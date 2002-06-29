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Потому что российские банки не поддерживают интернет-операции.



Ссылка на сообщение Zilan
29/06/2002

Народ не рычите на советские банки! Хваленый немецкий Dresdner Bank -www.dresdner-privat.de- теоретически весь комплекс для интернет банкинга есть. НО! Все только на немецком. И Они обновляют информацию о операциях с задержкой 5-10 дней. Датя операций не совпадают с реальными. Просто жуть. А с e-mail вообще не работают - не отвечают на письма. Пониают только личный звонок в банка и факс.

Приятно отличаются израильские Апоалим например.

Весь вервис - супер. www.bankhapoalim.co.il



Ссылка на сообщение Ilya
30/06/2002

RAPIDA - вполне рабочий инструмент, ничем не хуже e-Port a. Можно платить через РАПИДУ квартплату, а можно сбрасывать деньги на свой картсчет в каком-нибудь банке. За день приходят. Чем плохо?



Ссылка на сообщение Online
06/07/2002

По интернет-банкам http://www.e-banking.ru

там есть подписка на новости.


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