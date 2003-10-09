Главная Форум Специальные форумы Архив
|Предыдущая
|1
|2
Помогите начинающему
09/10/2003
freech
А в чём же несогласие, пардон?
Если, возможно, в Москве система кредитных карт может работать туда сюда, то вот в других городах... - это по поводу кредиток. А в чём ещё-то несогласие ...категорическое,а?
freech
А в чём же несогласие, пардон?
Если, возможно, в Москве система кредитных карт может работать туда сюда, то вот в других городах... - это по поводу кредиток. А в чём ещё-то несогласие ...категорическое,а?
09/10/2003
> Нафига у нас, скажите, нужна оплата по кредиткам?
- Не согласен категорически, оплата по кредиткам работает, конечно с оговоркой - не в том объеме, как хотелось бы. Но если к этому не стремиться, так и будем плестись в хвосте передовых технологий. И не всякий ИМ является только витриной off-line магазина. Где же ваше стремление к новому, азарт и вера в светлое будущее. Грустно, девицы !
> Нафига у нас, скажите, нужна оплата по кредиткам?
- Не согласен категорически, оплата по кредиткам работает, конечно с оговоркой - не в том объеме, как хотелось бы. Но если к этому не стремиться, так и будем плестись в хвосте передовых технологий. И не всякий ИМ является только витриной off-line магазина. Где же ваше стремление к новому, азарт и вера в светлое будущее. Грустно, девицы !
09/10/2003
to Александр
Нет, я всё прекрасно понимаю про 25 процентов - но думаю, что если просмотреть проведённые транзакции, то выяснится, что в основном деньги поступают из Москвы, где-то из Петербурга, а вот по регионам... Да и имя у вашего магазина уже раскрученое. Мы тоже принимаем с наших деньги по кредиткам - только в основном из двух вышеупомянутых городов. А если пытаться охватить всю страну в целом - то тут с кредитками просто беда - а удобство ИМ как раз в его меньшей региональной зависимоси, чем стационарного магазина...
to Александр
Нет, я всё прекрасно понимаю про 25 процентов - но думаю, что если просмотреть проведённые транзакции, то выяснится, что в основном деньги поступают из Москвы, где-то из Петербурга, а вот по регионам... Да и имя у вашего магазина уже раскрученое. Мы тоже принимаем с наших деньги по кредиткам - только в основном из двух вышеупомянутых городов. А если пытаться охватить всю страну в целом - то тут с кредитками просто беда - а удобство ИМ как раз в его меньшей региональной зависимоси, чем стационарного магазина...
09/10/2003
to freech
Ну, всё-таки, ИМ это не выставка высоких технологий, а место, где пытаются денег заработать.
Когда я писал слово "витрина", я не имел ввиду, что это будет придатком к обыкновенному магазину.
Я имел ввиду, что это выглядит именно как выставка товаров c заказом по почте.
То есть оплата не производится непосредсвенно через ИМ, а покупатель платит или наличными, получая чек из ККМ, или же по переводу.
Магазин же в моём понимании - это когда ты пришёл, заплатил, получил товар - если это к примеру, программное обеспечение, то можешь получить его и сразу. Или тебе его скоренько доставят. А в основном у нас магазин правильнее было бы назвать столом заказов - где, кстати, рискует больше продавец - ну привезу я заказчику товар, а он мне заявит, что, мол, деньги у него закончились - я же не буду ему автомат в морду пихать, чтобы он купил. Вот и попал на бензин, аммортизацию авто и зарплату курьеру. Плюс время потратил. А когда я получаю оплату (уже) по кредитке, то это является зело более веской гарантией, что покупатель не просто решил пошутить и посмотреть, как к нему дядька на машине прикатит - о здорово!
А стремление в светлое будущее - это когда денег будет завались. Тогда я могу и помеценатствовать. Готов даже написать у себя на сайтах, что принимаю марсианские доллары и венерианские марки. В расчёте на будущее - вдруг у меня какой марсианин захочет электровеник купить...
