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Потому что российские банки не поддерживают интернет-операции.
29/06/2002
Народ не рычите на советские банки! Хваленый немецкий Dresdner Bank -www.dresdner-privat.de- теоретически весь комплекс для интернет банкинга есть. НО! Все только на немецком. И Они обновляют информацию о операциях с задержкой 5-10 дней. Датя операций не совпадают с реальными. Просто жуть. А с e-mail вообще не работают - не отвечают на письма. Пониают только личный звонок в банка и факс.
Приятно отличаются израильские Апоалим например.
Весь вервис - супер. www.bankhapoalim.co.il
Народ не рычите на советские банки! Хваленый немецкий Dresdner Bank -www.dresdner-privat.de- теоретически весь комплекс для интернет банкинга есть. НО! Все только на немецком. И Они обновляют информацию о операциях с задержкой 5-10 дней. Датя операций не совпадают с реальными. Просто жуть. А с e-mail вообще не работают - не отвечают на письма. Пониают только личный звонок в банка и факс.
Приятно отличаются израильские Апоалим например.
Весь вервис - супер. www.bankhapoalim.co.il
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