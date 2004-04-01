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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Online-бизнес - это утопия



Ссылка на сообщение Роман
01/04/2004

2 Noone - я знал, что в результате ответ будет про меня :)

Наверное я - шаман.



Ну так вот, если перейти от меня к магазинам.

Тут уже написали, что 200 или 20.000 человек в день - не сильно важно. Главное получать ожидаемую прибыль.

Про отдельного программиста я так и не понял, "что-то менять" - это из области балабольства, никакой конкретики, значит это досужие домыслы и человек не сталкивался с проблемой.

/я достаточно подробно освещаю ход мысли?/



Когда слышу про хакеров, крадущих базу у и-магазина, я просто плякаю от восторга и умления. Все же есть смысл от одноименного журнала - тумана напускает в достатке :)



Хотя, если считать "атакой" действия "хакеров" сканирующих директории на тему какго-нибудь дырявого скрипта или элемента ОС, тогда да, атаки происходят чуть ли не каждые 5 минут.

Кстати, а Ваш компьютер надено защищен? Потому как я всегда считал и продолжаю считать, что значительно проще добраться до цели с помощью данных, вытянутых у конечного пользователя, чем тупо ломать сервер.



Noone, хотел я еще написть чуть-чуть, но решил, что бесполезно - люди тут делятся как минимум на 2 категории: одни говорят о реальных вещах, другие о гипотетических. Потому, когда откроете свой собственный(а не "дядин") магазин, заходите, поговорим ;)



Ссылка на сообщение Edward
01/04/2004

Самый простой способ "хакнуть" вашу базу данных (если она кому-ть интересна) - купить вашего программера/админа. Дешево и быстро.



Ссылка на сообщение Noone
01/04/2004

Роман, я не знаю какой у Вас трафик - скажите - тогда будет о чем сравнивать



И Мы делаем в среднем 5-7 изменений в месяц на сайте (это не касается регулярного обновления просто товаров и текстов)



Когда Вы озаботитесь своим положением в поисковиках - Вы будете делать то же самое

Не будете делать - не будете работать



Насчет какие нафиг хакеры - У Вас например - просто нечего воровать



Когда У вас будет скажем 10 000 ХОРОШО описанного товара - лучше чем у других + ХОРОШИЙ движок - лучше чем у других, плюс база пользователей эдак на сотню тысяч - Хакеры к Вам придут.



А сейчас им у Вас делать нечего - У Вас ведь даже не магазин - даже майлов пользователей не украсть



А может они У вас и есть - Вы об этом просто не знаете



Ссылка на сообщение Вячеслав
01/04/2004

Я представляю компанию, выпускающую ювелирное оборудорвание. У нас простейший сайт на бесплатном хостинге, без домена второго уровня, без какого-либо дизайна, посетителей всего несколько человек в неделю (из них половина что-нибудь заказывает), но нам этого сейчас хватает. Стоимость каждого заказа - $2000-$50000. Согласитесь, для предприятия из 6 человек и 400 кв.м. производственной площади это неплохо. Дело в том, что на наш сайт заходят люди заинтересованные, и по опыту смена оформления страниц в таком случае вообще не влияет. http://adamant.vistcom.ru



Ссылка на сообщение Роман
01/04/2004

Вячеслав, классно, очень раз за Вас, серьезно.

Хорошо, что хоть кто-то из хозяев интернет-магазинов приходит в интернет не в игрушки играть и какой-то софт писать, а просто работать и зарабатывать деньги.



Ссылка на сообщение Роман
01/04/2004

Noone, зачем Вам именно мой трафик? /кстати, эта информация о сайте ВЯЗАНИЕ.РУ незакрыта даже от школьников :) /

И где прямая связь у трафика с заказами?



Теперь о тех магазинах, где Вы считаете, есть, что воровать.

Покажите мне "10 000 ХОРОШО описанного товара - лучше чем у других" и завтра кто-нибудь засунет этот товар в бесплатный ос-коммерц, а послезавтра трафик к тому, у кого было это описание упадет как минимум на половину.

Кстати, при этом можно продать хоть само описание, хоть рекламное место на сайте. Вот вам и бузинес "на трешку в месяц" :)



Задам очередной вопрос - а зачем "ХОРОШИЙ движок - лучше чем у других"?

А?



Да, и еще раз повторю - хорошо бы делиться не умными советами, с умными мыслями, а личным опытом ;)



Ссылка на сообщение Роман
01/04/2004

2 Edward - по-моему мысль правильная(про хакнуть).



А вот еще наблюдение.

Почти все знакомые хозяева раскрученного, но небольшого, оффлайн бизнеса с радостью готовы продать свою фирму кому-нибудь. Т.е. не только базу клиентов, но и даже самих наемных работников, юр. лицо и т.п.

И все это только потому, что те, кто хочет продать, уверены, что основные клиенты останутся с ними, а новых они наберут, учитывая свой опыт работы. Вот такая петрушка.

Жалко, конечно, что это расходится с мнением писателей детских компьютеных журналов, но что поделать.

Кстати, про базы - берешь базу МТСа, вот тебе и клиенты и телефоны и париться не надо - звони, да деньги зарабатывай :)

А уж как конкуренты наверное рады - сейчас всех заманивать начнут(как только прочитают Ваше сообщение про воровство баз)



Ссылка на сообщение Noone
01/04/2004

Роман, Вы похоже спорите просто лишь бы спорить.

