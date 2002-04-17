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Почему электронные магазины проиграют?
17/04/2002
Вебмастеру: В каких развитых странах онлайн-торговля заняла достойное место? В Штатах, где она составляет 1% от оффлайновой торговли, при том, что там каждая собака к интернету подключение имеет?
всегда правым: Как плохо на умственные способности, оказывается, интернет-магазины влияют
Вебмастеру: В каких развитых странах онлайн-торговля заняла достойное место? В Штатах, где она составляет 1% от оффлайновой торговли, при том, что там каждая собака к интернету подключение имеет?
всегда правым: Как плохо на умственные способности, оказывается, интернет-магазины влияют
17/04/2002
Интернет-магазины - для ленивы. Я ленивая. Мне нравится никуда не ходить, а иметь широкий обзор и сделать заказ. И подождать, пока его не удовлетворят. А если не удовлетворят достаточно быстро, то я откажусь. Я думаю, что когда разница между покупкой офф-лайн и он-лайн составляет менее 20 % - это уже задача, что выгодней (утем доставку и т.п.), которая может быть решена в пользу электронной торговли.
Интернет-магазины - для ленивы. Я ленивая. Мне нравится никуда не ходить, а иметь широкий обзор и сделать заказ. И подождать, пока его не удовлетворят. А если не удовлетворят достаточно быстро, то я откажусь. Я думаю, что когда разница между покупкой офф-лайн и он-лайн составляет менее 20 % - это уже задача, что выгодней (утем доставку и т.п.), которая может быть решена в пользу электронной торговли.
19/04/2002
Замечательное по содержательности сообщение! А дизайн нормальный сделать и установить спеллчекер Вам все-таки не помешает :)
http://www.oborot.ru/news/687/10
Замечательное по содержательности сообщение! А дизайн нормальный сделать и установить спеллчекер Вам все-таки не помешает :)
http://www.oborot.ru/news/687/10
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