэкзаменовок - намекал что пора бы и "подмазать".
Интересно что ездиет он на новой иномарке, а получает зарплату препода!!!!!!
Есть тут еще одна парочка Михайлова Ольга Васильевна заместитель Година (растет смена :) и Рудник Игорь Тореадорович. Эти работают впаре - Рудник подставляет студентов не принимая экзамен. А барыга, вернее Ольга Васильевна помогает за умеренную плату все "замять". Обычно тут принято брать деньги через лаборантов и секретарей, но она совсем потеряла бдительность - привыкла наверное доить родителей и студентов прямо не отходя от кассы в своем кабинете.
P.S. За все свои слова я отвечаю, а лучше поговорите с человеком, который учился в ГУУ на дневной форме обучения - узнаете много интересного.......
05/09/2003
Уважаемый студент ГУУ!
Неужели Вы думаете, что по программе 2-го высшего происходит то же самое?
У меня учится знакомый на факультете "Математические методы в экономике" - все культурно и на высоком уровне.
Помните, что 1-е и 2-е высшее это две большие разницы. Тем более, когда деньги уже "уплочены".
Да!
Не забывайте, что 1-е высшее получают люди, которые не знают (в большей своей массе), чего хотят от образования, а на второе идут те, которым важны знания. Поэтому и отношение другое (тем более, что на 2-м высшем образовании важны не только знания, но и КОНТАКТЫ между сокурсниками).
Теперь о программе: я готов ЛЮБОМУ члену сообщества оборот.ру выслать по электронной почте программу обучения для ознакомления.
PS Я не сомневаюсь ни на йоту в правдивости Ваших слов. Но! Я НИЧЕГО не впариваю, я не сотрудник ГУУ и не имею никаких комисионных за людей, которые придут учиться. Мне нужно образование и я хочу предложить эту возможность коллегам.
Уважаемый студент ГУУ!
Неужели Вы думаете, что по программе 2-го высшего происходит то же самое?
У меня учится знакомый на факультете "Математические методы в экономике" - все культурно и на высоком уровне.
Помните, что 1-е и 2-е высшее это две большие разницы. Тем более, когда деньги уже "уплочены".
Да!
Не забывайте, что 1-е высшее получают люди, которые не знают (в большей своей массе), чего хотят от образования, а на второе идут те, которым важны знания. Поэтому и отношение другое (тем более, что на 2-м высшем образовании важны не только знания, но и КОНТАКТЫ между сокурсниками).
Теперь о программе: я готов ЛЮБОМУ члену сообщества оборот.ру выслать по электронной почте программу обучения для ознакомления.
PS Я не сомневаюсь ни на йоту в правдивости Ваших слов. Но! Я НИЧЕГО не впариваю, я не сотрудник ГУУ и не имею никаких комисионных за людей, которые придут учиться. Мне нужно образование и я хочу предложить эту возможность коллегам.
07/09/2003
Уважаемый Кирилл я не так бы уверенно говорил что люди, получающие 1-е высшее простаки не знающие чего хотят. (Хотя такие тоже есть) Да и с контактами проблем нет. Если вы или ваш папа миллионер, то конечно можно рекомендовать ГУУ как центр для обучения. Но т.к. вы, я да и другие посетители этого сервера не являются таковыми, хотелось бы получить на свои деньги максимум полезности (выражаясь экономическим языком :), поэтому я рекомендую попробывать получить знаниия по информационным специальностям, где-нибудь в другом месте например в Плехановке, (ГУУ всегда на них равняется).
P.S. Я не в коем случае не хочу бростить тень на другие институты ГУУ в частности Энергетика - руководитель которого, знает каждого своего студента в лицо - это факт!!!!! Или например Финансовый менеджемент - Лебедев тоже мужик ничего, но когда публику дурят и суют такую туфту со всеми крысами и шакалам, которые стоят во главе института информационных технологий в управлении и обворовывают людей просто зло берет.
Уважаемый Кирилл я не так бы уверенно говорил что люди, получающие 1-е высшее простаки не знающие чего хотят. (Хотя такие тоже есть) Да и с контактами проблем нет. Если вы или ваш папа миллионер, то конечно можно рекомендовать ГУУ как центр для обучения. Но т.к. вы, я да и другие посетители этого сервера не являются таковыми, хотелось бы получить на свои деньги максимум полезности (выражаясь экономическим языком :), поэтому я рекомендую попробывать получить знаниия по информационным специальностям, где-нибудь в другом месте например в Плехановке, (ГУУ всегда на них равняется).
P.S. Я не в коем случае не хочу бростить тень на другие институты ГУУ в частности Энергетика - руководитель которого, знает каждого своего студента в лицо - это факт!!!!! Или например Финансовый менеджемент - Лебедев тоже мужик ничего, но когда публику дурят и суют такую туфту со всеми крысами и шакалам, которые стоят во главе института информационных технологий в управлении и обворовывают людей просто зло берет.
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