Я Вам об опыте и говорю.

Вы думаете что Я пару лет в этом деле?

Смею Вас разуверить - 7 лет как этим занимаюсь.



Ну не хотите слушать - не надо - честно говоря, даже лучше для меня.



Тем не менее - что касается базы, то Вы просто не знаете зачем она хакерам. Вы то без нее обойдетесь естественно.



Что касается покажите 10 000 и т д -

Вы сами себе противоречите - не заметили?



И наконец насчет движка - Я никогда не говорил что движок это главное в жизни. Совсем наоборот.

Но ценностью он обладает. ВАШ он тем и отличается от какого нибудь свободного - именно тем что позволяет делать то что другие не могут.



Вот Я завтра сделаю

www.knitting.com

Высажу туда скажем тысячу позиций с оптимизацией для поисковиков

Причем на нескольких языках

С описаниями достойными изучения предмета

А в движке будут возможности рекомендаций, скидок в зависимости от объема покупок, выбора типов доставки и упаковки, кросс предложения, трекинг времени доставки, обратная связь, интерфейсы ко всяким торговым площадкам и прочая прочая -

и ведь у Вас от этого станет много больше покупателей?

Я то так не сделаю - потому как думаю что рыночная ниша Ваша слишком мала.



Но это до поры до времени. кто то - может потом - сделает.



Ссылка на сообщение Роман
01/04/2004

Noone, я не спорю, я пытаюсь получить от Вас, такого крупного спеца, хоть что-то кроме загадочных пассов и плясок с бубном, но похоже зря...

Чем Вы 7 лет занимаетесь? Интернет магазинами? В России? Ну в добрый час, занимайтесь дальше. Понадувать щеки тут все мастера.



Конечно, я не знаю, зачем база хакерам, так просветите. Или тайна? Ну тогда и храните ее свято и никому о ней не говорите.



"...Вот Я завтра сделаю www.knitting.com..." видал я таких дельцов уже не раз :) а вот ВЯЗАНИЕ.РУ в поиске на первых позициях уже давно и количество позиций расширяется. Но это скорее прикладная задача, мало относящаяся к тому, что приносит деньги. Это так, для славы. :)

/кстати, если контент будет хороший, то я бы только приветствовал такой ресурс - надоели те, кто хочет всего и бесплатно, пусть бы они knitting.com загружали своими проблемами/



В создании www.knitting.com опять же подход "грамотный" - сделать побольше сервисов, они же так нужны покупателям! Опять скажу - в добрый час. Ведь должен же кто-то выкачивать деньги у инвесторов, а без всяких красивых сервисов денег не вытянуть, точняк.



Ссылка на сообщение Noone
01/04/2004

>Это скорее прикладная >задача .... для славы



Ну ну

Так и что Вы тогда лезете меня учить - у меня не для славы а для денег и замечу без всяких "прожиганий денег инвесторов"



Сделайте сначала что нибудь

приносящее деньги - а потом будете рассуждать о том как можно в интернете заработать денег "на коленке"



Вы сами то понимаете что пытаетесь судить о том чего не сделали?



Вот и судите об объеме "Славы" на 500 Ваших долларов вложенных в сайт



Ссылка на сообщение andrey
02/04/2004

беспредметный спор



вначале наверно стоит решить

кто о каких объемах денег ведет речь .



Ссылка на сообщение Роман
02/04/2004

Noone, Вас я не лезу учить.

Это Вы перевели все в русло обсуждения чего-то в чем похоже не понимаете ни грамма: то посещаемость, то деньги, то 7 лет этим занимаетесь...

И так упорно продолжаете свой танец с бубном.

Рекомендаций о ведению он-лайн бизнеса не видно, личного опыта(с примерами) не видно. Конечно джентельменам верят на слово...



Кстати, до меня дошло наконец-то, что Вы имеете в виду под "базой" - это описания товаров? гы-гы 3 раза.

Т.е. Ваша "формула успеха": большая собственная база+собственный движек+разветвленный сервис=крутой и-магазин, с большим оборотом.

гы-гы еще несколько раз



Про объемы.

Наверное многих удивит, или скажут - случайность. Вот случай из жизни(в отличии от домыслов Noone):

строительная фирма, трезво осознавая, что интернет-бизнеса ей не сделать(ну нельзя постоить е-дом), сделала сайт с вложениями даже не 500$, а 400$. Сделала и забыла, т.е. не обновляет его и не поддерживает. Но на сайте подробно изложено все, что может эта фирма и есть примеры работ, примерные цены и координаты.

И вот такой вот малобюджетный сайт уже принес за год этой фирме заказов на пару млн. $



Вопрос - так что важнее сайт или все-таки "продукт"?



Ссылка на сообщение antifraud
02/04/2004

Сказки про злобных кулхацкеров сильно преувеличены, на самом деле все нетривиально -) Кражи информации, в подавляющем большинстве случаев, происходят при содействии внутреннего персонала компании. Атаки "в лоб" извне не принесут успеха, разве только "отказ в обслуживании" (что тоже непросто). Ну, естественно, при соблюдении простых требований безопасности. Заявляю авторитетно, как специалист по ИБ со стажем работы на крупном предприятии.



P.S. Другое дело мошенничества, но это отдельный разговор -)


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