А большинство, создавая ИМ, упираются в бюджет. Это нам здесь легко рассуждать - многие из Москвы, я - из Петербурга. И торгуем в основном с расчётом на эти города. Я посмотрел, и вижу - народ-то здесь и из регионов присутствует. И тоже думает, как ему ИМ открыть. И продавать он точно будет не в Москву... Благо он свой рынок-то знает, а вот Московский... У нас банкоматы - через дом. А если человек в Таганроге живёт? Интернет-то там есть... А вот кредиток фактически нету - там их в магазинах точно не принимают. Вот я тоже был покупателем на Озоне - решил купить себе стрелялку BattleField1942... (платил, кстати, наличными). Каюсь, грешен - уже четвёртый десяток, а всё не наигрался. Так ходил я на Озон не потому, что в магазин ходить лень, а потому, как в магазине этого нет - разве что пиратская копия... Так вот и народ из регионов - то что что он в магазине купить может, он там и купит - и в ИМ заказывать не станет. А закажет лишь то, что так купить не представляется возможности... И если в основном в стране именно такие люди, то смысла делать оплату по кредиткам нет - если продавать собираешься в регионы. А если собираетесь ноутбуками торговать (как собирался создатель топика), то тем паче, и по Москве и по Петербургу это справедливо будет. Я, к примеру, ни в жисть не переведу пару тысяч долларов с кредитки магазину vasyapupkin.ru - просто не рискну. И большинство присутствующих здесь тоже не рискнёт... А так как большинство магазинов делают скорее энтузиасты, а не прфессионалы, то и камень преткновения - стоимость магазина - для них много значит. А система непосредственной валидации кредиток денег-то стоит... А если не непосредственной - так всё равно, с банком-то иметь дело придёться... А и это люди (отнюдь не бесплатные), и время - а клиент ждать не любит - один раз затянешь, второй раз он придёт в другое место... И если машинку для прокатки кредиток я пойду и в банке возьму, то я не уверен, что смог бы сделать это где-то в периферийном банке...
По сей причине я считаю, что если магазин создают "с нуля", и не имени известного нет, ни доверия клиетов, то замахиваться сразу на обработку кредиток - просто не разумно, потеряешь больше, чем приобретёшь.
Такие дела.
to freech
Ну, всё-таки, ИМ это не выставка высоких технологий, а место, где пытаются денег заработать.
Когда я писал слово "витрина", я не имел ввиду, что это будет придатком к обыкновенному магазину.
Я имел ввиду, что это выглядит именно как выставка товаров c заказом по почте.
То есть оплата не производится непосредсвенно через ИМ, а покупатель платит или наличными, получая чек из ККМ, или же по переводу.
Магазин же в моём понимании - это когда ты пришёл, заплатил, получил товар - если это к примеру, программное обеспечение, то можешь получить его и сразу. Или тебе его скоренько доставят. А в основном у нас магазин правильнее было бы назвать столом заказов - где, кстати, рискует больше продавец - ну привезу я заказчику товар, а он мне заявит, что, мол, деньги у него закончились - я же не буду ему автомат в морду пихать, чтобы он купил. Вот и попал на бензин, аммортизацию авто и зарплату курьеру. Плюс время потратил. А когда я получаю оплату (уже) по кредитке, то это является зело более веской гарантией, что покупатель не просто решил пошутить и посмотреть, как к нему дядька на машине прикатит - о здорово!
А стремление в светлое будущее - это когда денег будет завались. Тогда я могу и помеценатствовать. Готов даже написать у себя на сайтах, что принимаю марсианские доллары и венерианские марки. В расчёте на будущее - вдруг у меня какой марсианин захочет электровеник купить...
А большинство, создавая ИМ, упираются в бюджет. Это нам здесь легко рассуждать - многие из Москвы, я - из Петербурга. И торгуем в основном с расчётом на эти города. Я посмотрел, и вижу - народ-то здесь и из регионов присутствует. И тоже думает, как ему ИМ открыть. И продавать он точно будет не в Москву... Благо он свой рынок-то знает, а вот Московский... У нас банкоматы - через дом. А если человек в Таганроге живёт? Интернет-то там есть... А вот кредиток фактически нету - там их в магазинах точно не принимают. Вот я тоже был покупателем на Озоне - решил купить себе стрелялку BattleField1942... (платил, кстати, наличными). Каюсь, грешен - уже четвёртый десяток, а всё не наигрался. Так ходил я на Озон не потому, что в магазин ходить лень, а потому, как в магазине этого нет - разве что пиратская копия... Так вот и народ из регионов - то что что он в магазине купить может, он там и купит - и в ИМ заказывать не станет. А закажет лишь то, что так купить не представляется возможности... И если в основном в стране именно такие люди, то смысла делать оплату по кредиткам нет - если продавать собираешься в регионы. А если собираетесь ноутбуками торговать (как собирался создатель топика), то тем паче, и по Москве и по Петербургу это справедливо будет. Я, к примеру, ни в жисть не переведу пару тысяч долларов с кредитки магазину vasyapupkin.ru - просто не рискну. И большинство присутствующих здесь тоже не рискнёт... А так как большинство магазинов делают скорее энтузиасты, а не прфессионалы, то и камень преткновения - стоимость магазина - для них много значит. А система непосредственной валидации кредиток денег-то стоит... А если не непосредственной - так всё равно, с банком-то иметь дело придёться... А и это люди (отнюдь не бесплатные), и время - а клиент ждать не любит - один раз затянешь, второй раз он придёт в другое место... И если машинку для прокатки кредиток я пойду и в банке возьму, то я не уверен, что смог бы сделать это где-то в периферийном банке...
