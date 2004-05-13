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Обеды в офис... Требуется совет
13/05/2004
Здравствуйте!!!
У нас как-раз большая проблема с питанием сотрудников. И находимся мы на Белорусской. Подскажите пожалуйста адрес и если есть телефоны этой столовой.
Здравствуйте!!!
У нас как-раз большая проблема с питанием сотрудников. И находимся мы на Белорусской. Подскажите пожалуйста адрес и если есть телефоны этой столовой.
25/10/2004
Не-е-е-е Салтыкову-Щедрину далеко до продвинутого интернет-рассказа:)
Не делайте из еды культа! Отдайте ее мне на растерзание.
В нашей организации порядка 250 челов. Ни столовой, ни буфета. Правда и денег мы не делаем:). Вот когда появился буфет - сразу в 12-00 хочется кушать. Кушать и позже тоже хочется, да буфет уже не работает.
Константин Тимошенко (извините, если ошибаюсь в точности имени) предложил самые разумные решения, ибо соседская нам контора прошла все этапы (по мере роста числа сотрудников до 40-60 + филиалы ~100) и остановилась на мини-столовой (они делают деньги, очень большие и не первый год).
Не-е-е-е Салтыкову-Щедрину далеко до продвинутого интернет-рассказа:)
Не делайте из еды культа! Отдайте ее мне на растерзание.
В нашей организации порядка 250 челов. Ни столовой, ни буфета. Правда и денег мы не делаем:). Вот когда появился буфет - сразу в 12-00 хочется кушать. Кушать и позже тоже хочется, да буфет уже не работает.
Константин Тимошенко (извините, если ошибаюсь в точности имени) предложил самые разумные решения, ибо соседская нам контора прошла все этапы (по мере роста числа сотрудников до 40-60 + филиалы ~100) и остановилась на мини-столовой (они делают деньги, очень большие и не первый год).
27/10/2004
Нееее, всё-таки оптимальный вариант - это договориться с бабкой. Мы поменяли 4 фирмы. Ну как можно покупать маааааааленькое корытце салата за 25 рэ ?! Там 3-5 ложек съесть и всё. А с бабкой договорились, так она даже пироги печёт, причём такие "лапти" огромные, что наши сотрудницы после них наедаются на день вперёд. А по сути - 1-е,2-е,3-е,салат и пирог выходит по 50-60 рэ с носа. (зависит от того,что на второе - мясо,рыба и т.п.)
Нееее, всё-таки оптимальный вариант - это договориться с бабкой. Мы поменяли 4 фирмы. Ну как можно покупать маааааааленькое корытце салата за 25 рэ ?! Там 3-5 ложек съесть и всё. А с бабкой договорились, так она даже пироги печёт, причём такие "лапти" огромные, что наши сотрудницы после них наедаются на день вперёд. А по сути - 1-е,2-е,3-е,салат и пирог выходит по 50-60 рэ с носа. (зависит от того,что на второе - мясо,рыба и т.п.)
08/12/2004
Готовы помочь всем голодным, т.е - накормить!!!
Милости просим на наш сайт www.obed.ru
Сразу несколько поставщиков обедов на одном сайте! Выбирайте.
Учитывая Ваше местоположение, советую обратить внимание на меню "Кэйтис" и "Семь хлебов".
Приятного аппетита...всем!
Готовы помочь всем голодным, т.е - накормить!!!
Милости просим на наш сайт www.obed.ru
Сразу несколько поставщиков обедов на одном сайте! Выбирайте.
Учитывая Ваше местоположение, советую обратить внимание на меню "Кэйтис" и "Семь хлебов".
Приятного аппетита...всем!
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