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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Почему электронные магазины проиграют?



Ссылка на сообщение Бывалый
17/04/2002

Вебмастеру: В каких развитых странах онлайн-торговля заняла достойное место? В Штатах, где она составляет 1% от оффлайновой торговли, при том, что там каждая собака к интернету подключение имеет?





всегда правым: Как плохо на умственные способности, оказывается, интернет-магазины влияют



Ссылка на сообщение Julia
17/04/2002

Интернет-магазины - для ленивы. Я ленивая. Мне нравится никуда не ходить, а иметь широкий обзор и сделать заказ. И подождать, пока его не удовлетворят. А если не удовлетворят достаточно быстро, то я откажусь. Я думаю, что когда разница между покупкой офф-лайн и он-лайн составляет менее 20 % - это уже задача, что выгодней (утем доставку и т.п.), которая может быть решена в пользу электронной торговли.



Ссылка на сообщение Катя
18/04/2002

Я вообше-то пишу первый раз, но хочу сказать, что классно, что вы такие вещи обсуждаете так легко и просто А насчет темы-это просто-дешево и сердито



Ссылка на сообщение Водовоз.RU
18/04/2002

Это всё гон !!!



Ссылка на сообщение Павел Коротов
19/04/2002

Замечательное по содержательности сообщение! А дизайн нормальный сделать и установить спеллчекер Вам все-таки не помешает :)


http://www.oborot.ru/news/687/10


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