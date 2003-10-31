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Павел Коротов











И, конечно, исправить ошибки в визуальной реализации сайта. В общем сайт смотрится средненько (бывает и гораздо хуже), но по мелочам... Форма подписки на рассылку (кстати, ее вполне можно вынести на все страницы), заголовки новостей и статей, не являющиеся ссылками, отсутствие каких-либо подписей в галлерее - в общем, есть над чем работать. Сделайте http-аутентификацию, чего с сессиями-то мудрить? Для "нормальных" названий URL - mod-rewrite.И, конечно, исправить ошибки в визуальной реализации сайта. В общем сайт смотрится средненько (бывает и гораздо хуже), но по мелочам... Форма подписки на рассылку (кстати, ее вполне можно вынести на все страницы), заголовки новостей и статей, не являющиеся ссылками, отсутствие каких-либо подписей в галлерее - в общем, есть над чем работать.



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