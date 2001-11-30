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Плагиат: ваши действия?



Alexandr







Что стукачи перевелись?



Cегодня от Вас вообще не было заходов, то ли дело вчера. Не критикуете совсем и тему не поддерживаете, совсем заходы не увеличиваете, а я тут, как пацан с Вами распинаюсь, плохой у Вас проект, никто даже по доскам рассылку не сделал.Что стукачи перевелись?Cегодня от Вас вообще не было заходов, то ли дело вчера.





Михаил



Странный форум получается . Я почему-то думал , что здесь люди идеями обмениваются, а не ведут диалог по принципу сам дурак. У каждого вообще-то свое ноухау в достижении цели. Вопрос насколько оно в конечном итоге окажется оправданным. А Александру относительно его лексики хотел бы заметить, что даже самые "отявленные" братки и то смокинги надевают , и стараются выглядеть как солидные люди, так что если Вы претендуете на первенство, то могли бы и корректней вести диалог.





Александр







А разные уроды под видом правдолюбцев, тут какую то дискусию развивают, в которой и сами то ничего не прут.



Я кстати только с Интернет и кушаю и очень нормально, аналогов моего софта то нет в России. Т.е. есть большая вероятность, что профессионал.



Насчет жаргона, ну что нутро то прикрывать тряпочкой, кто меня лично знает и так в курсах, кто я. А я и не претендую на роль отца Российского Интернет, просто делаю, то что народу надо. И как видно по прибыли даже при демо-версии, делаю это правильно.А разные уроды под видом правдолюбцев, тут какую то дискусию развивают, в которой и сами то ничего не прут.Я кстати только с Интернет и кушаю и очень нормально, аналогов моего софта то нет в России. Т.е. есть большая вероятность, что профессионал.Насчет жаргона, ну что нутро то прикрывать тряпочкой, кто меня лично знает и так в курсах, кто я.





Вадим



Александр, вас ПУБЛИЧНО поймали на воровстве. И говорить о своей "любви к народу", о том что "аналогов нет в России", как минимум, некорректро. А знать вас - зачем. Вы ж вор обычный, причем мелкий.



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