По сей причине я считаю, что если магазин создают "с нуля", и не имени известного нет, ни доверия клиетов, то замахиваться сразу на обработку кредиток - просто не разумно, потеряешь больше, чем приобретёшь.
Такие дела.
09/10/2003
Скажите, практики, я вот тож кредитки собираюсь принимать, но основной смысл (мне кажется) - это если чел оплачивает подарок кому-то, иначе зачем? Если магазин высылает налож.платежом например, кто будет делать предоплату для себя? а если заказ нужно отправить на другое лицо, то этож критерий фрауда (один из основных?) Квит, как у Вас?
Скажите, практики, я вот тож кредитки собираюсь принимать, но основной смысл (мне кажется) - это если чел оплачивает подарок кому-то, иначе зачем? Если магазин высылает налож.платежом например, кто будет делать предоплату для себя? а если заказ нужно отправить на другое лицо, то этож критерий фрауда (один из основных?) Квит, как у Вас?
10/10/2003
to kwit
То что кредитками всё-же платят - это понятно - а вот из каких городов - в этом вопрос. Кстати, если есть ощущения по этому поводу - то напишите, если не сложно...
to Andre
Так вот вопрос-то основной - во-первых - чем вы собираетесь торговать, а во-вторых - где? По моему мнению, надо из этого исходить - если человек живёт в столице, и у него кредитка в кармане есть - то почему бы ему не заплатиь ей сразу - потом хлопот меньше. Ну а если он заказывает на другой адрес - так это может потому, что либо свой светить не хочет, или, к примеру, жене покупку показывать, или ему к любовнице доставка удобней.. - ну мало ли что... По моей практике - а мы работаем почти всегда с иностранным клинтом - те так тоже часто заказывают на другой адрес. И ничего. Всё нормально. Просто мы своих чаще подозревам - благо что тенденция есть... Самое эабавно, что и наш человек, платя по кредитке в магазин, тоже думает - а некинут ли его на деньги ненароком. Просто кто-то играет в эту игру, а кто-то - нет. А нечестные игроки всегда найдутся - с любой стороны.
И ещё - мне, когда приходится что-то в США покупать - так я пользуюсь кредиткой моего приятеля из америки - а заказываю что-либо, естесственно, на свой адрес - так америкосы пока всё сто раз не проверят. тоже заказ не выполнят - они и приятелю позвонят раз десять - мол, заказывали ли вы что-нибудь? Может и у нас проблемы схожие - ну нет у человека кредитки, а у соседа - есть. А купить хочется, и с приятелем рассчитываться потом проще - вариантов до чёртиков...
to kwit
То что кредитками всё-же платят - это понятно - а вот из каких городов - в этом вопрос. Кстати, если есть ощущения по этому поводу - то напишите, если не сложно...
to Andre
Так вот вопрос-то основной - во-первых - чем вы собираетесь торговать, а во-вторых - где? По моему мнению, надо из этого исходить - если человек живёт в столице, и у него кредитка в кармане есть - то почему бы ему не заплатиь ей сразу - потом хлопот меньше. Ну а если он заказывает на другой адрес - так это может потому, что либо свой светить не хочет, или, к примеру, жене покупку показывать, или ему к любовнице доставка удобней.. - ну мало ли что... По моей практике - а мы работаем почти всегда с иностранным клинтом - те так тоже часто заказывают на другой адрес. И ничего. Всё нормально. Просто мы своих чаще подозревам - благо что тенденция есть... Самое эабавно, что и наш человек, платя по кредитке в магазин, тоже думает - а некинут ли его на деньги ненароком. Просто кто-то играет в эту игру, а кто-то - нет. А нечестные игроки всегда найдутся - с любой стороны.
И ещё - мне, когда приходится что-то в США покупать - так я пользуюсь кредиткой моего приятеля из америки - а заказываю что-либо, естесственно, на свой адрес - так америкосы пока всё сто раз не проверят. тоже заказ не выполнят - они и приятелю позвонят раз десять - мол, заказывали ли вы что-нибудь? Может и у нас проблемы схожие - ну нет у человека кредитки, а у соседа - есть. А купить хочется, и с приятелем рассчитываться потом проще - вариантов до чёртиков...
Ответить
Форум закрыт. Написание сообщений ограничено