/
Регистрация
Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Читайте нас также:
/
Регистрация

об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Форум Архив
Главная Форум Специальные форумы Архив
Предыдущая 1 2
Ответить

Обеды в офис... Требуется совет



Ссылка на сообщение Сильва
13/05/2004

Здравствуйте!!!

У нас как-раз большая проблема с питанием сотрудников. И находимся мы на Белорусской. Подскажите пожалуйста адрес и если есть телефоны этой столовой.



Ссылка на сообщение Катя
25/10/2004

Иннокентий,добрый день!

в поисках приличных обедов.30человек.пробовали разные - и дорогие и дешёвые.что вы можетет предложить?



Ссылка на сообщение Арелав
25/10/2004

Не-е-е-е Салтыкову-Щедрину далеко до продвинутого интернет-рассказа:)

Не делайте из еды культа! Отдайте ее мне на растерзание.

В нашей организации порядка 250 челов. Ни столовой, ни буфета. Правда и денег мы не делаем:). Вот когда появился буфет - сразу в 12-00 хочется кушать. Кушать и позже тоже хочется, да буфет уже не работает.

Константин Тимошенко (извините, если ошибаюсь в точности имени) предложил самые разумные решения, ибо соседская нам контора прошла все этапы (по мере роста числа сотрудников до 40-60 + филиалы ~100) и остановилась на мини-столовой (они делают деньги, очень большие и не первый год).



Ссылка на сообщение Папа Кастет
27/10/2004

Нееее, всё-таки оптимальный вариант - это договориться с бабкой. Мы поменяли 4 фирмы. Ну как можно покупать маааааааленькое корытце салата за 25 рэ ?! Там 3-5 ложек съесть и всё. А с бабкой договорились, так она даже пироги печёт, причём такие "лапти" огромные, что наши сотрудницы после них наедаются на день вперёд. А по сути - 1-е,2-е,3-е,салат и пирог выходит по 50-60 рэ с носа. (зависит от того,что на второе - мясо,рыба и т.п.)



Ссылка на сообщение Андрей
29/11/2004

Мои друзья работали в одной фирме с очень зимнем названием,практически новогоднем,которая развозила обеды,и рассказывали как там всё готовиться(квартира,тараканы и т.д.)ЕСТЬ РАСХОЧЕТСЯ! Так что прежде нужно посмотреть где и как осуществляют приготовление.



Ссылка на сообщение Александр
02/12/2004

Могу предложить вариант.

Питались у них.

(нас около 20 человек)

Вроде все нормально.

тел.: 378-65-72



Ссылка на сообщение Голодный
02/12/2004

Elphi

Находимся в районе Блорусской радиальной. :)) Сдайте адрес ради бога. Столовая с такими ценами, если, конечно, там не отравят, - это весьма актуально.



Ссылка на сообщение Лариса
08/12/2004

Готовы помочь всем голодным, т.е - накормить!!!

Милости просим на наш сайт www.obed.ru

Сразу несколько поставщиков обедов на одном сайте! Выбирайте.

Учитывая Ваше местоположение, советую обратить внимание на меню "Кэйтис" и "Семь хлебов".

Приятного аппетита...всем!



Ссылка на сообщение Станислав
03/02/2005

Меню и цены на сайте www.obed-dostavim.ru



Приятного аппетита!!!


Ответить
Предыдущая 1 2




Ответить


Форум закрыт. Написание сообщений ограничено




Разделы форума

Открытие бизнеса

   Бизнес-планирование
   Привлечение инвестиций
   Название и регистрация
   Сайт и приложение
   Первые шаги

Привлечение клиентов

   SEO и продающий маркетинг
   Продвижение бренда
   Нестандартные методы продвижения
   Эффективность рекламы

Удержание клиентов

   Дизайн и usability
   Контент
   CRM и взаимоотношения с клиентами

Ведение бизнеса

   Автоматизация
   Бухгалтерия и налогообложение
   Безопасность
   Доставка и логистика
   Обучение и управление персоналом
   Общий менеджмент
   Платежные системы
   Управление ассортиментом
   Юридические вопросы

Тенденции развития

   Российские тенденции
   Международные тенденции

Специальные форумы

   Новости Oborot.ru
   Кофейня
   Работа над ошибками
   Архив


Популярные темы
"Ригла" Alibaba AliЕxpress Amazon Avito Black Friday Cainiao GfK Goods.ru IKEA JD LED agency LetoSale Office Sharing Otto seo smm UTM Законопроект Исследования Киберпонедельник Китай М.Видео Максим Ноготков Олег Малис Роспатент Сафмар Сбербанк Связной Техносила Эльдорадо Энтер Юлмарт аудит беспилотники доставка дроны инвестиции мобильные покупки начинающим онлайн-аптеки онлайн-кинотеатры онлайн-продажа лекарств распродажа юмор

2001 - 2018 © Оборот.ру. Все права защищены