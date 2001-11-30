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Плагиат: ваши действия?
30/11/2001
Не критикуете совсем и тему не поддерживаете, совсем заходы не увеличиваете, а я тут, как пацан с Вами распинаюсь, плохой у Вас проект, никто даже по доскам рассылку не сделал.
Что стукачи перевелись?
Cегодня от Вас вообще не было заходов, то ли дело вчера.
Не критикуете совсем и тему не поддерживаете, совсем заходы не увеличиваете, а я тут, как пацан с Вами распинаюсь, плохой у Вас проект, никто даже по доскам рассылку не сделал.
Что стукачи перевелись?
Cегодня от Вас вообще не было заходов, то ли дело вчера.
01/12/2001
Странный форум получается . Я почему-то думал , что здесь люди идеями обмениваются, а не ведут диалог по принципу сам дурак. У каждого вообще-то свое ноухау в достижении цели. Вопрос насколько оно в конечном итоге окажется оправданным. А Александру относительно его лексики хотел бы заметить, что даже самые "отявленные" братки и то смокинги надевают , и стараются выглядеть как солидные люди, так что если Вы претендуете на первенство, то могли бы и корректней вести диалог.
Странный форум получается . Я почему-то думал , что здесь люди идеями обмениваются, а не ведут диалог по принципу сам дурак. У каждого вообще-то свое ноухау в достижении цели. Вопрос насколько оно в конечном итоге окажется оправданным. А Александру относительно его лексики хотел бы заметить, что даже самые "отявленные" братки и то смокинги надевают , и стараются выглядеть как солидные люди, так что если Вы претендуете на первенство, то могли бы и корректней вести диалог.
01/12/2001
А я и не претендую на роль отца Российского Интернет, просто делаю, то что народу надо. И как видно по прибыли даже при демо-версии, делаю это правильно.
А разные уроды под видом правдолюбцев, тут какую то дискусию развивают, в которой и сами то ничего не прут.
Я кстати только с Интернет и кушаю и очень нормально, аналогов моего софта то нет в России. Т.е. есть большая вероятность, что профессионал.
Насчет жаргона, ну что нутро то прикрывать тряпочкой, кто меня лично знает и так в курсах, кто я.
А я и не претендую на роль отца Российского Интернет, просто делаю, то что народу надо. И как видно по прибыли даже при демо-версии, делаю это правильно.
А разные уроды под видом правдолюбцев, тут какую то дискусию развивают, в которой и сами то ничего не прут.
Я кстати только с Интернет и кушаю и очень нормально, аналогов моего софта то нет в России. Т.е. есть большая вероятность, что профессионал.
Насчет жаргона, ну что нутро то прикрывать тряпочкой, кто меня лично знает и так в курсах, кто я.
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